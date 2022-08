Les déboires juridiques actuels de Donald Trump, expliqués

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré lundi que des agents du FBI ont perquisitionné son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

L’objet de l’enquête n’était pas immédiatement clair et les responsables de l’application des lois à la mi-mardi matin n’avaient fait aucun commentaire. Voici un aperçu de certaines des enquêtes et des poursuites auxquelles Trump est confronté.

Documents manquants

En février, la National Archives and Records Administration des États-Unis a informé le Congrès qu’elle avait récupéré environ 15 boîtes de documents de la Maison Blanche du domicile de Trump en Floride, dont certains contenaient des documents classifiés.

Le comité de surveillance dirigé par les démocrates à la Chambre des États-Unis a déclaré à l’époque qu’il élargissait une enquête sur les actions de Trump et a demandé aux archives de fournir des informations supplémentaires. Trump avait précédemment confirmé qu’il avait accepté de renvoyer certains documents aux archives, qualifiant cela de “processus ordinaire et routinier”.

L’émeute du Capitole

Un panel du Congrès enquêtant sur l’agression du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump contre le Capitole américain s’efforce de prouver qu’il a enfreint la loi en essayant d’annuler sa défaite électorale de 2020.

La vice-présidente Liz Cheney a déclaré que le comité pourrait faire plusieurs renvois au ministère de la Justice pour demander des accusations criminelles contre Trump, qui accuse le comité de mener une fausse enquête.

REGARDER l Le manquement au devoir n’est pas une accusation criminelle, mais d’autres accusations pourraient rester: Un expert pèse les aspects politiques et juridiques des audiences du comité du 6 janvier Le professeur de droit américain Lawrence Douglas affirme que les enjeux pour intenter une action pénale contre l’ancien président Donald Trump sont très élevés, même s’il existe des preuves solides.

Dans un dossier judiciaire du 2 mars, le comité a détaillé les efforts de Trump pour persuader son vice-président, Mike Pence, soit de rejeter les listes d’électeurs du démocrate Joe Biden, qui a remporté les élections, soit de retarder le décompte de ces votes au Congrès.

Les efforts de Trump ont probablement violé une loi fédérale interdisant d’entraver “de manière corrompue” toute procédure officielle, ou de tenter de le faire, a déclaré David Carter, un juge fédéral californien, plus tôt cette année.

Dans le dossier du 2 mars, le comité a déclaré qu’il était probable que Trump et d’autres aient conspiré pour frauder les États-Unis. Cette loi criminalise tout effort de deux personnes ou plus pour interférer avec les fonctions gouvernementales “par tromperie, ruse ou ruse”.

En plus des efforts de Trump pour faire pression sur Pence, le comité a cité ses tentatives pour convaincre les responsables électoraux de l’État, le public et les membres du Congrès que l’élection de 2020 a été volée, même si plusieurs alliés lui ont dit qu’il n’y avait aucune preuve de fraude.

Les démocrates ont déclaré lors d’une audience en juin du comité du 6 janvier que Trump, un républicain, avait levé quelque 250 millions de dollars américains auprès de partisans pour faire valoir devant les tribunaux des allégations frauduleuses selon lesquelles il avait remporté les élections, mais qu’il avait dirigé une grande partie de l’argent ailleurs.

Cela soulève la possibilité qu’il soit accusé de fraude électronique, ce qui interdit d’obtenir de l’argent sous “des prétextes faux ou frauduleux”, ont déclaré des experts juridiques.

Les partisans de l’ancien président Donald Trump se sont rassemblés pour le soutenir après l’opération du FBI lundi. Certains experts juridiques s’inquiètent de la colère qui pourrait se déclencher si Trump devait un jour être inculpé. (Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

Le comité ne peut pas accuser Trump de crimes fédéraux. Cette décision doit être prise par le ministère de la Justice, dirigé par le procureur général Merrick Garland. On sait qu’un mandat de perquisition a été obtenu à propos de John Eastman, l’avocat conservateur que le comité a entendu a joué un rôle déterminant dans la recherche d’électeurs favorables à Trump pour remplacer ceux de Biden.

Bien que le ministère de la Justice ait une politique vieille de plusieurs décennies selon laquelle un président en exercice ne peut pas être inculpé, il n’existe aucune protection de ce type pour les anciens présidents ou les candidats à la présidence.

Lawrence Douglas, professeur de droit au Amherst College d’Amherst, dans le Massachusetts, a récemment déclaré à CBC News que le comité avait présenté des “preuves assez convaincantes” d'”un complot visant à frauder les États-Unis et … l’obstruction corrompue d’une procédure officielle”. .”

Des experts juridiques qui ont parlé à Reuters ainsi qu’à Douglas – qui prédit dans un livre que Trump ne céderait pas tranquillement une défaite électorale – a déclaré que les enjeux sont extrêmement élevés.

Poursuivre un candidat pourrait néanmoins avoir des implications politiques et susciter le type de colère que l’on a pu voir le 6 janvier 2021. Trump, comme il l’a fait après avoir été acquitté par le Sénat à la suite de deux destitutions, pourrait demander réparation si une poursuite échoue.

Campagne de pression en Géorgie

Un grand jury spécial a été sélectionné en mai pour examiner les preuves dans le cadre d’une enquête du procureur de Géorgie sur les efforts présumés de Trump pour influencer les résultats des élections de 2020 dans l’État.

L’enquête se concentre en partie sur un appel téléphonique que Trump a passé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, un républicain, le 2 janvier 2021.

Trump a demandé à Raffensperger de “trouver” les votes nécessaires pour annuler la défaite électorale de Trump, selon un enregistrement audio rendu public.

Des experts juridiques ont déclaré que Trump avait peut-être violé au moins trois lois électorales pénales en Géorgie : complot en vue de commettre une fraude électorale, sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale et ingérence intentionnelle dans l’exercice des fonctions électorales.

Les sondes new-yorkaises

Alvin Bragg, le procureur du district de Manhattan, a enquêté pour savoir si la société immobilière familiale de Trump avait déformé les valeurs de ses propriétés pour obtenir des prêts bancaires favorables et réduire les factures fiscales, bien qu’après la démission de deux des meilleurs avocats qui avaient dirigé l’enquête en février, la sonde l’avenir était remis en question.

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, mène une enquête civile pour déterminer si l’organisation Trump a gonflé les valeurs immobilières. Trump et deux de ses enfants adultes, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, ont accepté de témoigner dans l’enquête à partir du 15 juillet.

Trump était à New York lundi et non dans son domaine de Floride, mais on ne sait pas si sa déposition est imminente ou a eu lieu.