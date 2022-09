Les dauphins organisent un spectacle de surf spectaculaire, Internet le trouve “relaxant”

Quoi de plus fascinant que de voir des dauphins surfer avec les vagues ? Une de ces vidéos a fait surface sur Internet et donne un aperçu des dauphins faisant un spectacle de surf spectaculaire dans de fortes vagues. Partagé par un utilisateur nommé Buitengebieden sur Twitter, la légende du message se lit comme suit : “Dauphins surfant sur une vague…” L’utilisateur de Twitter a rendu hommage à Jaimen Hudson pour avoir filmé la vidéo fascinante.

Le clip de 28 secondes s’ouvre sur un certain nombre de dauphins surfant sur une vague géante dans l’océan. Après quelques images, on peut les voir nager dans la direction opposée. La vidéo agréable est sûrement un régal pour les yeux. Regardez ici :

Dès que la vidéo a été partagée en ligne, elle est devenue virale et les utilisateurs des médias sociaux l’adorent. L’un d’eux a partagé son expérience et a écrit: «Je n’ai vu cela que deux fois en grandissant en Californie… c’est un spectacle incroyable et rare à voir… alors si jamais vous avez la chance de le voir en personne, profitez de chaque seconde parce que ça ne ça ne dure pas longtemps.

Je n’ai vu cela que 2 fois en grandissant en Californie… c’est un spectacle incroyable et rare à voir… alors si jamais vous avez la chance de le voir en personne, profitez de chaque seconde car cela ne dure pas longtemps 😂 — Realmpire ♎️ (@Realmpire1) 24 septembre 2022

Un autre a dit: “J’ai déjà vu ça et regarde-le car cela m’aide à me détendre.”

J’ai déjà vu cela et je le regarde car cela m’aide à me détendre. — Juli (@bluskyejules) 24 septembre 2022

“Quel spectacle incroyable à voir, vraiment génial. J’espère que cela illuminera votre journée avec tant d’émerveillement ! a commenté un utilisateur.

Quel spectacle incroyable à voir, vraiment génial. J’espère que cela illuminera votre journée avec tant d’émerveillement !! 🥰 – Darlene Taylor (@Darlene52046475) 25 septembre 2022

Un autre a dit : “Mon cerveau se repose en regardant ces beaux dauphins surfer sur les vagues, mare tranquilitatis.”

Mon cerveau devient au repos en regardant ces beaux dauphins surfer sur les vagues, mare tranquilitatis 🦈🌊🦈🌊🦈🌊🦈🌊🦈🌊❤ – Rita van der Wal (@ClabaYkraini) 24 septembre 2022

L’un des cyber-internautes a également commenté : “Vous avez fait ma journée avec ce clip, merci !”

Vous avez fait ma journée avec ce clip, merci ! – Lucy aime moins (@less_lucy) 25 septembre 2022

La vidéo de 28 secondes a recueilli plus d’un million de vues et la vidéo a été retweetée par plus de 6 000 utilisateurs de sites de micro-blogging.

Les dauphins sont connus pour leur intelligence, leur nature ludique et amicale. Ils sont aussi l’incarnation de la compassion envers les autres. Plus tôt, une vidéo avait fait surface sur Internet d’un dauphin sauvant un chien. Dans l’extrait, l’animal aquatique a sauvé le chien qui se noyait et l’a porté sur son dos pour atteindre en toute sécurité sur le navire. Après une brève interaction entre eux, le dauphin est revenu sur son chemin.

