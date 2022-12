Les dauphins se réjouissent du retour dans les eaux de la Colombie-Britannique, mais certains voient des «espèces envahissantes»

Après 100 ans d’absence, un grand nombre de dauphins à flancs blancs du Pacifique sont de retour dans la partie nord de la mer des Salish en Colombie-Britannique.

Mais alors que leur retour est accueilli par certains avec ravissement, le chef d’un groupe de pêche commerciale est consterné par l’apparition de ce qu’il appelle une “espèce envahissante”, aux côtés d’un nombre croissant de phoques et d’otaries.

Simone Thom, une travailleuse de la restauration de BC Ferries, a déclaré qu’elle était ravie de voir un superpod de centaines de dauphins à flancs blancs du Pacifique, gambader dans le sillage d’un ferry de Comox à Powell River le mois dernier.

La vidéo de Thom de la rencontre « exaltante » est devenue virale sur les réseaux sociaux.

“C’était vraiment magique de les voir dans leur état naturel faire leur ballet”, a déclaré Thom. “J’ai vécu ici sur l’île à peu près toute ma vie et je n’ai jamais vu ça.”

Tant de dauphins dans cette zone particulière sont rares, a déclaré le professeur Andrew Trites, directeur de l’unité de recherche sur les mammifères marins de l’Université de la Colombie-Britannique.

Bien que le nombre de dauphins à flancs blancs du Pacifique soit estimé à un million, on les trouve généralement en pleine mer.

Un petit nombre a commencé à visiter le détroit de Géorgie au début des années 2000, et environ 100 à 200 ont finalement élu domicile dans la mer des Salish, a déclaré Trites.

“Nous savons qu’ils étaient ici dans le passé”, a déclaré Trites.

Leurs restes ont été retrouvés dans les tertres des Premières Nations il y a 2 000 ans, mais ils ont pratiquement disparu pendant 100 ans, a-t-il ajouté.

“Alors c’est une chose étrange, comme où sont-ils allés et qu’est-ce qui les a ramenés?”

Leur retour coïncide avec une augmentation du nombre de phoques, d’otaries et d’épaulards migrateurs qui se nourrissent de mammifères marins.

Trites a déclaré qu’une explication possible était que, grâce aux interactions complexes du réseau trophique, l’augmentation du nombre de phoques pourrait conduire à plus de jeunes harengs dont les dauphins pourraient se nourrir.

«Avant cette époque, nous avions de gros abattages de phoques. Il y avait la chasse à la baleine. Nous avons traversé une période d’élimination des mammifères marins et d’essais de contrôle de la nature. Et maintenant, depuis qu’ils sont protégés, je pense que l’écosystème se rétablit et rétablit un équilibre naturel globalement plus sain.

D’autres sont en désaccord avec véhémence.

“Ces dauphins sont ici parce que l’équilibre dans les eaux est rompu”, a déclaré Tom Sewid, un pêcheur commercial de la Première Nation Kwakwaka’wakw. Il a déclaré que les dauphins sont «une espèce envahissante» chassée dans de nouvelles eaux par des flottes de filets dérivants.

Quant au nombre croissant de phoques et d’otaries au cours des 50 dernières années, Sewid a déclaré que c’était un autre exemple de la façon dont l’océan est déséquilibré.

“Nous avons oublié nos méthodes autochtones de chasse aux phoques et aux lions de mer, et dans ces régions, nous constatons une grande surpopulation”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que la surpopulation de phoques et d’otaries était un contributeur majeur à l’épuisement de la population. stocks de saumon.

Sewid est le président de Pacific Balance Marine Management, une organisation qui cherche à protéger le saumon et d’autres stocks de poissons à nageoires contre la “mange jusqu’à l’extinction”, en redéveloppant une récolte commerciale de phoques et d’otaries dirigée par les Premières Nations.

Il a déclaré qu’une série de ministres de la pêche avaient “essentiellement ignoré” leurs demandes.

Sewid a déclaré qu’il s’était adressé à la ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, lors du tout premier sommet sur le phoque du mois dernier, une conférence de deux jours pour les intervenants de l’industrie du phoque.

“J’ai dit:” Que l’enfer ou la marée haute, les Premières Nations côtières et les Premières Nations fluviales de la Colombie-Britannique, nous obtiendrons une licence pour vendre nos produits de phoques et d’otaries “, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il porterait l’affaire devant les tribunaux si nécessaire.

Les Premières nations de la Colombie-Britannique sont actuellement autorisées à chasser les phoques et les otaries à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Selon Sewid, autoriser la vente de fourrure, de suppléments d’oméga-3, de viande et d’autres produits créerait 4 000 emplois et permettrait aux populations de poissons à nageoires de se rétablir.

Au cours des trois dernières années, Pacific Balance Marine Management a fourni des cartes-cadeaux aux pêcheurs des Premières nations pour acheter des balles.

