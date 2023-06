Les déboires juridiques de Donald Trump jettent une ombre sur le champ des rivaux de 2024

En effet, la plupart des concurrents de Trump font un pari risqué – pour l’instant – que le poids de son bagage extraordinaire finira par faire couler sa candidature à la réélection. Ils croient que cela prendra du temps. Chargement Les opposants républicains de Trump admettent en privé que la force politique considérable de l’ancien président est susceptible de se renforcer, du moins à court terme, alors que les électeurs du GOP, les principaux responsables et les dirigeants des médias conservateurs se rassemblent autour de lui. Par exemple, le pasteur Robert Jeffress, de la méga-église First Baptist à Dallas, a initialement refusé d’approuver la candidature de Trump en 2024, mais a déclaré mardi soir que la primaire présidentielle du GOP était pratiquement terminée. « Je pensais qu’il y aurait presque une guerre civile dans le Parti républicain pour la nomination, mais cela s’est rapidement transformé en une reddition inconditionnelle », a déclaré Jeffress, qui s’est mêlé au rassemblement post-inculpation de Trump à Bedminster, New Jersey. « Les gens adorent ce président, et je crois que sa base va se révéler. »

L’establishment républicain a tenté en vain de rejeter Trump et sa politique de division pendant une grande partie de la dernière décennie. Mais cette fois, le GOP est confronté à la possibilité très réelle qu’un homme qui a été inculpé deux fois et accusé de dizaines de crimes puisse devenir le porte-drapeau du parti en 2024. Combattant ce résultat, qui semblait autrefois presque inévitable, une puissante voix conservatrice s’élève pour la première fois dans la lutte. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que « si j’avais pris des [documents] à mon appartement, j’aurais été traduit en cour martiale en une minute à New York ». Crédit: Bloomberg La branche politique du réseau Koch, Americans for Prosperity, a commencé à diffuser des publicités en ligne dans l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud – les trois premiers États du calendrier primaire présidentiel du GOP – en se concentrant sur les questions concernant l’éligibilité de Trump aux élections générales de l’automne prochain contre Biden. Les nouvelles annonces ne font aucune mention de ses problèmes juridiques. « Trump a fait beaucoup de bonnes choses en tant que président », dit l’une des publicités. « Mais cette fois, il ne peut pas gagner. »

La directrice générale d’Americans for Prosperity, Emily Seidel, a déclaré que son organisation avait parlé à des milliers d’électeurs dans des États clés pour déterminer les arguments les plus efficaces pour saper la force politique de Trump. « Sur la base des données que nous collectons, plus des deux tiers des personnes qui disent soutenir Trump sont également réceptives aux arguments selon lesquels il est un candidat faible, sa concentration sur 2020 est un handicap et son manque d’appel avec les électeurs indépendants est un problème », a déclaré Seidel. « Cela nous dit que de nombreux républicains sont prêts à passer à autre chose – ils ont juste besoin de voir un autre candidat intervenir et montrer qu’ils peuvent diriger et gagner. » Jusqu’à présent, les rivaux de Trump essaient toujours de trouver leur place alors que l’ancien président détient une grande avance dans les premiers sondages primaires républicains. Et alors qu’ils testent l’évolution des messages sur la campagne électorale et dans les apparitions dans les médias, aucun des concurrents de premier plan ne diffuse de publicités payantes saisissant les problèmes juridiques de Trump.

La candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice aux Nations Unies dans l’administration Trump, a déclaré lundi à Fox News que Trump était incroyablement « imprudent avec notre sécurité nationale » si les allégations de l’acte d’accusation sont vraies. Mardi, elle a répété la critique pointue, mais a également déclaré qu’elle serait encline à pardonner à Trump s’il était reconnu coupable. « Je pense que ce serait terrible pour le pays d’avoir un ancien président en prison pendant des années à cause d’une affaire de documents », a déclaré Haley sur le Clay Travis et Buck Sexton émission de radio. D’autres ont fait de la défense de Trump un message central de leurs premières campagnes. S’exprimant devant le palais de justice de Miami mardi, l’espoir de la Maison Blanche, Vivek Ramaswamy, a annoncé que sa campagne avait envoyé une lettre à d’autres candidats de 2024 les mettant au défi de se joindre à son engagement de gracier Trump lors de leur premier jour de mandat.

« Je vous demande respectueusement de vous joindre à moi dans cet engagement ou d’expliquer publiquement pourquoi vous ne le ferez pas », lit-on. Chargement Trump, quant à lui, tente de profiter de la tempête médiatique. Après sa comparution devant le tribunal fédéral de Miami, il s’est arrêté au célèbre restaurant Versailles de la ville à Little Havana, avec des caméras d’information en remorque. Il est ensuite rentré chez lui dans sa résidence d’été de Bedminster, où des aides avaient rassemblé des centaines de supporters, de membres du club et de journalistes pour un discours après la mise en accusation. Trump a été accueilli comme un général rentrant de la bataille. Insistant sur le fait qu’il était innocent de toutes les accusations, l’ancien président a juré qu’en tant que président, il nommerait un procureur spécial pour enquêter sur Biden et sa famille. Quant à l’acte d’accusation et aux accusations? « C’est ce qu’on appelle une ingérence électorale et une autre tentative de truquer et de voler une élection présidentielle », a déclaré Trump.

Alors qu’ils tiennent compte du fait que Trump risque des années derrière les barreaux, ainsi que des complications logistiques liées à l’équilibre entre les comparutions devant les tribunaux et les rassemblements électoraux, les conseillers politiques de Trump ont souligné ce qu’ils considèrent comme des avantages politiques. Ils pensent que la couverture complète de ses déboires juridiques rend difficile pour ses concurrents d’être entendus, un point que d’autres campagnes ont reconnu en privé. Chargement « Du point de vue de la campagne, je veux dire, qu’ont fait les autres candidats aujourd’hui ? Savons-nous? » a demandé le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung. « Il n’y a pas d’oxygène pour les autres candidats. » Ces autres candidats sont impatients de mettre en évidence les fissures dans le soutien de Trump, même si pour l’instant, ils semblent modestes. À Capitol Hill, une petite mais croissante minorité républicaine de législateurs a récemment qualifié de graves les nouvelles accusations fédérales portées contre Trump.