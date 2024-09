Les débats passés de Harris : le style d’un procureur avec un talent narratif mais des risques dans un affrontement avec Trump

ATLANTA — Depuis ses premières campagnes en Californie jusqu’à son poste de présidente du président Joe Biden, colistierKamala Harris a perfectionné une approche agressive mais calibrée des débats.

Elle essaie de combiner les punch lines avec des détails qui construisent un récit plus large. Elle peut secouer la tête pour signaler sa désapprobation pendant que son adversaire parle, en comptant sur les téléspectateurs pour voir sa réaction sur un écran partagé. Et elle a une tactique de prédilection pour faire basculer les débats en sa faveur : dire qu’elle est heureuse de répondre à une question pendant qu’elle rassemble ses pensées pour expliquer une position en évolution ou défendre une position passée.

Le débat présidentiel de mardi mettra les compétences de la vice-présidente à l’épreuve comme elle n’en a jamais eu l’occasion. Harris fait face à l’ancien président Donald Trumpqui participera à son septième débat électoral général depuis 2016, pour un événement qui sera vu par des dizaines de millions de téléspectateurs tout comme Début du vote anticipé pour les élections de novembre à travers le pays.

Les personnes qui ont affronté Harris et préparé ses rivaux disent qu’elle apporte une série d’avantages à la confrontation, même si elles préviennent que Trump peut être un adversaire difficile et imprévisible qui oscille entre critiques politiques, attaques personnelles et mensonges ou théories du complot.

« Elle sait saisir l’instant présent », a déclaré Marc Short, qui a dirigé la préparation du vice-président républicain Mike Pence au débat contre Harris à l’automne 2020. « Elle l’a montré dans différents environnements. Je ne sous-estimerais en aucun cas cela. »

Julian Castro, un démocrate qui s’est présenté à l’élection présidentielle contre Harris lors des primaires de 2020, a déclaré que Harris combinait « connaissances, sang-froid et capacité à bien expliquer les choses » pour se démarquer lors des débats primaires surpeuplés.

« Certains candidats se donnent trop la peine d’essayer d’être accrocheurs, de devenir viraux », a déclaré Castro. « Elle a trouvé un très bon équilibre. »

Une ancienne collaboratrice de Harris, qui a requis l’anonymat pour parler de sa démarche, a déclaré que la vice-présidente considérait les événements comme un procès devant jury ou comme une interrogation d’un candidat à la magistrature au Capitole lorsqu’elle était sénatrice américaine. L’idée, a déclaré l’ancienne collaboratrice, a toujours été de remporter le débat sur le mérite tout en laissant aux téléspectateurs plus occasionnels ou fragmentaires les points clés à retenir.

« Elle comprend que les débats concernent les interactions individuelles elles-mêmes, mais aussi une stratégie plus large visant à offrir une vision de ce à quoi ressemblent votre leadership et votre style », a déclaré Tim Hogan, qui a dirigé la préparation du débat primaire de la sénatrice Amy Klobuchar en 2020.

Kathleen Hall Jamieson, professeur de communication politique à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré que Harris avance des arguments déductifs mais les intègre dans un récit plus large, de la même manière qu’elle parlerait à un jury.

« Elle énonce une thèse et enchaîne avec des faits, des faits, des faits », a-t-elle déclaré.

Jamieson a évoqué le débat vice-présidentiel de 2020 au cours duquel Harris a critiqué la gestion de la pandémie de COVID-19 et de l’économie par Trump, ainsi que son débat primaire le plus mémorable de 2019, lorsqu’elle a fustigé Biden pour ses propos sur la race et le racisme institutionnel. Elle a entrelacé sa critique du bilan de Biden avec sa propre biographie de jeune étudiante biraciale au début de l’ère de l’intégration scolaire.

« Cette petite fille, c’était moi », a déclaré Harris dans une boutade largement diffusée qui ponctuait son article sur le transport scolaire ordonné par le tribunal qui aidait les élèves non blancs à fréquenter des écoles intégrées.

« La plupart des gens qui sont doués pour l’argumentation déductive ne sont pas doués pour l’enrober d’un récit efficace », a déclaré Jamieson. « Elle est douée pour les deux. »

Castro a déclaré que Harris avait un bon sens du moment opportun pour frapper, une qualité qu’il a attribuée à son expérience du procès. En 2019, alors que plusieurs candidats démocrates parlaient en même temps, Harris s’est assise en retrait avant de demander aux modérateurs de la reconnaître.

