Les débats des primaires du GOP ont été pathétiques. Je modérerai le prochain.

Un autre débat sur la primaire présidentielle républicaine s’est succédé, et une fois de plus, les électeurs américains se trouvent dans une situation fondamentalement pire à cause de ce qui s’est produit. Les cinq candidats qualifiés ont passé les deux heures de la réunion de mercredi soir à se chamailler tour à tour sur des politiques qu’aucun d’entre eux n’aura jamais la chance de mettre en œuvre, faisant preuve de dureté alors même qu’ils étaient pour la plupart trop doux pour critiquer vertement le favori Donald Trump. et cachant à peine leur irritation de devoir être dans la même pièce que Vivek Ramaswamy.

Je ne blâme pas les candidats pour le fait que le débat ait été raté. Les candidats sont eux-mêmes ratés, après tout, et on ne peut pas reprocher à l’eau de trouver son propre niveau. Au lieu de cela, je blâme les modérateurs : le présentateur de NBC News, Lester Holt, Rencontrer la presse l’animatrice Kristen Welker et l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt, qui était là pour une raison quelconque et qui, à la manière d’un petit garçon dont les murs de la chambre sont couverts d’affiches de porte-avions, a exigé à un moment donné que les candidats révèlent le nombre précis de navires qu’ils ajouteraient à la flotte existante de l’US Navy. Ce discours sur le navire était la meilleure partie d’un débat qui autrement était ennuyeux et hors de propos. C’est la faute de ceux qui posaient les questions.

Bien que les trois modérateurs aient tenté de présider une discussion digne et ciblée sur une question spécifique, cela en soi a révélé qu’ils étaient déconnectés des tendances dominantes de la politique républicaine. « Nous avons deux heures pour un débat sérieux sur les questions qui comptent le plus pour les électeurs républicains », a déclaré Holt au début, et cette fausse présomption était tout le problème. Tout d’abord, l’électorat républicain semble être motivé non pas par des problèmes réels mais par des questions fictives, ni par des propositions politiques plutôt que par des ressentiments culturels bouillonnants. Deuxièmement, le débat a complètement éludé le fait évident qu’aucun des candidats présents sur scène n’a d’importance pour les électeurs républicains. L’avantage de Trump dans les sondages est suffisamment grand pour qu’il y ait peu de raisons de se soucier de ce que l’un de ces également-rans ferait à propos de TikTok, car les chances sont extrêmement minces qu’ils soient un jour en mesure de faire quoi que ce soit à propos de TikTok en premier lieu. La seule manière dont leurs plans politiques auraient réellement de l’importance, à ce stade, serait que les problèmes juridiques croissants de Trump finissent par le disqualifier ou le retirer de la course à un moment donné l’année prochaine, confiant ainsi l’investiture républicaine au prochain candidat… Cette perspective est clairement la principale raison pour laquelle la plupart de ces seconds acteurs traînent encore.

Pour l’instant, cependant, tout débat primaire républicain sans Trump n’est qu’un spectacle secondaire, et il serait beaucoup plus honnête si les modérateurs choisissaient de le traiter de cette façon. « Regardez qui modère ce débat. Cela devrait être Tucker Carlson, Joe Rogan et Elon Musk. Nous aurions 10 fois plus d’audience », a déclaré Ramaswamy au début, et je ne suis pas en désaccord avec sa thèse plus large. Ces débats primaires seraient tellement meilleurs et plus divertissants s’ils étaient animés par des modérateurs qui avaient un peu de flair. Cependant, Carlson, Rogan et Musk ne sont pas ceux qui le feront, ni Megyn Kelly, Elizabeth Vargas et Eliana Johnson, les trois personnes que NewsNation a choisies pour modérer le prochain débat, qui aura lieu le 6 décembre. J’ai une meilleure idée : je modérerai le débat.

Je serais un excellent choix. Beaucoup de gens le disent. Mon travail pour Slate au fil des années parle de lui-même, et si vous n’êtes pas d’accord, revenez en arrière et lisez l’histoire où j’ai vécu exclusivement avec un régime à base de produits CBD pendant deux semaines, ou l’histoire où j’ai révélé que je ne pouvais pas m’arrêter. pleurs. En d’autres termes, je n’ai aucune dignité à défendre et je n’ai certainement aucune relation politique à protéger, ce qui me permet d’être aussi direct et franc que nécessaire. Je vais livrer un grand débat, je vais livrer d’excellentes notes et je ferai tout cela pour 300 $ en espèces, plus les frais de déplacement. En échange de cet accord fantastique, ma seule condition est de pouvoir diriger le débat à ma manière. Voici comment je procéderais.

