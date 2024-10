Les débuts cauchemardesques de Harry Clarke en Premier League – but contre son camp, penalty accordé et expulsé

« Chaque rêve, s’il est rêvé trop longtemps, se transforme en cauchemar », a dit un jour le célèbre auteur Andrzej Sapkowski. « Et nous nous réveillons de tels rêves en hurlant. »

Quelle est la pire journée que vous ayez jamais vécue au travail ? Peut-être que vous avez appelé votre patron « bébé » par erreur, peut-être que vous êtes tombé par hasard près de la fontaine à eau et que quelques personnes se sont moquées de vous, quelque chose d’anodin comme ça. Quoi qu’il en soit, imaginez dans votre esprit ce qu’implique cette pire journée, puis rappelez-vous qu’elle n’aura pas été aussi mauvaise que celle d’Harry Clarke.

Cela s’est produit devant 17 109 personnes et de nombreuses autres personnes à la télévision. Après tout, c’est la ligue de football la plus regardée au monde. Oh, Harry.

Le garçon rêvait depuis longtemps de faire ses débuts complets en Premier League pour le club de sa ville natale. Il vient d’Ipswich. Cela signifiait plus. S’il y avait des cris après que son rêve se soit transformé en cauchemar, il les a déclenchés en privé, mais ils émanaient sûrement.

Cela n’aurait vraiment pas pu se passer pire pour lui. Et le contraste avec l’euphorie vertigineuse d’Ipswich Town face à Brentford 2-0 avant de s’effondrer et de se noyer comme un biscuit faible dans une tasse de thé n’aurait pas pu être plus frappant.

Clarke a été fortement impliqué dans ce dernier alors qu’Ipswich a inscrit trois buts coup sur coup, dans le cadre d’une période de 24 minutes au cours de laquelle Clarke a marqué une histoire indésirable en Premier League avec les incidents suivants :

Un but contre son camp comique alors que le tir de Yoane Wissa rebondissait désespérément sur sa main et franchissait la ligne pour porter le score à 2-2. Il a concédé un penalty en entraînant Keane Lewis-Potter au sol. Bryan Mbeumo a converti le coup de pied pour donner à Brentford une avance de 3-2. Il a de nouveau commis une faute sur son ennemi Lewis-Potter juste à l’extérieur de la surface d’Ipswich pour mériter un deuxième carton jaune et a été expulsé.



Le tir de Wissa a dévié sur Clarke et au fond des filets (Ryan Pierse/Getty Images)

Clarke n’était pas censé jouer au Gtech Community Stadium. Le joueur de 23 ans, un élément clé de la promotion d’Ipswich depuis le championnat la saison dernière après avoir rejoint son équipe locale après avoir gravi les échelons à Arsenal, a subi une intervention chirurgicale pour un problème d’Achille cet été et le manager Kieran McKenna avait voulu le soulager. en action.

Avec Ben Johnson et Axel Tuanzebe blessés, Clarke, qui a fait ses débuts en Premier League sur le banc lors de la défaite 2-0 à domicile contre Everton le week-end dernier, a été lancé dès le début.

« L’un des nôtres, il est l’un des nôtres, Harry Clarke, il est l’un des nôtres », chantaient les supporters turbulents d’Ipswich en première mi-temps alors que les Tractor Boys semblaient enfin se familiariser avec toute la Premier League. 2-0 et se dirigent vers une première victoire attendue.

Clarke devait sentir 10 pieds de haut. Il fantasmait probablement sur la façon dont il allait célébrer plus tard samedi soir. Des débuts complets en Premier League, des fans chantant son nom, une victoire 2-0 et une cage inviolée, une perfection absolue. Exactement comme il l’avait rêvé.

Au lieu de cela, en complétant le pire triplé du football en marquant un but contre son camp, en concédant un penalty et en étant expulsé alors que son monde et celui d’Ipswich se désintégraient, Clarke est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à endurer les trois lors de ses débuts complets.

En fait, cela n’était arrivé qu’une seule fois auparavant, à Jan Bednarek de Southampton contre Manchester United en février 2021. Il y a peu de choses qui permettraient à Clarke de se sentir mieux en ce moment, mais au moins son équipe n’a pas perdu 9-0 comme les Saints l’ont fait. jour.

« J’en ai la chair de poule en y pensant ! » Clarke a dit à la perspective de ses débuts en Premier League après qu’Ipswich ait obtenu une promotion. « Quelle période passionnante. »

On ne pourrait que se sentir encore plus désolé pour lui s’il était un tout petit chiot aux yeux tristes et inconsolables lorsque ses propriétaires quittaient la maison.

Il existe de nombreux exemples de débuts cauchemardesques qui ont quand même eu une fin heureuse. Jonathan Woodgate a fait deux des trois choses de Clarke, marquant un but contre son camp et recevant un carton rouge, lors de ses débuts avec le Real Madrid en 2005, mais il remportera plus tard la Coupe de la Ligue avec Tottenham Hotspur (hé, ne le frappez pas, ils ont gagné rien depuis), tandis que Joao Felix a été expulsé pour ses débuts à Chelsea l’année dernière (alors qu’il était prêté par l’Atletico Madrid), mais cela ne les a pas empêchés de payer 42 millions de livres sterling pour lui cet été.

Et puis ce type appelé Lionel Messi a été expulsé 30 secondes après ses débuts en Argentine contre la Hongrie en 2005, et il s’en est absolument bien sorti, diriez-vous.

« Ce n’était pas comme j’avais rêvé que ce serait le cas » » a déclaré Messi. Ce n’était pas non plus ainsi que Clarke l’avait rêvé.

McKenna avait de la sympathie. « C’est ses débuts en Premier League et il n’a pas disputé de match depuis avril, donc il bénéficiera de beaucoup de soutien de notre part », a-t-il déclaré.

« Il a fait de bonnes choses dans le match – il y a eu de bonnes choses dans sa performance – mais il y a eu quelques choses, bien sûr, quelques moments défensifs sur lesquels il voudra faire mieux et il sera déçu. avec.

« Mais c’est un jeune joueur qui fait ses débuts en Premier League, qui revient d’une très grosse blessure, et à cause de nos blessures, nous avons dû le lancer assez directement dans l’équipe, où idéalement il aurait eu une période plus longue. de peut-être sortir du banc.

« Comme tous nos joueurs et notre culture, il prendra son erreur sur le menton, j’en suis sûr et cherchera à en tirer des leçons, à travailler plus dur et à travailler dur sur ces choses à l’entraînement et à revenir fort. »

McKenna a admis qu’il éprouvait des émotions contrastées de différents extrêmes – la fierté de voir son équipe d’Ipswich jouer si bien et marquer trois fois mais la dévastation de finir quand même comme l’équipe perdante.

Pour le pauvre Clarke, ce n’était que cette dernière solution.

(Photos du haut : Getty Images)