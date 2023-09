Les débats républicains sont de faux spectacles inutiles

Le débat de la primaire républicaine de ce soir n’est pas un véritable événement. C’est une performance, un spectacle, une pantomime : un objet brillant qui n’a pratiquement aucun rapport avec l’issue de la primaire présidentielle de 2024.

Donald Trump dépasse largement les 50 % dans les moyennes des sondages nationaux, et personne d’autre dans le domaine primaire n’a quoi que ce soit qui ressemble à un élan. Aucun adversaire n’a été capable de trouver une ligne d’attaque qui pourrait lui faire du mal ; beaucoup d’entre eux n’essaient même pas. L’espoir du grand establishment républicain, selon lequel les problèmes juridiques de Trump pourraient torpiller sa campagne, n’était qu’un mirage. Au contraire, les quatre actes d’accusation l’ont aidé lors de la primaire.

À ce stade, les seules choses qui pourraient arrêter Trump sont sa mort ou son incapacité. Tout le monde dans le monde politique – y compris les organisateurs du débat et les candidats rivaux non illusoires – est conscient de ce fait. Trump ne participe pas aux débats parce qu’il n’en a pas besoin : il s’abaisserait pour partager la scène avec des gens qui prétendent être des rivaux, mais qui ne sont en réalité que l’échauffement pour son couronnement.

Cela ne veut pas dire que le débat est totalement inutile. Les autres candidats tirent quelque chose de leur présence sur cette scène, comme améliorer leurs perspectives politiques futures ou satisfaire un besoin d’attention. Et si vous plissez les yeux, vous pourriez avoir une fenêtre réellement intéressante sur les débats politiques qui définiront un parti républicain post-Trump.

Mais, bien sûr, nous ne sommes même pas encore proches de l’« post-Trump ». En le présentant comme un véritable débat présidentiel, plutôt que comme une discussion entre républicains quelque peu éminents, les organisateurs du débat sont Te mentir. Avec Trump absent et sans adversaire sérieux, tout cela n’est que de la politique imaginaire – un rituel que le parti suit pour dissimuler la sombre réalité de ce qu’il est devenu.

Le débat est faux. L’emprise de Donald Trump sur le Parti Républicain ne l’est pas.

Qu’est-ce que le « débat » réellement

L’argument en faveur de prendre le débat au sérieux revient à le considérer comme une sorte de compétition de jeu : les candidats se battent pour le droit de devenir le seul véritable challenger de Donald Trump.

Pour comprendre pourquoi cela n’est pas vrai, il convient de retracer la trajectoire du candidat qui occupait auparavant ce poste : le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

À la mi-février, DeSantis se situait à une différence frappante, se situant environ 2 points de pourcentage en dessous de Trump dans la moyenne du sondage national FiveThirtyEight. Mais depuis lors, ses chiffres ont suivi une trajectoire descendante frappante. Une campagne désastreuse, entravée par la personnalité robotique et antipathique du candidat, a entamé l’intérêt de l’électorat primaire pour le gouverneur de Floride.

Aujourd’hui, il est à 41 points de pourcentage derrière Trump dans la moyenne de FiveThirtyEight. C’est à peine mieux que le déficit de 49 points de Robert F. Kennedy Jr. dans sa fausse tentative de renverser le président Biden. Un récent sondage réalisé dans le premier État critique du New Hampshire a placé DeSantis à la cinquième place. Sa campagne présidentielle a été si humiliante qu’elle lui a fait du mal dans son pays : le parti républicain de Floride, autrefois captif, se rebelle contre un gouverneur qui ressemble désormais à un faible.

Et malgré tout cela, DeSantis est toujours à la deuxième place. Son plus proche rival, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, se situe à environ 6 points dans la moyenne des sondages nationaux. DeSantis n’a pas conduit à la montée en puissance d’un autre challenger de Trump, comme le prédirait la théorie du play-in. Au lieu de cela, il a révélé que l’emprise de Trump sur le parti est plus forte que jamais – et qu’il faudrait un miracle pour que quiconque puisse la briser.

En tant que tel, le débat républicain n’est pas du tout un débat présidentiel.

Les débats sont, en théorie, des lieux où les candidats peuvent se présenter au public dans l’espoir de remporter l’investiture de leur parti. Mais puisque la campagne est pratiquement décidée, au point que Trump pourrait complètement sauter le dernier débat sans conséquence, ce n’est pas ce qui se passe.

Au lieu de cela, le débat a été absorbé par ses fonctions secondaires : des candidats de moindre importance se disputant l’influence ou l’attention.

Les candidats de l’establishment qui obtiennent de bons résultats pourraient être sélectionnés pour une future candidature, soit à la présidence, soit à une fonction fédérale inférieure (voir Nikki Haley). Les candidats favorables à Trump pourraient faire de même, ou faire la queue pour une place dans sa deuxième administration (voir Vivek Ramaswamy). D’autres pourraient avoir des objectifs plus étranges : Chris Christie semble désespéré de se venger de Trump, son bourreau de longue date.

Ce sont tous des scénarios potentiellement intéressants pour les accros de la politique. Mais dans un véritable débat primaire, les enjeux sont bien plus importants : il y a souvent un pourcentage élevé d’électeurs indécis qui cherchent une raison pour choisir un membre de leur parti plutôt qu’un autre. Cette fois, il est très clair que Trump va accéder à l’investiture. L’idée que n’importe lequel de ces candidats puisse dire « dans mon administration » ou « quand je serai président » avec un visage impassible est absurde.

Eric Levitz, du New York Magazine, a récemment soutenu que les tendances autoritaires indéniables de Trump ont placé la presse grand public dans une position difficile : soit elle le décrit avec précision et ressemble à un « torchon partisan », soit elle traite trompeusement Trump et le parti républicain qu’il contrôle comme essentiellement normal. Trop souvent, écrit-il, ils font ce dernier choix – agissant comme « un amnésique ou un foyer abusif déterminé à sauver les apparences, se perdant dans les vieilles routines, dans une tentative d’approche de la normalité jusqu’à ce qu’il oublie presque ce qu’il ne fait pas. vouloir savoir. »

La couverture haletante du débat présidentiel correspond parfaitement à cette description. Nous prétendons tous qu’il s’agit de quelque chose comme ce que nous avons vu dans le passé, un événement normal organisé par un parti normal, alors qu’il s’agit en réalité d’un spectacle masquant la vraie nature. du parti républicain fasciné par Trump : le véhicule politique d’un homme fort dont le second mandat représenterait une menace existentielle pour la démocratie américaine.