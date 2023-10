Les débats présidentiels sans Trump deviennent un casse-tête pour le RNC

Le RNC affirme que le troisième débat, prévu le 8 novembre à Miami, se déroulera comme prévu. Dans un communiqué, un porte-parole de la commission a déclaré que « tant qu’il y aura des candidats qualifiés pour monter sur scène et souhaitant débattre, le RNC continuera à sanctionner les débats ».

Mais certains membres du RNC en arrivent à la conclusion que poursuivre les débats n’en vaut peut-être pas la peine, étant donné le refus de Trump d’y participer. Leur attitude souligne le sentiment croissant au sein des rangs du Parti Républicain que le parti devrait reconnaître la forte probabilité que l’ancien président l’emporte lors des primaires et tourner son attention vers le général. Cela souligne également à quel point Trump, qui domine dans les sondages, sape les moyens traditionnels de sélection d’un candidat et diminue le pouvoir du RNC dans la facilitation du processus primaire.

« Après l’échec du premier débat, il aurait fallu procéder à une sérieuse introspection sur ce qui se passe ici », a déclaré Tyler Bowyer, membre du comité national de l’Arizona.

Bowyer a déclaré dans une interview qu’il n’y avait « clairement aucun plan » en place pour ce qui pourrait arriver après le troisième débat. Le RNC n’a pas encore annoncé ses partenaires médiatiques, ni les dates et lieux des futurs débats.

« Je pense que la seule façon de le sauver est d’amener le favori là-bas,» a déclaré Bowyer, qui est également directeur des opérations du groupe de jeunesse conservateur Turning Point Action. «Planifiez un débat où vous obtiendrez l’accord du favori.

Cela semble peu probable. Ni la présidente du RNC, Ronna McDaniel, ni Dave Bossie, un allié de longue date de Trump qui préside le comité de débat, n’essaient activement de courtiser Trump pour qu’il participe aux débats futurs, comme le RNC a tenté de le faire auparavant, selon une personne connaissant les opérations du comité. Trump est invité à participer s’il change d’avis, c’est ainsi que l’a dit un porte-parole du RNC.

Trump et ses principaux conseillers ont appelé à plusieurs reprises le RNC à annuler le reste de ses débats primaires prévus pour 2024, y compris plus tôt cette semaine lorsque la campagne a exhorté le GOP à « recentrer ses effectifs et son argent » sur les efforts d’intégrité électorale.

Un porte-parole du RNC a déclaré que le comité ne finance pas les débats – ses partenaires le font – et a qualifié les arguments selon lesquels le comité dépenserait de l’argent pour les événements de « erronés et irréels ». Au cours de la mi-mandat de 2022, le comité a été engagé dans près de 100 poursuites en matière d’intégrité électorale dans tout le pays et reste impliqué dans 59 procès dans 16 États. Le RNC a lancé plus tôt cette année une initiative de vote anticipé « Bank Your Vote » avant les élections de 2024.

Mais Trump n’est pas le seul problème du RNC. Ces derniers jours, plusieurs autres candidats ont fait part de leurs propres griefs à la commission concernant le processus de débat, signe que les campagnes continueront de faire pression pour modifier le format actuel.

Plus tôt cette semaine, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, parmi les candidats surpeuplés et peu nombreux, a qualifié le dernier débat de « honte » et a accusé l’establishment républicain de « soutenir ses marionnettes préférées » en permettant à des candidats de monter sur scène qui ne le font pas. avoir un chemin viable vers la nomination. Il a demandé au RNC de limiter le prochain débat aux quatre candidats les plus performants.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a quant à lui déclaré qu’il était « dommage » que le RNC ait menacé de l’exclure, lui et Ramaswamy, des futurs débats après avoir annoncé leur intention de s’affronter lors d’un segment de Fox News cette semaine. Et le sénateur. Tim Scott (S.R.), en retard dans les sondages nationaux, a demandé au RNC de changer ses critères de sondage mettre davantage l’accent sur les premières enquêtes auprès des États.

Les plaintes ne viennent pas seulement des candidats. Ils ont également été visibles dans les chiffres d’audience. L’audience a diminué de 25 pour cent lors du deuxième débat, pour atteindre 9,5 millions de personnes – un total nettement inférieur à celui des deux premiers débats primaires en 2015.

Villere, le comité national de la Louisiane, a déclaré qu’il était «Je suis vraiment en désaccord sur la question de savoir si les débats en valent la peine ou non. Et Gurvich, le président du parti d’État, a déclaré qu’il n’avait rien à reprocher au RNC ou à Fox, dont les réseaux ont accueilli les deux premiers débats, affirmant que les candidats qui se battent pour parler les uns des autres pourraient être « un problème sans solution actuelle » jusqu’au stade du débat. est «vanné».

Mais il y a encore un nombre important de membres du RNC qui estiment que les débats devraient se poursuivre indépendamment de l’avance substantielle de Trump – et même s’il n’apparaît pas sur scène.

« Si l’ancien président ne veut pas venir, c’est sa faute », a déclaré Oscar Brock, membre du comité national du Tennessee. « Mais nous avons parfaitement le droit de poursuivre ces démarches et de promouvoir d’autres options. Il a peut-être 40 pour cent des voix, mais il n’en a pas 100 pour cent.»

Jason Thompson, membre du comité national de Géorgie, a déclaré qu’il comprenait que Trump était « en avance et tout – et bien en avance ».

« Mais nous avons aussi des règles », a poursuivi Thompson. « C’est un processus que nous devons suivre malgré tout. Nous avons des primaires. Nous n’oignons pas les gens.

Juliana Bergeron, membre du comité du New Hampshire, le premier État primaire du pays, a noté que Trump n’est pas un président sortant et qu’il est peu probable que sa demande d’annulation des débats soit acceptée.

«À mon avis, cela ne fonctionnera pas», a déclaré Bergeron. « Cela ne devrait pas non plus être le cas. »

Trump, s’il remporte l’investiture, pourrait finalement apparaître sur la scène d’un débat face au président Joe Biden. Bien que Trump ait sauté l’un des débats de 2020 avec Biden, il a déclaré qu’il était impatient de l’affronter lors de cette remise des gaz.

Ces débats seraient gérés par la Commission des débats présidentiels, une organisation à but non lucratif qui a organisé des confrontations pour chaque élection présidentielle depuis 1988. Le RNC a rompu ses liens avec le CPD et a interdit l’année dernière à ses candidats de participer aux futurs débats organisés. par la commission. Mais le CPD maintient qu’il négocie avec le candidat et non avec le parti. À la fin de ce mois, le CPD annoncera les dates, le lieu et le format de chacun des débats des élections générales.

« Il est assez difficile de se retirer de quelque chose avec lequel on n’a jamais rien eu à voir », a déclaré Frank Fahrenkopf, coprésident du CPD, en faisant référence au RNC. « Nous ne traitons pas du tout avec les partis. Nous nous occupons des candidats.

Il a déclaré qu’aucun contact ne serait pris avec les campagnes tant que le processus de nomination ne serait pas terminé.

En ce qui concerne les débats primaires, même parmi les membres du RNC favorables à la tenue d’un plus grand nombre de débats, il est reconnu que les deux premiers n’ont pas répondu aux attentes – et que des changements pourraient être nécessaires.

« Ce serait bien de voir qu’ils étaient beaucoup plus ordonnés », a déclaré Steve Scheffler, membre du comité national de l’Iowa, le premier caucus d’État du pays.. «Je ne sais pas quelle est la solution. Il est certain qu’il y a des améliorations à apporter. »

Meridith McGraw a contribué à ce rapport.