Les débris toxiques de Maui pourraient remplir 5 terrains de football sur 5 étages. Où finiront-ils ?

LAHAINA, Hawaï — Hinano Rodrigues se souvient qu’à l’âge de 4 ou 5 ans, il portait un seau sur une autoroute jusqu’à l’océan dans la communauté de Maui où il vit toujours.

À l’aube, il accompagnait sa grand-mère jusqu’à un récif à marée basse, où elle attrapait des escargots noirs, des langoustes épineuses et des oursins hérissés dans la roche escarpée. En hawaïen, elle lui demandait de casser une branche de kiawe, une sorte de mesquite, pour débusquer une pieuvre cachée dans un trou.

Cela a enseigné à Rodrigues, 71 ans, la valeur de l’ahupuaa, un système hawaïen autochtone de division des terres depuis les montagnes jusqu’à l’océan, les habitants de chaque section vivant de la terre et des eaux qui s’y trouvent.

Mais maintenant, la section où il vit et où ses ancêtres ont toujours vécu – l’ahupuaa d’Olowalu – abrite également une décharge temporaire utilisée pour stocker les débris de L’incendie de forêt meurtrier qui a décimé la ville historique voisine de Lahaina l’été dernier, détruisant des milliers de bâtiments et tuant 102 personnes. C’est assez de déchets pour couvrir cinq terrains de football de cinq étages, y compris sols contaminés par le plomb et l’arsenic.

Une controverse sur le caractère réellement temporaire de ce site – et sur l’endroit où les débris pourraient finalement se retrouver – a déclenché une bataille juridique féroce avec des dizaines de millions de dollars en jeu, sans parler d’un écosystème inestimable et riche en coraux, raies manta et autres formes de vie marine juste au large.

« Pourquoi irais-tu mettre de l’opala comme ça dans un endroit qui est propre ? », a demandé Rodrigues, utilisant un mot hawaïen pour désigner les déchets.

La gestion des débris après de grands incendies de forêt est toujours un défi logistique. Feu de camp 2018 L’incendie a fait 85 morts et a incendié la plus grande partie de la ville de Paradise, en Californie. Plus de 300 000 camions ont été nécessaires pour transporter les débris vers trois décharges différentes, a déclaré Cole Glenwright, commandant adjoint de l’opération de nettoyage des débris. L’ensemble du processus a duré environ un an.

Cela prend beaucoup plus de temps à Maui, compte tenu des préoccupations environnementales, du temps qu’il a fallu pour nettoyer les terrains détruitss’inquiètent des sites culturels hawaïens autochtones et se disputent la propriété d’un éventuel site permanent pour les débris.

La décharge temporaire d’Olowalu est une ancienne carrière située sur un terrain appartenant à l’État et à proximité de Lahaina, ce qui en fait un choix pratique pour stocker rapidement les débris à évacuer afin que la ville puisse reconstruire. Les autorités estiment que son climat aride réduira le risque de propagation de la contamination et elles affirment avoir pris de nombreuses précautions, notamment l’utilisation d’un revêtement épais et de contrôles des eaux pluviales pour contenir le ruissellement.

Les autorités ont analysé des échantillons de sol, d’eau souterraine et d’eau de surface et n’ont trouvé aucune trace de contamination rejetée, selon un rapport. rapport trimestriel sorti en juillet.

Mais le site se trouve juste en amont d’un récif corallien, et certains habitants craignent une catastrophe écologique si la pollution atteint l’eau.

L’exploitation du site menace également les sanctuaires et autels sacrés hawaïens et profane d’anciens sites funéraires hawaïens, selon une plainte déposée par deux personnes qui ne veulent pas de débris à Olowalu. L’un des plaignants est Manoa Ka’io Martin, dont les ancêtres figurent parmi ceux enterrés à proximité. L’autre est l’agriculteur Eddy Garcia, qui s’inquiète de la contamination des aliments qu’il cultive, notamment du taro, des bananes, des ananas et des caramboles.

Face aux demandes de retrait des débris d’Olowalu, le comté de Maui cherche à saisir une ancienne carrière privée près de la décharge centrale de Maui, de l’autre côté de l’île, pour l’utiliser comme décharge permanente.

Cela a donné lieu à une nouvelle bataille juridique. La société propriétaire du terrain, Komar Maui Properties, ne veut pas le céder.

