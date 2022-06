Les débutantes anglaises jouent le rôle principal dans le test féminin avant que le 150 de Marizanne Kapp aide l’Afrique du Sud à riposter | Nouvelles du cricket

Marizanne Kapp a marqué 150 points alors que l’Afrique du Sud ripostait contre l’Angleterre à Taunton

Marizanne Kapp a rallié l’Afrique du Sud avec un superbe siècle après que les débutantes anglaises aient aidé à déchiqueter la première commande des Proteas lors de la première journée du test féminin unique à Taunton.

Kapp (150 sur 213 balles) a frappé sa première tonne de test, et la quatrième par une femme sud-africaine dans les tests, alors que les touristes se sont rétablis à 284 après avoir été réduits à 45-4 par une nouvelle attaque anglaise.

Les Proteas ont été renvoyés sur le coup sur les souches alors que Kate Cross, le nouveau chef de l’attaque maintenant qu’Anya Shrubsole et Katherine Brunt ont pris leur retraite, a décroché le dernier guichet pour terminer avec 4-63.

Les autres quilleurs de rythme Issy Wong (1-54) et Lauren Bell (2-47) ont fait leurs révérences internationales, remplissant les places laissées vacantes par Shrubsole et Brunt, et ont frappé une fois chacun dans les 18 premiers overs.

Wong a lancé Laura Wolvaardt (16 ans) à travers la porte avec un superbe nip-backer, tandis que Bell a épinglé Lizelle Lee lbw pour un canard avec l’un des nombreux échangistes en plein essor qu’elle a livrés ce jour-là.

Cross et Nat Sciver ont également remporté les premiers guichets alors que l’Angleterre prenait les commandes après avoir choisi de battre.

Cependant, Kapp a continué à jouer un coup fluide et sans chance, atteignant trois chiffres sur 151 livraisons et atteignant le score le plus élevé d’une femme sud-africaine aux tests, dépassant les 105 invaincus qu’Yvonne van Mentz avait décrochés contre l’Angleterre au Cap en 1961.

La joueuse de 32 ans a amassé 26 limites au total, avec des coups hors-jeu coruscants comme un élément essentiel de son coup, avant de tomber face à Bell en fin de journée, lorsque Tammy Beaumont a fait une prise bondissante à mi-course.

Kapp a mis 72 avec Anneke Bosch (30) de 89-5, puis a dirigé les stands d’ordre inférieur avec Nadine de Klerk (9) et Tumi Sekhukhune (9no)

L’Angleterre a nommé quatre débutants aux tests au total, avec la joueuse polyvalente Alice Davidson-Richards et la batteuse d’ouverture Emma Lamb également sélectionnées pour le premier match de la série multi-format, qui comprendra également trois internationaux d’une journée et autant de T20 internationaux.

Davidson-Richards et Lamb étaient tous deux impliqués dans des guichets le jour de l’ouverture – Davidson-Richards enlevant De Klerk alors que le frappeur sud-africain poursuivait une balle large et Lamb le receveur lorsque Bosch a fait monter en ballon Sophie Ecclestone après avoir été défait par un rebond supplémentaire.

Le joueur senior Cross a décroché le premier guichet de la journée, roquant Andrie Steyn (8) dans le cinquième plus alors que l’ouvreur a épaulé les bras vers une balle qui a tenu sa ligne et a continué à faire tomber le moignon.

L’attaque de l’Angleterre a apprécié le bowling avec la balle Dukes, qui était utilisée pour la première fois dans un test féminin, avec les guichets de Wong et Bell prenant en sandwich Sciver piégeant Lara Goodall lbw lors de l’examen.

Kapp a commencé la riposte de l’Afrique du Sud en partageant un stand de 38 points pour le cinquième guichet avec le skipper Sune Luus, qui continue de diriger les Proteas en l’absence du Dane Van Niekerk (cheville), blessé, seulement pour que Luus (27) soit ensuite attrapé bas au glissement par Sciver off Cross – le score 89-5 à ce stade.

Kapp ne serait pas déplacé avant la fin de la journée, cependant, et même alors, il a fallu une brillante prise de Beaumont à mi-course après que le frappeur ait tenté de conduire Bell au-dessus.

Wong a également saisi une belle prise dans les couvertures lors du jeu de lundi, rétropédalant pour arracher le ballon en l’air avec sa main droite après que Cross ait induit un bord d’attaque de Sinalo Jafta (4).

Traversez les choses en jouant au bowling Nonkululeko Mlaba (8) et ce sera aux frappeurs anglais dans la matinée, avec Lamb d’ouvrir aux côtés de Beaumont.