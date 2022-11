Les débutants Nithya, Ramadass Record Easy Wins; Nagar survit à la peur

La débutante Nithya Sre n’a pas hésité à admettre qu’elle ressentait la nervosité avant de disputer son premier match aux Championnats du monde BWF Para Badminton 2022, qui ont débuté à Tokyo lundi.

Sre s’est associé au champion paralympique et médaillé de bronze de Bâle 2019 Krishna Nagar pour remporter une victoire facile 21-8, 21-9 contre l’Égyptienne Yasmina Eissa et l’Espagnol Ivan Segura Escobar dans un match SH6 en double mixte du groupe A.

Plus tard, Sre, âgée de 17 ans, n’a mis que 15 minutes pour s’imposer 21-4, 21-4 contre Lam Ching Yung de Hong Kong lors de son premier match du simple féminin du groupe B SH6.

“J’étais très excité d’être ici. C’est un moment de fierté pour moi. Le premier match, j’étais un peu nerveux dans les premiers points mais ensuite ça s’est bien passé. La coordination du volant et de la raquette se passait bien. J’ai aussi ajusté le contrôle du shuttler. Donc, c’était un bon début », a déclaré la star prometteuse, qui s’est hissée au rang de numéro un mondial. 2 rang avec cinq titres remportés cette année.

Nithya a déjà fixé ses objectifs lors de l’événement, remporter trois médailles d’or. “Je ferai de mon mieux pour y parvenir.”

Journée d’ouverture facile

Une autre star prometteuse, Manisha Ramadass, a également fait ses débuts aux Championnats du monde ce jour-là et était confiante de se qualifier pour la finale après une victoire facile 21-10, 21-5 contre l’Espagnole Cristina Sandhez De Lechina Tejada dans son match féminin SU5.

Parmi les grands noms, Pramod Bhagat, quintuple champion du monde et tête de série, Manoj Sarkar, Suhas Yathiraj et Nitesh Kumar ont tous eu des matchs faciles et se préparent à des matchs compétitifs dans les prochains jours.

Dans les autres matchs féminins, la no. 1 et champion en titre Manasi Joshi, Parul Parmar et Mandeep Kaur ont également eu une journée d’ouverture confortable.

Nagar s’est étiré pour limiter

Cependant, le champion paralympique Nagar a été poussé à bout par l’Américain Miles Krajewski avant de riposter après un match de moins pour gagner 17-21, 21-16, 21-17 dans son match du simple masculin SH6 Groupe D.

Nagar a admis plus tard que son adversaire avait énormément amélioré son jeu au cours des derniers mois. «Il (Miles) a un jeu différent maintenant; il a l’air plus puissant et a de la variété dans ses coups. C’est agréable de voir que la concurrence s’intensifie. Je sens que je dois travailler plus dur maintenant », a ajouté Nagar, qui a repris la compétition après huit mois.

Un total de 298 joueurs se disputeront les honneurs dans 22 événements cette semaine avec les matchs de groupe aux Championnats du monde de para-badminton BWF 2022 qui se poursuivront mercredi. Les finales se joueront dimanche (6 novembre).