Komar a acheté le terrain en 2015 avec l’intention de construire une décharge privée, mais elle affirme que des problèmes d’autorisation ont bloqué le développement. Elle conteste la tentative du comté de s’emparer de la propriété par expropriation – un processus par lequel les gouvernements peuvent saisir des terres privées pour un usage public, avec une compensation équitable pour le propriétaire. Un juge fédéral a empêché le comté de prendre possession immédiate pendant que le procès se déroule.

Andy Naden, avocat général et vice-président exécutif de Komar Investments, la société mère de Komar Maui Properties, a déclaré que le comté n’avait saisi ses terres qu’après avoir appris que l’Agence fédérale de gestion des urgences paierait des « frais de déversement » associés à l’élimination des débris de Lahaina – des frais généralement payés au poids aux propriétaires de décharges. Le comté de Maui facture un frais de déversement de près de 110 $ la tonne pour les déchets solides municipaux.

« La FEMA va déverser 400 000 tonnes de pétrole dans ce trou », a déclaré Naden. « Cela équivaut à 44 millions de dollars que le gouvernement fédéral va donner à celui qui a creusé le trou. »

Shayne Agawa, directeur du département de gestion environnementale de Maui, a contesté cette affirmation. Il a déclaré que son département était depuis longtemps intéressé par l’acquisition du terrain dans le cadre de projets d’agrandissement de la décharge publique adjacente.

Agawa, qui vit à Olowalu, a déclaré que le comté ne voulait pas que les débris restent sur le site temporaire. Mais il n’a pas encore trouvé de plan de secours au cas où le tribunal empêcherait le comté de saisir les terres de Komar. Les autorités examinent d’autres parcelles à proximité, a-t-il déclaré.

Pour répondre aux préoccupations culturelles, les responsables de Maui ont consulté l’archéologue du comté, Janet Six, et la FEMA a demandé à l’un de ses conseillers historiques d’évaluer le site. Six a déclaré à l’Associated Press qu’elle ne pouvait pas exclure la présence d’anciens sites culturels ou de cimetières, mais a noté que la zone avait déjà été perturbée par l’exploitation minière. La FEMA a constaté qu’aucune propriété historique ne serait affectée.

La plainte déposée par Garcia et Martin affirme que la construction et l’exploitation de la décharge temporaire ont en fait endommagé ou profané ces sites en les exposant à des matières toxiques, en violation des pratiques spirituelles de Martin.

Garcia se sent mal à l’aise lorsque des camions grondants transportent des débris sur la route à côté de sa ferme. Il craint qu’une forte pluie ne contamine les aliments qu’il cultive à cause des toxines des débris.

Le couple a abandonné leur action en justice après que le comté a annoncé son intention de construire un site permanent dans le centre de Maui, mais leur avocat envisage leurs prochaines démarches juridiques pendant que les débris se trouvent à Olowalu.

« J’ai le sentiment qu’ils vont essayer de le rendre permanent et simplement dire : « Désolé, nous ne pouvons pas le déplacer vers l’autre site » », a déclaré Garcia.

Le problème est encore plus compliqué lorsque les cendres ou les os de certaines victimes de l’incendie peuvent être mêlés aux débris. La grand-mère de Raenelle Stewart, âgée de 97 ans, est morte dans l’incendie. Stewart se demande souvent si les cendres reçues par la famille contenaient tous ses restes. Les débris de l’incendie devraient être conservés à proximité, a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’ils devraient réserver un endroit à Lahaina pour cela », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que ce soit toxique au point que la Terre ne puisse pas le supporter. »

Randy Awo, un administrateur retraité du Département des terres et des ressources naturelles de l’État, est un natif hawaïen résidant à Maui. Il préférerait que les débris soient expédiés hors de l’État, une option que les autorités ont rejetée car elle était trop coûteuse.

Awo a qualifié les inquiétudes concernant les dépouilles de « sujet sacré » et a déclaré qu’il ne voulait pas être insensible aux familles qui ont perdu des êtres chers. Mais, a-t-il ajouté, la communauté doit également protéger la quantité limitée de terres de Maui.

« Lorsque notre environnement est exposé à des toxines qui menacent la vie elle-même », a déclaré Awo, « nous devons commencer à prendre des décisions qui prennent en compte ces deux aspects. »