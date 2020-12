I-League débutants Sudeva Delhi FC et Mohammedan SC sont tous prêts à lancer la saison 2020-21 de la I-League au stade Vivekananda Yuba Bharati de Kolkata le 9 janvier 2021 (samedi). La I-League se jouera à trois endroits cette saison: le stade Vivekananda Yuba Bharati, le stade municipal de Kalyani et le Kishore Bharati Krirangan.

Le jour de l’ouverture de la I-League, le match entre Sudeva Delhi FC et Mohammedan SC débutera à 14h IST, tandis que le match sera suivi de coups d’envoi consécutifs à 16h IST (RoundGlass Punjab FC vs Aizawl FC) et 19h IST (Gokulam Kerala) FC contre Chennai City FC). Les deux matches se déroulent au stade municipal de Kalyani.

Le calendrier des 10 premiers tours a été publié, le calendrier de la prochaine étape sera publié ultérieurement. Les matchs seront diffusés en direct sur 1Sports et diffusés en direct sur les réseaux sociaux / OTT.

(Crédit photo: AIFF Media)

En raison de la COVID-19[feminine pandémie, la I-League se jouera cette saison à Calcutta et dans la ville voisine de Kalyani. Tous les joueurs et officiels des équipes, ainsi que les arbitres et autres officiels du comité organisateur local opéreront dans la sécurité d’une bulle bio-sûre.

« Nous sommes sur le point de vivre une nouvelle version de la I-League cette fois, car toutes les équipes opéreront à partir de la bulle », a déclaré Sunando Dhar, PDG de l’AIFF Leagues. « Ce sera en effet une expérience unique pour tous les joueurs, entraîneurs et officiels impliqués. »

« Bien sûr, nous aurions aimé avoir des fans dans les gradins, mais les circonstances actuelles ne seraient pas possibles. Je veux juste faire comprendre à tous les fans que nous serons tous là les uns pour les autres dans l’esprit. Je souhaite à toutes les équipes le meilleur avant. le tournoi », a-t-il déclaré.