Les débris SpaceX d’Elon Musk retrouvés par des agriculteurs (VIDEO) — RT World News

On pense que les objets font partie d’un vaisseau spatial Dragon qui a ramené quatre astronautes de l’ISS l’année dernière

De gros objets calcinés trouvés par des agriculteurs dans une région reculée de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie la semaine dernière ont été confirmés comme étant des débris de la capsule SpaceX d’Elon Musk, a annoncé jeudi l’Agence spatiale australienne.

L’organisation a souligné qu’elle continue de s’engager dans la découverte avec ses “des homologues aux États-Unis, ainsi que d’autres parties du Commonwealth et des autorités locales, le cas échéant.”

SpaceX a confirmé que les débris feraient probablement partie du coffre du vaisseau spatial Dragon qui alimente en électricité la capsule principale pendant son séjour en orbite avant d’être jeté plus tard, selon un communiqué de la NASA cité par les médias américains. Le Dragon a ramené quatre astronautes – trois des États-Unis et un du Japon – de la Station spatiale internationale en mai 2021.

SpaceX n’a ​​pas encore révélé s’il prévoyait de collecter les débris.

Le Dr Brad Tucker, astrophysicien à l’Université nationale australienne, a été le premier expert à inspecter les débris. Dans une vidéo qu’il a mise en ligne, l’un des agriculteurs qui a fait une première découverte a déclaré que sa première pensée en voyant un objet étrange sortir du sol était qu’il s’agissait d’un “vieil arbre brûlé.

Tucker a convenu que dans la plupart des cas, les débris spatiaux suspects s’avèrent être autre chose, mais dans ce cas particulier, les preuves étaient solides.

Il a expliqué qu’un coffre SpaceX Crew 1 était “un objet catalogué” et il était connu qu’il traversait la Nouvelle-Galles du Sud et rentrait dans l’atmosphère terrestre vers 7 heures du matin le samedi 9 juillet. À ce moment-là, a-t-il dit, les gens “entendu le bang sonique” et “a vu la lumière vive et les morceaux se détacher de l’objet se fragmentant comme prévu.”

Il a décrit la découverte en détail, disant que les débris seraient “une partie de la nageoire du tronc,» et que la pièce verticale mesure environ trois mètres de haut et pèse entre 20 et 30 kilogrammes.

“Des experts ont vérifié que tout le matériel est sûr et ne présente aucun danger pour qui que ce soit,“, a ajouté Tucker.















Habituellement, les débris de matériel spatial sont enterrés au fond de l’océan, mais dans de rares cas, ils finissent sur terre. En avril de l’année dernière, un récipient sous pression d’un étage de fusée SpaceX Falcon 9 est tombé sur la ferme d’un homme dans l’État de Washington.

En 2020, des débris d’une Longue Marche 5B chinoise sont tombés sur la Côte d’Ivoire, laissant des objets métalliques au sol.

Le problème des débris spatiaux a provoqué des tensions internationales le mois dernier lorsque l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a critiqué la Chine pour ne pas partager “informations de trajectoire spécifiques» à propos de sa fusée d’appoint. La Chine a rapidement riposté, rappelant à la NASA l’incident dans l’État de Washington, soulignant que “Les médias américains ont utilisé des mots romantiques comme “étoiles filantes pour éclairer le ciel nocturne” et “spectacle de lumière éblouissant”” en décrivant la chute de ces débris.