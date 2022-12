Les débris du vol MH370 suggèrent que le pilote a abaissé le train d’atterrissage de l’avion et s’est écrasé délibérément, selon le rapport | Nouvelles du monde

Un morceau de débris récemment découvert du vol MH370 suggère que le pilote a abaissé le train d’atterrissage de l’avion juste avant qu’il ne plonge dans l’océan, soutenant la théorie selon laquelle l’avion s’est écrasé délibérément.

Le composant du Boeing 777, également connu sous le nom de porte à tourillon, a été retrouvé en possession d’un pêcheur malgache il y a 25 jours – devenant ainsi la première preuve physique suggérant que l’un des pilotes a délibérément tenté de détruire et de couler le Jet de Malaysian Airlines avec 239 passagers et membres d’équipage à bord.

Maintenant, un nouveau rapport publié par l’ingénieur britannique Richard Godfrey et Blaine Gibson, un chasseur d’épaves américain autoproclamé du MH370, suggère que le morceau de débris a très probablement pénétré de l’intérieur par les moteurs en désintégration du jet.

Il est donc fort probable que le train d’atterrissage était sorti lorsque l’avion s’est écrasé dans le sud de l’océan Indien le 8 mars 2014, laissant derrière lui l’un des plus grands mystères de l’aviation de l’histoire récente.

L’élément de débris flottant a été retrouvé échoué sur la plage sud de la péninsule d’Antsiraka à Madagascar



Dans leur nouvelle analyse, MM. Godfrey et Gibson suggèrent que l’avion de ligne s’est écrasé rapidement et délibérément.

“Le fait que les dommages aient été du côté intérieur vers le côté extérieur… conduit à la conclusion que le train d’atterrissage était très sorti lors de l’impact, ce qui à son tour étaye la conclusion qu’il y avait un pilote actif jusqu’à la fin du vol “, lit-on dans le rapport.

Il a ajouté: “Le niveau de dommages avec des fractures de tous les côtés et la force extrême de la pénétration à travers les débris conduisent à la conclusion que la fin du vol était dans une plongée à grande vitesse conçue pour assurer que l’avion se brise en autant de pièces que possible.

“Le crash du MH370 était tout sauf un atterrissage en douceur sur l’océan.”

Le rapport affirme que la combinaison de l’impact à grande vitesse conçu pour briser l’avion et du train d’atterrissage allongé conçu pour couler l’avion le plus rapidement possible montre une “intention claire de cacher les preuves de l’accident”.

Les pilotes n’abaissent généralement pas le train d’atterrissage s’ils doivent effectuer un atterrissage d’urgence sur l’eau, car le train d’atterrissage allongé s’enfoncera dans l’eau et perturbera le contact avec la surface, augmentant les risques d’une rupture catastrophique à mesure que l’avion ralentit.

Dommages par perforation sur la porte



Alors que quatre débris supposés appartenir à l’avion de ligne disparu ont été découverts sur la même plage, la porte est la première à offrir de véritables indices sur le crash de 2014.

Dix-neuf pièces d’épave se sont jusqu’à présent échouées à Madagascar et ont été remises aux autorités.

La dernière trouvaille, la porte de train d’atterrissage endommagée, a été découverte au domicile d’un pêcheur, qui a découvert la partie échouée sur le rivage de la presqu’île d’Antsiraka en mars 2017 dans le sillage de la tempête tropicale Fernando.

Le pêcheur a gardé les débris pendant plus de cinq ans, inconscient de leur existence. Il l’a gardé dans sa grande cour et sa femme l’a utilisé comme planche à laver, et il a admis qu’il n’avait aucune idée de ce que c’était.