Les débuts au Pakistan signifieront tout pour Otis Khan, déclare le pionnier du football sud-asiatique Jimmy Khan | Nouvelles du football

Jouer pour le Pakistan « signifiera tout » pour le milieu de terrain offensif de Grimsby Town, Otis Khan, a déclaré Jimmy Khan, légende du football sud-asiatique, à Sky Sports News.

Sky Sports Nouvelles a révélé en exclusivité lundi que l’autorisation internationale d’Otis Khan était sur le point d’être achevée, la Fédération pakistanaise de football confirmant la nouvelle le lendemain.

Il devrait être nommé dans l’équipe pour une série de quatre nations à Maurice le mois prochain, avant de se rendre en Inde où le Pakistan affrontera le pays hôte à Bangalore lors de son match d’ouverture du Championnat de la Fédération sud-asiatique de football (SAFF) 2023.

Le défenseur de Vitoria Guimaraes et ancien capitaine de la jeunesse anglaise Easah Suliman devrait également participer au championnat SAFF, aux côtés de l’adolescent anglo-pakistanais Harun Hamid, qui a passé la saison dernière à QPR.

L’ancien footballeur de l’académie Blackburn Rovers Jimmy Khan a été l’un des premiers joueurs de la diaspora basés à l’étranger à se présenter pour l’équipe nationale pakistanaise, faisant ses débuts pour les Shaheens en 1989.

Figure bien connue de la scène du football du Lancashire, Jimmy a joué dans la Ligue des comtés du Nord-Ouest pour des équipes telles que Darwen et Clitheroe, et a même joué au football de club en Finlande.

Jimmy, qui est entraîneur de la licence A de l’UEFA et siège maintenant au conseil de la FA, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : « Ce fut l’un des plus grands moments de ma vie [to play for Pakistan] et je sais que cela signifiera tout pour Otis.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

« Nous avons besoin de voir plus de modèles comme Easah et Otis et j’espère qu’ils pourront utiliser une partie de leur poussière d’étoiles pour dire à quel point ils sont fiers de jouer pour le pays.

« Il y a encore des défis majeurs autour des infrastructures et du football de base. Voir Easah et Otis jouer pour le Pakistan donnera à tant d’enfants un réel espoir, surtout parce qu’ils ont entendu parler de clubs comme Aston Villa. [where Suliman turned professional] et Manchester United [where Otis played academy football].

« Cela signifiera beaucoup pour les gens du monde entier, en particulier ceux qui sont impliqués dans le football et qui ont été impliqués dans le football, mais qui n’ont pas eu l’opportunité de se développer. »

Les débuts internationaux de Jimmy Khan ont failli échouer après avoir d’abord souffert de maladie à son arrivée au Pakistan, avant que le manager de l’équipe de l’époque, Burkhard Ziese, ne soit limogé quelques jours avant un match contre les Émirats arabes unis – un match dans lequel Khan représenterait finalement le Pakistan.

« Je me souviens de tout », a-t-il déclaré en repensant à la préparation de ses débuts internationaux il y a un peu plus de 34 ans.

« Je me souviens de la chaleur, de la difficulté à m’acclimater et de tout le camp d’entraînement. Nous ne nous entraînions pas beaucoup à l’époque et j’étais déjà un entraîneur de niveau 2 de la FA, donc je finissais par prendre beaucoup de séances supplémentaires où nous pratiquait des choses comme des coups de pied arrêtés.

« Je me souviens de l’hymne national, mais seulement à quelques instants de mes débuts, car il est passé si vite. Tout était si surréaliste et juste un moment sauvage. J’espère qu’Otis et Easah pourront en tirer le meilleur parti et s’imprégner de tout, car il passe en un clin d’œil. C’est une belle opportunité et je suis vraiment content pour eux. »

L’équipe féminine du Pakistan est revenue sur la scène internationale lors du championnat féminin SAFF de l’an dernier au Népal.

L’attaquante des Doncaster Rovers Belles Nadia Khan, qui Sky Sports Nouvelles a révélé qu’elle avait reçu l’autorisation internationale juste à temps pour se rendre à Katmandou pour le tournoi, est entrée dans l’histoire lors du dernier match de groupe du Pakistan contre l’île Maurice, devenant la première femme à marquer quatre buts dans un match international pour la nation.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

