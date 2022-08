Les dauphins perdent leurs choix de repêchage et le propriétaire est suspendu pour falsification

Dans un communiqué, Goodell a déclaré que White avait trouvé des violations de falsification “d’une ampleur et d’une gravité sans précédent”. Il a ajouté: “Je ne connais aucun cas antérieur dans lequel la propriété était si directement impliquée dans les violations.”

Les conclusions sont intervenues après une enquête de six mois qui a commencé après que Flores a déposé sa plainte devant un tribunal fédéral. Le cœur de la poursuite comprenait des allégations selon lesquelles la ligue et ses équipes avaient organisé des entretiens fictifs avec Flores et d’autres entraîneurs de couleur pour contourner les règles qui obligent les équipes à interroger un ensemble diversifié de candidats pour les meilleures offres d’emploi.

Mais la poursuite, qui est toujours en cours, comprenait également des allégations contre Ross, qui a licencié Flores après la saison 2021 après trois ans de travail. Flores a affirmé que Ross avait tenté de le soudoyer pour perdre des matchs et avait contourné l’interdiction de la ligue de parler à d’autres joueurs et entraîneurs sous contrat sans l’autorisation de leurs équipes.

Il a été constaté que les Dolphins avaient eu des communications inadmissibles avec Brady pendant la saison 2019 et les séries éliminatoires, alors qu’il jouait pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ces communications auraient été « nombreuses et détaillées ». Il a été constaté que les Dolphins avaient de nouveau eu des communications inadmissibles avec Brady et son agent au cours de la saison 2021, alors qu’il jouait pour les Buccaneers de Tampa Bay, y compris des discussions sur le fait que Brady devienne un partenaire des Dolphins.