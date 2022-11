Les débris des pipelines Nord Stream rompus montrent des traces d’explosifs, selon la Suède

Un soldat ukrainien lors de combats dans la ville de Bakhmut dans la région ukrainienne de Donetsk ce mois-ci. Le crédit… Finbarr O’Reilly pour le New York Times

Forte de son récent succès dans la reprise de la ville méridionale de Kherson, l’Ukraine a poursuivi sa contre-offensive dans la province orientale de Lougansk alors même que l’hiver approche.

Mais les combats sur les villages et les routes à l’extérieur des villes russes de Svatove et Kreminna ont ralenti ces dernières semaines, et les experts militaires affirment que les deux parties ont commencé à adapter leur approche à mesure que le temps se détériore.

Chacun a affirmé avoir pris du territoire ces derniers jours et avoir repoussé des attaques, bien qu’il n’ait pas été possible d’évaluer les revendications de manière indépendante.

Les combats directs sont terminés, pour l’instant, dans le village ukrainien de Makiivka, mais un responsable local a donné une idée de l’ampleur des destructions : « Il n’y a pas une seule âme vivante dans les rues, et il n’y a presque pas de maison survivante. Même la tour cellulaire n’a pas survécu.

L’Ukraine a déclaré avoir repris le village près de la ligne de front dans le nord de Louhansk ces derniers jours, mais Serhiy Haidai, le gouverneur militaire régional, a déclaré que les forces russes continuaient de faire pleuvoir des obus dessus. Il a publié sur l’application de messagerie Telegram des photographies de maisons abandonnées et endommagées, et des corps de certains soldats russes morts dans la bataille pour le village.

“Les nouvelles offensives de l’Ukraine vont être plus difficiles”, a déclaré Michael Kofman, directeur du programme de recherche pour les études sur la Russie au groupe de recherche CNA. « Ils prendront plus de temps. Ils prendront plus de munitions. Ils seront potentiellement plus coûteux », a-t-il déclaré sur le podcast Brussels Sprouts.

L’Ukraine a remporté une série de victoires sur le champ de bataille au cours des dernières semaines, ce qui a modifié l’élan de la guerre de neuf mois. En septembre, il a pris une large tranche de territoire à Kharkiv dans le nord-est. Il a ensuite frappé plus au sud, prenant la ville de Lyman dans la province de Donetsk. La semaine dernière, ses forces ont envahi triomphalement la ville de Kherson, dans le sud du pays.

Les experts militaires affirment que ces victoires ont remonté le moral et fourni une stratégie de contre-offensive fiable, et que l’Ukraine chercherait à maintenir l’élan dans les provinces de Lougansk et de Donetsk, collectivement connues sous le nom de Donbass. De plus, il pouvait désormais transférer certaines forces et artillerie du sud vers sa campagne à l’est.

Les commandants russes semblent de plus en plus poursuivre une « stratégie défensive », a déclaré M. Kofman. Moscou semble avoir amélioré sa capacité à faire correspondre ses ressources à son objectif militaire, citant ce qu’il a dit être un retrait relativement ordonné des forces russes d’une position exposée sur la rive ouest du Dnipro dans la région de Kherson.

La Russie pourrait bénéficier de l’afflux de troupes nouvellement mobilisées et transférer une partie des forces qu’elle a retirées de Kherson vers la région du Donbass. Le ministère britannique de la Défense c’est noté vendredi que les forces russes avaient creusé de nouveaux systèmes de tranchées près de la rivière Siversky Donets entre les provinces de Donetsk et de Louhansk, suggérant qu’elles se préparaient “en cas de nouvelles percées ukrainiennes majeures”.

L’une des zones du Donbass où les forces russes sont le plus manifestement à l’offensive est Bakhmut, une ville située à environ 80 km au sud des combats dans la région du nord de Louhansk. Là-bas, Moscou presse une offensive menée par le groupe Wagner, une force militaire privée russe, qui entretient des liens étroits avec le président Vladimir V. Poutine.

Les combats pour la ville en grande partie abandonnée, qui se trouve à Donetsk, se poursuivent depuis des mois et sont devenus un symbole de l’objectif du Kremlin, annoncé en avril, de sécuriser toute la région du Donbass, bien que les analystes disent qu’il offre peu de valeur stratégique.

“Les rapports et les messages de la région de Donetsk sont inchangés”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours. “Les batailles féroces continuent aux mêmes points qu’avant. Nous tenons nos positions malgré des dizaines d’attaques.