« Hé les gars, vous savez quoi ? L’Amérique ne veut pas assister à une bataille de nourriture. Ils veulent savoir comment nous allons mettre de la nourriture sur leur table », a-t-elle déclaré, prenant le contrôle de la conversation et déclenchant des applaudissements.

En 2020, Harris et Pence ont eu un débat civilisé et de fond. Mais elle a tenu des propos qui ont présenté Pence comme un perturbateur en série, comme Trump l’avait été lors de son premier débat avec Biden.

« Monsieur le Vice-Président, c’est moi qui parle », a-t-elle dit à un moment donné, avec un regard sévère. À un autre moment : « Si cela ne vous dérange pas de me laisser finir, nous pouvons avoir une conversation. »

Les débats ont parfois mis Harris sur la défensive.

Lors des primaires de 2020, Tulsi Gabbard, qui a soutenu Trump cette année, Harris a bombardé en raison de l’agressivité avec laquelle elle a poursuivi les délinquants non violents en matière de drogue en tant que procureure de district.

Cet automne, Pence a parfois donné du fil à retordre à Harris pour défendre les positions de Biden. Désormais, sa tâche sera de défendre non seulement le bilan de Biden, mais aussi son propre rôle dans ce bilan et les politiques qu’elle poursuivra en tant que présidente.

Short, l’un des principaux collaborateurs de Pence, a noté que les républicains et les médias ont soulevé des questions sur les positions plus libérales adoptées par Harris lors de sa campagne primaire de 2020, en particulier sur la fracturation hydraulique, les soins de santé universels, les réparations pour l’esclavage et la manière de traiter les migrants qui traversent illégalement la frontière américaine.

« Nous avons été surpris qu’elle ait raté certaines opportunités (contre Pence) lorsque la conversation était centrée sur la politique », a déclaré Short.

L’un des premiers triomphes de Harris lors d’un débat a eu lieu en 2010, lorsqu’elle s’est présentée au poste de procureur général de Californie. Son adversaire a été interrogé sur son intention d’accepter sa retraite publique tout en continuant à percevoir un salaire pour un poste public actuel.

« Je l’ai mérité », a déclaré le républicain Steve Cooley à propos de la pratique dite du « double-dipping ».

Harris a regardé en silence, avec un air légèrement amusé, Cooley s’expliquer. Lorsque les modérateurs l’ont reconnue, elle a prononcé seulement sept mots – « Vas-y, Steve. Tu l’as mérité ! » – sur un ton sérieux mais avec un regard qui exprimait son sarcasme. Cet échange a été diffusé dans ses publicités télévisées quelques jours plus tard.

« Kamala Harris est très efficace dans la communication non verbale et sait quand ne pas parler », a déclaré Jamieson.

Le professeur a déclaré que Harris secouait souvent la tête et, par d’autres regards, exprimait sa désapprobation pendant que son adversaire parlait. Puis elle souriait avant de répliquer, ou d’attaquer, sur un ton conversationnel.

« Elle désamorce une partie de l’argument avancé par Trump selon lequel elle est une « femme méchante », selon lequel elle a un comportement manifestement injuste, car sa présentation non verbale sape en réalité cette ligne d’attaque », a déclaré Jamieson.

Malgré toute l’expérience de Harris en matière de débats, mardi reste une étape nouvelle et massive. Les démocrates qui s’en prennent habituellement à Trump sont plutôt apparus dans les émissions d’information de dimanche pour montrer clairement que Harris avait une tâche de taille à accomplir.

« Il faudra une concentration et une discipline presque surhumaines pour affronter Donald Trump lors d’un débat », a déclaré sur CNN le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, un autre des adversaires de Harris en 2020. « Ce n’est pas une proposition ordinaire, non pas parce que Donald Trump est un maître dans l’explication des idées politiques et de la façon dont elles vont améliorer le sort des gens. C’est parce qu’il est un maître dans l’art de prendre n’importe quelle forme ou format qui passe à la télévision et de le transformer en un spectacle qui ne parle que de lui. »

Castro a noté que Trump avait une « présence sur scène méchante et astucieuse » qui rendait la préparation difficile. Et comme ABC garde les micros des candidats éteints lorsqu’ils ne parlent pas, Harris pourrait avoir du mal à produire un autre moment viral qui dépendrait du fait que les téléspectateurs aient vu ou entendu Trump dans ses moments les plus extravagants.

« La meilleure chose qu’elle puisse faire », a déclaré Castro, « c’est de ne pas se laisser distraire par ses pitreries. »