L’ÉPAVE de l’incident d’OVNI de Roswell pourrait encore être enterré dans le désert, a déclaré un expert.

La révélation étonnante est faite dans un nouveau documentaire surprenant en six parties qui vise à percer le mystère OVNI le plus déconcertant au monde.

L’ancien agent de la CIA, Ben Smith, a été appelé à travailler avec une équipe d’experts de haut niveau pour découvrir exactement ce qui s’est passé au Nouveau-Mexique en juillet 1947.

Et il a déclaré en exclusivité au Sun Online qu’il pensait que les débris de l’accident pourraient encore être enterrés dans le sable en attendant d’être trouvés.

Ben s’est associé à des géophysiciens et des ufologues pour «Roswell: The First Witness», qui commence le 9 février dans le cadre de la saison des mystères de Sky History.

Il a déclaré à The Sun Online: « Il y a des délimitations dans le sol d’une direction nord-ouest à une direction sud-est qui correspondent aux descriptions des témoins de quelque chose tombant du ciel, frappant la terre, sautant et dispersant des débris. »

Au cours de son enquête, il s’est rendu au Nouveau-Mexique pour rechercher des «caractéristiques non naturelles» qui pourraient être la preuve d’un crash de soucoupe volante.

Les scientifiques ont ensuite mené un examen géothermique exhaustif de la zone où les premiers débris ont été découverts – en utilisant une technologie de pointe pour rechercher des indices au plus profond de la terre.

Les experts ont parcouru le désert avec un kit ultramoderne comprenant des drones à la recherche d’une «marque d’impact et de dérapage».

Ils ont également étudié des images aériennes de la région avant et après l’incident de Roswell et ont rapidement remarqué ce qui pourrait être de multiples «sillons» à la surface.

Des études ont également révélé que « quelque chose de vraiment chaud a frappé la terre et a réchauffé le sol environnant », modifiant le champ magnétique dans la région.

L’équipement de détection de haute technologie a également semblé détecter des signes de métal caché sous la surface.

Des échantillons de sol ont ensuite été envoyés à un laboratoire pour voir s’ils contenaient des matériaux «pas de ce monde».

Ben pense que le fait qu’il pourrait encore y avoir des débris éparpillés sous le désert est ce qui rend le mystère de Roswell si intrigant.

« C’est ce qui rend ce projet si intéressant. Nous avons cette incroyable vidéo Tic-Tac récemment déclassifiée des pilotes de la marine américaine, mais ce sont des images mais il n’y a rien de physique », a-t-il déclaré.

« Ici, nous avons un enregistrement de quelque chose qui s’est écrasé dans le sol et la géologie (du site) soutient certainement le piégeage de certains de ces débris.

« C’est un site désolé. Le potentiel de trouver un morceau de celui-ci … que ce soit grâce à la technologie sophistiquée de l’ère spatiale que nous avons utilisée ou à la recherche de témoins originaux qui pourraient avoir emporté un morceau chez eux fait partie du noeud de l’enquête.

« Nous avons essayé de rester concentré sur les témoins originaux et les récits originaux des débris et partir de là. »

Il pense maintenant que la clé pour résoudre tout ce mystère pourrait même se trouver dans une boîte après avoir été récupérée par un local dans les heures et les jours après l’accident.

Ben a déclaré: « C’est la partie la plus folle et cela pourrait être la preuve concluante que nous devons déterminer si c’était vraiment extraterrestre ou si c’était très terrestre.

« Il pourrait juste être dans une boîte quelque part. Je pense qu’il y a un morceau de ce truc quelque part là-bas et je pense que nous pouvons le trouver avec suffisamment de temps et de ressources. »

Hier, nous avons raconté comment un journal écrit par un major de l’armée américaine – qui était le premier sur les lieux – pouvait détenir tous les secrets de ce qui a été décrit comme la plus grande dissimulation de l’histoire militaire américaine.

Le 8 juillet 1947, le Roswell Army Air Field (RAAF) a diffusé un communiqué de presse affirmant avoir récupéré les restes d’un «disque volant» qui s’était écrasé dans le désert.

Sans surprise, les nouvelles ont fait les gros titres à travers les États-Unis, mais le lendemain, l’armée américaine a soudainement fait marche arrière et a publié une deuxième déclaration affirmant que l’objet récupéré n’était en fait qu’un ballon météorologique.

L’incident bizarre aurait été perdu au fil des décennies sans le major Jesse A Marcel, un ancien officier du renseignement qui était en poste à la RAAF à l’époque.

Lorsqu’un éleveur local a signalé la découverte des débris, Marcel a été envoyé pour jeter un coup d’œil et ramener une partie du matériel à la base avant de recevoir l’ordre de transporter une partie de l’épave à Fort Worth, au Texas, pour un examen plus approfondi.

Cependant, à la fin des années 70, Marcel a déclaré aux chercheurs sur les ovnis des photos plus tard avec lui et les débris ont été mis en scène pour la presse dans le cadre d’un plan élaboré pour duper la presse et le public.

Il a affirmé que l’armée avait enlevé les vrais débris alors qu’on lui avait ordonné d’aider à dissimuler ce qui avait vraiment été trouvé.

Marcel a affirmé que le site réel de l’accident était parsemé d’un matériau brillant extrêmement résistant qui ressemblait à une feuille d’aluminium, mais qui a retrouvé sa forme d’origine après avoir été froissé.

Il a dit plus tard à sa famille que ce qu’il avait trouvé n’était «pas fait par des mains humaines» mais ils disent qu’il a été poussé par le gouvernement américain à se rétracter de sa déclaration originale et nier avoir jamais vu des preuves d’un OVNI.

Maintenant, son journal – qui est entre les mains de sa famille depuis des décennies – est sondé de bout en bout pour percer ses secrets.

Roswell continue d’attirer les questions des chasseurs d’OVNIS, avec même Don Jr, le fils de Donald Trump, interroge l’ancien président américain sur l’accident présumé lors d’une interview l’année dernière.

