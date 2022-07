Les débris d’un propulseur de fusée chinois devraient s’effondrer de manière incontrôlable sur Terre ce week-end

Les débris d’une fusée spatiale chinoise retomberont sur Terre ce week-end, dans un lieu inconnu.

L’énorme propulseur de fusée chinois se déplace à 27 000 kilomètres à l’heure et pèse environ 25 tonnes.

Les experts s’attendent à ce qu’entre 5 et 9 tonnes de matériel tombent du ciel.

En ce moment, une énorme fusée chinoise est en train de s’écraser sur Terre. Les experts disent que le morceau de déchet de fuséeappelée Longue Marche 5B, frappera probablement la Terre ce week-end.

La fusée chinoise a été lancée le 24 juillet pour livrer un module de laboratoire à la station spatiale chinoise Tiangong, actuellement en construction. Selon des chercheurs du Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) de l’Aerospace Corporation, la roquette est en train de descendre et commencera une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère terrestre samedi ou dimanche.

Il y a “une probabilité non nulle que les débris survivants atterrissent dans une zone peuplée”, Chercheurs de CORDS a écrit sur le site Web du centre.

À l’aide de données de suivi, les chercheurs ont créé une carte qui projette un champ potentiel d’emplacements pour la rentrée des débris spatiaux, mais le point de rentrée réel est encore incertain. Les lignes bleues et jaunes indiquent tous les endroits où le propulseur pourrait tomber.

L’icône de satellite jaune indique où le booster sera exactement au milieu de la fenêtre de temps de 36 heures où il pourrait éventuellement tomber. (L’icône n’est pas une prédiction de l’endroit où le booster atterrira.)

C’est la troisième fois que la Chine lance une Longue Marche 5B et laisse son corps tomber sur Terre sans contrôle. La Chine se prépare à lancer à nouveau la fusée en octobre, selon Spaceflightmaintenant.

À ce stade, il est impossible d’estimer avec précision où tombera l’étage de la fusée.

“Le hic, c’est que la densité de la haute atmosphère varie avec le temps. C’est en fait la météo là-haut. Cela rend impossible de prédire exactement à quel moment le satellite aura traversé suffisamment d’atmosphère pour fondre et se briser et enfin rentrer”, Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a déclaré lors d’un briefing jeudi.

La vitesse à laquelle les débris traversent l’espace peut entraîner d’énormes écarts dans les prévisions, a ajouté McDowell. Si vous avez une heure de retard, “parce que ça va à 17 000 milles à l’heure, vous êtes à 17 000 milles là où ça va descendre, et c’est le grand défi avec tout ça”, a-t-il déclaré.

Les experts de The Aerospace Corporation disent que la règle générale est que jusqu’à 40% de la masse d’un gros objet atteindra le sol. Dans ce cas, ils s’attendent à ce qu’entre 5 et 9 tonnes de matériel tombent – jusqu’à 18 000 livres.

Normalement, après un lancement, les fusées se poussent dans l’atmosphère et retombent sur Terre au-dessus de zones océaniques éloignées comme le Pacifique Sud – un processus appelé “rentrée contrôlée”. On ne sait pas pourquoi la Chine n’a pas conçu ou programmé le Long March 5B pour faire cela.

“En surface, cela semble irresponsable. Et il est concevable qu’ils aient suffisamment de données techniques pour savoir qu’il descendra dans le Pacifique Sud, même sans y être poussé. C’est une possibilité. Mais vous savez, avoir ce gros truc tomber du ciel serait désagréable”, a déclaré à Insider John Logsdon, fondateur du Space Policy Institute de l’Université George Washington et ancien membre du Conseil consultatif de la NASA.

Si des pièces de fusée atterrissent sur des personnes ou leurs biens, la Chine pourrait être responsable des dommages. En vertu du traité de la Convention sur la responsabilité spatiale de 1972, la nation de lancement est responsable de ses fusées et de tout dommage qu’elles causent.

Robin Dickey, analyste des politiques spatiales à l’Aerospace Corporation, a déclaré que les directives actuelles d’atténuation des débris et les directives de durabilité à long terme du Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique comprennent des recommandations visant à minimiser les risques posés aux personnes et aux biens sur Terre à partir de rentrées incontrôlées, qui ont toutes deux été soutenues par la Chine. “Le problème est qu’ils ne sont pas très techniques ou spécifiques, et ils ne sont pas non plus contraignants. Il n’y a aucune conséquence juridique à ne pas prendre les mesures considérées comme faisables pour atténuer le risque”, a déclaré Dickey lors du briefing de jeudi.

“Une chose que je surveillerai de près en réponse à des choses comme cette rentrée est qui sont les acteurs – les pays, les individus et les entreprises – qui réagissent publiquement à ce comportement et disent que c’est irresponsable, car cela indiquera si nous ‘ Je serai en mesure de développer des normes plus fortes ou plus claires sur le seuil entre ok et pas ok”, a déclaré Dickey.

En mai 2021, morceaux d’un autre de la fusée chinoise Longue Marche a atterri dans l’océan Indien. Et en mai 2020, une autre fusée chinoise s’est brisée, laissant tomber des débris et provoquant dommages à la propriété en Afrique.

“Ils ont participé aux discussions de l’ONU sur les règles de bonne conduite. Et donc ils sont certainement conscients de la nécessité de normes de comportement. Qu’ils l’ignorent délibérément dans ce cas – il est difficile de penser qu’ils le seraient. irresponsable », a déclaré Logsdon.