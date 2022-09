Les débats du Sénat et du gouverneur annulés dans l’Ohio après le retrait du GOP

COLUMBUS, Ohio (AP) – Une commission indépendante de l’Ohio a annulé mercredi une paire de débats dans les courses du gouverneur de l’État et du Sénat américain parce que les candidats républicains ont refusé de participer.

La Commission de débat de l’Ohio a exprimé sa déception que ni le gouverneur du GOP Mike DeWine ni le candidat républicain au Sénat JD Vance n’aient accepté leurs invitations – en attente depuis mai – avant la date limite de 17 heures mardi.

Le groupe a déclaré qu’il n’organiserait pas de débats dits de «chaise vide» ou de «podium vide» – une option vers laquelle certaines organisations d’accueil se sont tournées à une époque de scepticisme croissant à l’égard de la tradition du débat politique.

Dan Moulthrop, président du conseil d’administration de la commission, a déclaré que « la démocratie paie le prix » en annulant les débats.

Les républicains ont qualifié la Commission de débat de l’Ohio de moins qu’impartiale, le Comité national républicain publiant mardi une déclaration accusant Jill Miller Zimon, sa directrice exécutive, d'”une longue histoire de rhétorique et d’activisme anti-républicains”. Zimon n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

La commission, formée en 2018, se caractérise comme une collaboration non partisane d’organisations civiques, d’organisations médiatiques et d’universités de tout l’Ohio.

La candidate démocrate au poste de gouverneur Nan Whaley, l’ancienne maire de Dayton, et le représentant américain Tim Ryan, le candidat démocrate au Sénat, avaient accepté leurs invitations.

Ryan a déclaré mercredi dans un communiqué que Vance ne s’était pas non plus engagé dans deux autres débats proposés qui seront animés par des chaînes de télévision du nord-est et du sud-ouest de l’Ohio. La campagne Vance a déclaré que ces deux événements, et un troisième qui se tiendrait à Cleveland, sont toujours en cours de négociation.

Whaley a présenté DeWine comme un lâche qui ne veut pas défendre son record. Elle, le Parti démocrate de l’Ohio et un PAC anti-DeWine ont martelé le gouverneur pendant des semaines pour ne pas s’être affronté avec Whaley.

DeWine a déclaré que les habitants de l’Ohio le connaissaient déjà bien, ainsi que ses positions. En plus d’être l’un des politiciens les plus connus de l’État, le gouverneur de 75 ans a également passé des mois au début de la pandémie de COVID-19 à apparaître dans des émissions quotidiennes à l’échelle de l’État.

Julie Carr Smyth, Associated Press