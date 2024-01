Les Dayton Flyers sont « l’une des meilleures équipes du pays »

Le gardien de première année Makai Grant a raté un tir à 3 points, la première tentative de placement de sa carrière, depuis le coin devant le banc des Flyers de Dayton et reste à 902 points derrière son père Anthony Grant sur la liste des buteurs de tous les temps. Les joueurs sur le banc étaient prêts à devenir fous s’il avait chuté, comme ils l’ont fait quelques minutes plus tôt lorsque le gardien devenu boursier Brady Uhl a fait un 3.

Grant avait un grand sourire sur le visage alors que son fils revenait en défense. Après la victoire 96-62 du numéro 21 Dayton contre le Rhode Island, on lui a demandé à quel point il voulait voir le tir tomber.

“Pas autant que sa mère probablement”, a déclaré Grant.

Tout le reste s’est bien passé pour les Flyers samedi après-midi à l’UD Arena. Ils ont enregistré leur victoire la plus déséquilibrée de la saison et leur victoire la plus déséquilibrée de tous les temps contre le Rhode Island, éliminant tout le drame du retour de l’ancien entraîneur de l’UD Archie Miller à l’UD Arena.

Il s’agit du score le plus élevé de Dayton depuis une victoire 99-68 contre Houston Baptist le 3 décembre 2019, et son score le plus élevé dans un match de l’Atlantic 10 Conference depuis une victoire 106-79 contre Virginia Commonwealth le 12 janvier 2018.

“Je pense que nos gars ont fait un excellent travail aujourd’hui simplement en termes de verrouillage et de compréhension de ce que nous devions faire pour avoir une bonne performance”, a déclaré Grant, “et c’était génial à voir. Nous avons commencé les deux mi-temps sur un score de 11-0. Le ballon a bougé. Nous avons terminé le match avec 24 passes décisives et deux revirements. Nous avons fait un excellent travail en prenant soin du basket et en partageant le ballon. Je pensais que notre défense créait l’offensive.

Dayton (15-2, 5-0) s’est assuré de rester dans le top 25 pour une deuxième semaine consécutive. Il grimpera probablement dans le top 20 pour la première fois depuis qu’une séquence de 20 victoires consécutives l’a placé au troisième rang à la fin de la saison 2019-20.

Pour la quatrième fois en cinq matchs de la Conférence Atlantic 10, les Flyers n’ont jamais été menés. Ils ont pris une avance de 11-0 dans les premières minutes alors que DaRon Holmes II a marqué sept de ses 21 points. Ils menaient par 24 points en première mi-temps et menaient 47-27 à la mi-temps.

La déroute s’est poursuivie en seconde période, permettant à Grant de laisser Holmes au repos pendant les 14 dernières minutes et à une série de remplaçants pour les dernières 2 min 33 s.

“C’était génial”, a déclaré Holmes. « Ce sont nos habitudes que nous avons dans la pratique. Toutes les choses sur lesquelles nous travaillons chaque jour, en restant disciplinés et cohérents, sont payantes. (Rhode Island) est une super équipe. Nous sommes allés là-bas et avons fait ce que nous étions censés faire et nous nous sommes occupés de nos affaires.

Rhode Island (9-9, 3-2) a subi deux défaites de plus de 30 points en quatre jours. L’équipe s’est inclinée 99-64 à Saint-Bonaventure, mercredi. Il s’agissait de sa pire défaite depuis une défaite 76-42 contre le Virginia Commonwealth le 19 février 2019. Cette défaite de 34 points correspond à ce match.

“Félicitations à Dayton, à leur équipe et à leur personnel”, a déclaré Miller, qui a entraîné Dayton de 2011 à 2017. « Ils sont extrêmement bien entraînés. C’est l’une des meilleures équipes du pays. Nous savions qu’en arrivant ici, les quatre à huit premières minutes allaient vraiment être importantes. Nous avons vraiment eu du mal cette semaine en général avec ces choses-là. Vous pouvez voir les inexpérimentés. La solidarité, les gens qui ont déjà vécu dans ces environnements, nous ne les avons tout simplement pas encore. Quand vous jouez contre une équipe de cette qualité, où ils vous dispersent et où il y a aussi DaRon Holmes à l’intérieur, qui peut faire les deux, ils vous mettent beaucoup de pression. Vous devez très bien jouer.

Holmes a eu beaucoup d’aide. Javon Bennett a réussi 8 des 9 paniers, dont 4 des 5 à 3 points, pour marquer un sommet de la saison de 21 points. Il a récolté 21 points au cours des quatre matchs précédents combinés, réalisant 2 des 18 tirs à 3 points au cours de cette séquence.

“Mon équipe d’entraîneurs et mes coéquipiers ont toute confiance en moi pour continuer à tirer le ballon”, a déclaré Bennett. “C’était juste l’une des soirées où j’ai réussi la plupart de mes tirs.”

Koby Brea a marqué 15 points sur 5 tirs sur 7 à 3 points. Il a amélioré son pourcentage de saison à 49,5 (51 sur 103). Il est entré dans le jeu au deuxième rang du pays en termes de précision parmi les joueurs qui effectuent en moyenne au moins 2,5 tentatives à 3 points par match.

Nate Santos et Brady Uhl ont chacun réussi 2 des 3 tirs à 3 points. Les Flyers ont tiré 59,3% (16 sur 27) en équipe, perdant trois points à trois points du record de l’école qu’ils avaient établi le 20 décembre lors d’une victoire de 91-67 contre Oakland.

Dayton a grimpé au cinquième rang du pays avec un pourcentage de tirs de 3 points (40,8) après avoir tiré sous 40 % lors de ses quatre derniers matchs.

“Nous sommes sans doute la meilleure équipe de tir au pays”, a déclaré Holmes. « Nous travaillons vraiment là-dessus à l’entraînement. C’est l’un de nos nombreux avantages. C’est génial quand ils entrent. Quand ils ne tombent pas, on trouve toujours un moyen.

JEU DE MARDI

Dayton à La Salle, 18h30, ESPN+, 95.7, 1290