Présentations de style lutte

La façon dont le débat de mercredi a commencé était extrêmement ennuyeuse ; les candidats étaient tous présents sur scène en même temps, et Holt a commencé par demander à chacun d’eux pourquoi les électeurs devraient les choisir à la place de Donald Trump. Dans mon débat, nous nous pencherons sur le fait qu’ils évoluent tous dans l’ombre de Trump. Les candidats sortiront un à un pour une introduction à la manière de la lutte professionnelle, mais pas flatteuse. Au lieu de cela, je réciterai de manière grandiloquente les choses les plus méchantes que Trump a dites à propos de chacun d’entre eux : « C’est l’homme qu’ils appellent « Pudding Fingers » », dirais-je à propos de Ron DeSantis, par exemple, avant de les jouer sur scène devant le public. air d’une chanson individuellement humiliante, qui, dans le cas de DeSantis, pourrait être quelque chose comme « Hi-Heel Sneakers ». Le but de procéder de cette façon ne serait pas simplement une cruauté gratuite ; ce serait leur enlever une dignité factice que leurs campagnes en difficulté ne méritent pas, et les faire fonctionner au niveau des favoris du Parti Républicain. J’attribuerais des points bonus aux candidats qui dansent sur scène pendant que leurs chansons d’introduction sont jouées.

J’attribuerai des points tout au long

Une fois le débat lancé, mon plan serait de le mener à la manière du talk-show sportif ESPN. Autour de la Corne, au cours duquel moi, en tant que modérateur, mène une discussion rapide au cours de laquelle j’accorde ou retire des points aux différents candidats en fonction de mon évaluation de la qualité de leurs réponses. Ces points ne sont pas sans valeur, loin de là ! Le candidat qui « gagne » un tour donné se verra attribuer un tout nouvel article de marchandise Trump 2024, qu’il devra soit porter pour le reste du débat, soit le détruire sur place, selon son choix. Le candidat qui obtiendra le moins de points par tour sera quant à lui amené à effectuer une navette chronométrée devant les autres candidats, une tâche éminemment juste, étant donné à quel point le discours présidentiel de ce cycle s’est centré sur l’âge des candidats en tête. et la santé. Si le coureur ne respecte pas un temps fixé par moi et un conseil consultatif de professeurs de gymnastique, il sera expulsé de l’auditorium et le reste du débat se poursuivra sans lui.

Mes questions seront vraiment méchantes

Il ne sert à rien d’interroger ces également-rans sur leurs plates-formes politiques alors que 1) il y a peu de chances que l’un d’entre eux réussisse ne serait-ce que le Super Tuesday ; 2) rien de ce qu’ils disent n’est contraignant et personne ne se souviendra jamais de leurs idées ; et 3) les électeurs primaires du GOP ne se soucient manifestement pas de la politique. Au lieu de cela, mes questions viseront en grande partie à obliger les candidats à se confronter à leurs propres lacunes. « Gouverneur. DeSantis, vous ne pouvez même pas décider comment prononcer votre propre nom de famille. Qu’est-ce qui ne va pas?” Je pourrais dire. « Gouverneur. Christie, tu ne pouvais même pas gagner un débat avec Mike de Montclair pendant l’hébergement d’invités sur WFAN, et d’une manière ou d’une autre, vous pensez tu es le gars pour apprivoiser Donald Trump ? Qu’est-ce qui ne va pas?” Je passerai beaucoup de temps à exiger que les candidats m’informent de ce qui ne va pas chez eux, car s’ils ne peuvent pas gérer mon mesquinerie, alors quelle chance ont-ils contre Trump ? Je pourrais aussi finir par leur poser des questions aléatoires.

Je contrôle la technologie dans la pièce

Vous pourriez craindre que les candidats fassent de l’obstruction à mes questions méchantes ou refusent simplement d’y répondre. Cela n’arrivera pas, car j’exigerai un contrôle total sur toute la technologie présente dans la pièce. Je pourrai couper leurs microphones s’ils hésitent, et je pourrais également éteindre les lumières de leurs pupitres afin que les candidats récalcitrants soient à la fois silencieux et plongés dans l’obscurité. J’apporterais également un ordinateur portable rempli d’effets sonores grossiers, que je jouerais fort chaque fois que quelqu’un dit quelque chose d’évasif, stupide ou faux. Même si ces exigences technologiques peuvent peut-être vous sembler excessives ou indignes, regardez, ces gens ont déjà volontairement choisi de s’humilier en dépensant plusieurs mois et des millions de dollars pour avoir le privilège de voter à 3 % dans l’Iowa ; Je leur donnerais simplement plus de ce dont ils ont clairement envie, tout en faisant des progrès pour les obliger à répondre à des questions directes. Je peux également trouver des moyens d’impliquer un avertisseur pneumatique.

La meilleure partie du débat du GOP a été lorsqu’ils ont passé beaucoup de temps à compter les bateaux En savoir plus

Trois strikes et vous êtes éliminé

Je suivrai de près chaque fois que quelqu’un – ce sera probablement principalement une chose de Vivek Ramaswamy – dit quelque chose qui ressemble à un slogan tiré d’un podcast pour les incels en colère. Je ferai retentir le klaxon à chaque fois que l’expression «fume-les» ou quelque chose d’aussi stupide est prononcée. Après trois déclarations agressivement stupides, j’appuierai sur un bouton, et à ce moment-là, une trappe sous le candidat incriminé s’ouvrira et il ou elle plongera vers le bas, de la même manière que ses tendances électorales à long terme. Ils seront alors remplacés sur scène par l’un des candidats qui n’a pas se qualifier pour ce débat particulier, comme Doug Burgum, qui sera également soumis à une introduction insultante et à un thème musical grossier. Je pense que ce plan aiderait vraiment à garder les choses dignes.

Le tour final mettra en vedette un imitateur de Trump