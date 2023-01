Les ‘Death Doulas’ apportent une aide en fin de vie

Depuis sa création en 2018, la National End-of-Life Doula Alliance, organisation professionnelle de praticiens et formateurs en fin de vie, compte près de 800 membres ; le nombre de membres a presque doublé l’année dernière, a déclaré sa présidente, Angela Shook. L’intérêt s’est accru pour les programmes de formation avec l’International End-of-Life Doula Association, Doulagivers et le Doula Program to Accompany and Comfort, une organisation à but non lucratif dirigée par une assistante sociale en hospice, Amy L. Levine.

Une grande partie de l’intérêt croissant pour ces programmes est venu d’artistes, d’acteurs, de jeunes et de travailleurs de la restauration qui se sont retrouvés au chômage pendant la pandémie et ont reconnu qu’ils pouvaient encore rendre service.

“Les gens s’adressaient à une variété d’âges différents, plus jeunes que nous ne le verrions normalement, parce qu’ils se sont rendus compte que les gens mouraient dans leur catégorie d’âge, ce qui n’arrive généralement pas”, a déclaré Diane Button, 62 ans, de San Francisco, une animatrice de doula à l’UVM et membre de la Bay Area End-of-Life Doula Alliance, un collectif de travailleurs de la mort. “Cela les a rendus plus conscients de leur propre mortalité et leur a vraiment donné envie de planifier et de mettre de l’ordre dans leurs documents et leurs directives anticipées.”

Rebecca Ryskalczyk, 32 ans, chanteuse à Vergennes, dans le Vermont, s’était toujours sentie “plutôt à l’aise” avec la mort. Elle a perdu deux cousins ​​dans un accident d’avion à l’âge de 12 ans et un ami s’est suicidé quatre ans plus tard. Lorsque Covid a mis son programme de représentation en pause, elle s’est inscrite à l’UVM. Son objectif est de faire savoir aux gens qu’ils n’ont pas à avoir peur de la mort; ils ne doivent pas non plus le faire seuls. “Pouvoir aider à défendre quelqu’un et passer les derniers moments de sa vie avec lui et l’aider à respecter son plan alors qu’il ne peut pas l’exprimer est un honneur”, a-t-elle déclaré.

Avant la pandémie, Kat Primeau, 35 ans, travaillait également dans l’industrie de la musique. En juin dernier, après la mort de son grand-père de Covid-19, elle a commencé à chercher comment héberger un mémorial Zoom et est tombée sur le concept d’une doula de la mort. “J’ai ressenti un énorme écart entre la quantité de chagrin que tout le monde ressentait et les ressources disponibles”, a-t-elle déclaré. Elle a été certifiée en tant que doula en fin de vie par l’entreprise d’Alua Arthur, Going with Grace, et a également fait du bénévolat dans un programme de soins palliatifs. “Je n’arrive pas à croire à quel point je suis fou de toute cette éducation à la mort.”

Pendant la pandémie, bien sûr, les doulas ont dû changer leur façon de travailler. C’était l’un des principaux défis : ils ne pouvaient pas interagir en personne. Alors, comme le reste du monde, ils ont eu recours aux appels Zoom et à FaceTime. Les familles cherchaient souvent leur propre guérison.