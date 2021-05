Les débris de la fusée chinoise Long March 5B rentrent au-dessus de l’océan Indien

Les débris d’une énorme section d’une fusée chinoise Long March 5B ont réintégré l’atmosphère terrestre au-dessus de l’océan Indien près des Maldives, a annoncé l’agence spatiale chinoise, ont rapporté samedi le New York Times et le Washington Post.

Le Commandement spatial américain a déclaré qu’il pourrait confirmer que la fusée a réintégré la péninsule arabique vers 22 h 15 HAE, mais qu ‘ »on ne sait pas si les débris ont touché la terre ou l’eau ».

La nouvelle survient après des jours d’incertitude, les experts affirmant que la taille et la vitesse de la fusée rendaient presque impossible de déterminer ce qui pourrait se passer lorsqu’elle est tombée sur terre. La section mesurait environ 100 pieds de long et fait partie des plus gros débris spatiaux à tomber sur Terre.

Les débris provenaient de la plus grande section de la fusée, qui a lancé le module principal de la première station spatiale permanente de Chine en orbite. Habituellement, les étages de fusée rejetés rentrent dans l’atmosphère peu de temps après le décollage, normalement au-dessus de l’eau, et ne se mettent pas en orbite.

Samedi, des modèles et des visualisations de divers organismes de recherche spatiale ont montré que les débris pouvaient atterrir le long de nombreuses trajectoires de vol traversant le globe.

L’Australie, l’Afrique, certaines parties de l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les États-Unis étaient tous sous des zones de rentrée possibles, selon Aerospace Corporation, un groupe à but non lucratif basé en Californie qui exploite un centre de recherche et de développement spatial.

Vendredi, la Chine a tenté d’apaiser les craintes mondiales en affirmant que la roquette devait principalement brûler à la rentrée et ne représentait guère de menace pour les personnes et les biens sur le terrain.

Précédemment:Une fusée chinoise revient sur Terre

La fusée Long March 5B transportant le module central de la station spatiale chinoise Tianhe a décollé du centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, le 29 avril 2021. Connue sous le nom de Heavenly Harmony, la station spatiale sera la première de Chine à accueillir des astronautes à long terme.

La Chine prévoit 10 autres lancements pour mettre en orbite des parties supplémentaires de la station spatiale.

Ce n’est pas la première fusée à tomber sur la terre de mémoire récente. L’année dernière, une partie d’une fusée chinoise, l’un des plus gros débris spatiaux incontrôlés de tous les temps, est passée directement au-dessus de Los Angeles et de Central Park à New York avant d’atterrir dans l’océan Atlantique, a rapporté CNN.

La fusée de 18 tonnes tombée en mai dernier était le plus gros débris à tomber incontrôlé depuis la station spatiale soviétique Salyut 7 en 1991.

La première station spatiale chinoise, Tiangong-1, s’est écrasée dans l’océan Pacifique en 2016 après que Pékin a confirmé qu’elle avait perdu le contrôle. En 2019, l’agence spatiale a contrôlé la démolition de sa deuxième station, Tiangong-2, dans l’atmosphère.