Sewid a estimé que des milliers de phoques ont été prélevés à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans les rivières, les lacs et les estuaires. Il a dit que le nombre de saumons augmentait dans certains systèmes en conséquence.

Des échantillons d’estomac étaient prélevés à des fins de recherche et des tests de viande et de graisse pour les toxines.

Sewid a déclaré qu’il soumettrait une proposition de récolte à Murray et souhaitait qu’un quota soit fixé pour les phoques et les lions de phoque.

Il estime qu’une récolte annuelle de 5 000 à 10 000 phoques serait durable. Selon les documents de recherche de Pêches et Océans, il y a environ 40 000 otaries et 105 000 phoques dans toute la Colombie-Britannique.

Carl Walters, professeur émérite à l’Institut des océans et des pêches de l’Université de la Colombie-Britannique, voit le potentiel d’une récolte importante de phoques et d’otaries dirigée par les Premières Nations sur la base de données historiques et de prévisions de modélisation. Il a présenté ses conclusions au début décembre au comité sénatorial des pêches et des océans.

« Il est faux de penser que les choses s’équilibrent. OK, même s’ils le sont, pourquoi devons-nous accepter ce genre d’équilibre ? Pourquoi devons-nous accepter un équilibre qui a un réseau trophique très lourd avec un très grand nombre de boules de graisse laides et méchantes traînées sur les rochers ? » Il a demandé.

Il a déclaré qu’une réduction de 50% de la population de phoques et d’otaries sur deux à trois ans donnerait le rendement maximal durable des phoques et des otaries, tout en reconstruisant la pêche au saumon du détroit de Géorgie à environ la moitié de ce qu’elle était à son apogée dans les années 1980. .

« Si cela ne tenait qu’à moi, nous les ferions tomber à environ 20 % de leur niveau actuel. Nous accepterions une récolte plus faible pour cette population, car les avantages pour la pêche seraient beaucoup plus importants.

Il a dit qu’il ne fait aucun doute que les phoques et les lions de mer consomment du saumon, mais il n’est pas clair s’ils mangent réellement des “poissons morts qui nagent” – des poissons plus âgés ou malades qui étaient sur le point de mourir de toute façon.

La seule façon de le savoir avec certitude, a-t-il dit, serait de mener une expérience à grande échelle pour réduire la population de moitié et d’évaluer l’impact sur les stocks de saumon sur 10 ans.

Il a dit qu’il était “complètement convaincu qu’il n’y aura pas d’effet important sur le réseau trophique”.

« Nous avons eu une période de 60 ans de 1920 à 1980 où les populations de phoques étaient faibles dans le détroit de Géorgie », a-t-il déclaré. «Nous avons eu une énorme longue expérience si vous voulez, et rien ne s’est mal passé dans l’écosystème… D’une certaine manière, nous ramènerions le système à l’état qui a montré une productivité vraiment élevée. C’est une évidence.

Mais Trites a averti qu’une telle expérience serait un “énorme pari”.

“Le risque de mener une telle expérience est que vous jouez avec la vie.”

Trites a déclaré que le nombre de phoques et d’otaries était stable depuis 25 ans, ce qui est incompatible avec une surpopulation ou une population déséquilibrée. Les chiffres actuels étaient similaires à ce qu’ils étaient dans les années 1880, lorsque les Européens sont arrivés pour la première fois, a-t-il déclaré.

“Je ne vois aucune preuve que si les phoques sont enlevés, vous verrez plus de saumons”, a-t-il déclaré.

Les chercheurs avaient découvert que les saumons juvéniles mouraient en pleine mer à des taux plus élevés.

“Les phoques ne sont pas en pleine mer”, a déclaré Trites. “Il y a autre chose là-bas.”

Il a dit qu’il y avait une “différence générationnelle dans les valeurs” concernant les attitudes envers les phoques et les lions de mer.

“Ceux qui ont grandi dans les années 50 et 60 ont vu un monde où l’homme dominait et où nous avons éliminé les mammifères marins et c’était très bien”, a-t-il déclaré.

« Ce que je vois avec la génération actuelle de jeunes scientifiques, c’est qu’ils sont préoccupés par la conservation. Ils sont préoccupés par le maintien des écosystèmes en bonne santé, et ce n’est pas une question d’extraction des ressources… En fin de compte, c’est juste une différence de valeurs.

Dans une réponse écrite aux questions, le Département des pêches a déclaré qu’il travaillait avec les Premières Nations sur des plans de récolte de petites quantités de phoques et d’otaries à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

Il a confirmé qu’il avait reçu quelques propositions pour une récolte commerciale de phoques et d’otaries. Un examen est généralement un processus pluriannuel prenant en compte les écosystèmes, la biodiversité et les méthodes de récolte, a-t-il déclaré.

“La pêche commerciale ne doit pas être utilisée comme un outil pour contrôler les populations”, a déclaré le département. “Il existe un degré élevé d’incertitude scientifique concernant l’étendue des pinnipèdes [seal and sea lion] prédation sur les stocks de poissons sauvages.

