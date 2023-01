Les dauphins QB Tua Tagovailoa toujours en protocole de commotion cérébrale, ne participeront pas au Pro Bowl : Source

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa est toujours dans le protocole de commotion cérébrale et ne participera pas aux activités du Pro Bowl, selon une source de la ligue. Voici ce que vous devez savoir :

Passé

Le premier passage de Tagovailoa dans le protocole s’est produit après avoir été violemment projeté sur le gazon par le joueur de ligne défensif des Bengals Josh Tupou au cours de la semaine 4. Il a subi des blessures à la tête et au cou et a été transporté dans un hôpital local pour une évaluation plus approfondie.

Le quart-arrière avait été évalué pour une blessure à la tête apparente dans la première moitié du match de la semaine précédente, mais a été autorisé à revenir en seconde période. La NFL a lancé une enquête sur la gestion par les Dolphins de l’évaluation de la semaine 3 de Tagovailoa et a finalement ajusté le protocole de la ligue.

Après avoir été placé dans le protocole suite au match contre Cincinnati, Tagovailoa a raté deux matchs.

Il a joué tous les clichés offensifs du match contre Green Bay lors de la semaine 16 et a été placé dans le protocole le lendemain parce qu’il présentait des symptômes de commotion cérébrale.

En 13 matchs cette saison, Tagovailoa a lancé pour 3 548 verges, 25 touchés et huit interceptions.

(Photo : Dylan Buell / Getty Images)