Les dauphins ont-ils une chance contre Bills s’ils n’ont pas Tua Tagovailoa ?

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Mike McDaniel était sur le casque avec son personnel tard dans le match des Dolphins contre les Jets de New York dimanche. Il avait lancé le drapeau rouge du défi, contestant une réalisation du quart-arrière Joe Flacco au receveur Garrett Wilson. Ce fut un moment inconfortable, ne serait-ce que parce que McDaniel n’avait remporté aucun défi de toute la saison.

Et l’entraîneur de Miami a dit à son équipe: “Ce serait bien si j’en réussissais enfin un, et c’est la 18e semaine, le 17e match, le quatrième quart-temps.”

Finalement, la chance de McDaniel a tourné.

Les Dolphins ont connu une saison de séquences. Ils ont commencé 8-3. Ils ont perdu les cinq matchs suivants. Mais dans le même match où McDaniel a mis fin à sa séquence de défis perdants, les Dolphins ont mis fin à leur séquence de matchs perdants. Miami a gagné 11-6. Avec l’aide des Buffalo Bills battant les New England Patriots, les Dolphins ont fait les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

“C’est incroyable”, a déclaré Skylar Thompson, le quart-arrière recrue de troisième corde qui a commencé en raison de blessures à Tua Tagovailoa (commotion cérébrale) et Teddy Bridgewater (doigt). “Tout au long de toute cette année pour toute cette équipe de football, vivre les choses que nous avons vécues et les terminer comme ça, c’est assez spécial.”

Skylar Thompson mène la campagne gagnante des Dolphins Skylar Thompson a été accrocheur dans les dernières minutes contre les Jets, aidant les Dolphins à obtenir leur première place en séries éliminatoires depuis 2016.

C’était un jeu carrément bizarre. Les Jets jouaient également leur troisième quart-arrière, le vétéran Flacco. Et alors que nous nous étions habitués à regarder les Dolphins jouer des tirs au but, Miami ressemblait simplement à une équipe entièrement différente sans Tagovailoa en bonne santé. Mais il n’y a pas que sa blessure. L’équipe a également commencé un garde au tacle, car Miami a un gâchis absolu de blessures à ce poste. Le demi de coin Xavien Howard jouait clairement avec une blessure au genou, ce qui a entraîné une baisse significative de son jeu.

Mais les Dolphins ont remporté une victoire. Maintenant, la question est de savoir comment ils peuvent remporter une victoire sur les Bills, qui accueillent Miami dimanche à 13 h HE dans la ronde des jokers.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, McDaniel ne s’est pas engagé à lancer l’un de ses quarts-arrière. Il a rappelé aux journalistes que Tagovailoa reste dans le protocole de commotion cérébrale.

“Nous avons beaucoup de points d’interrogation”, a déclaré McDaniel. “Nous continuerons à le prendre au jour le jour. Je ne penserai même à aucun type de match, que ce soit cette année ou l’année prochaine, jusqu’à ce qu’il soit complètement prêt à le faire, et cela vient avec une autorisation médicale.”

Maintenant, voici la partie intéressante.

“Prêt pour l’un ou l’autre des quarts contre les Bills”, a déclaré McDaniel. “Teddy se battait pour être disponible [Sunday against the Jets]. Nous pensons qu’il était dans une position qu’il aurait pu traverser en cas d’urgence, et Skylar s’est également tordu plusieurs fois. Nous devrons donc voir comment tout cela se déroulera.”

Soit le quart-arrière, hein?

Cela veut-il dire : Bridgewater ou Thompson ? Faisant allusion au fait que Tua était essentiellement absent.

Ou cela veut-il dire : Bridgewater ou Tagovailoa ?

McDaniel n’a jamais précisé.

Nous allons donc commencer cette semaine avec les Bills et les Dolphins en nous demandant qui McDaniel commencera au poste de quart-arrière. Et c’est douloureusement évident à dire, mais je vais le dire : les chances des Dolphins de battre les Bills passent de prévisibles avec Tagovailoa à improbables avec Bridgewater à lointaines avec Thompson.

Pour les fans de Miami à la recherche de lueurs d’espoir, dimanche, McDaniel a finalement réussi à gagner un match de football sans Tua au quart-arrière. McDaniel a finalement compris comment concocter une recette pour un W qui n’impliquait pas de s’appuyer énormément sur son quart-arrière et ses receveurs larges. Les Dolphins ont obtenu l’aide de leur défense, qui a été si mauvaise qu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles le DC Josh Boyer sera renvoyé cette intersaison – et il pourrait encore.

Miami DE Christian Wilkins sur les dauphins en séries éliminatoires Dolphins DE Christian Wilkins s’est entretenu avec Pam Oliver de FOX Sports à propos de la victoire cruciale de Miami sur les Jets pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la NFL. “Nous sommes restés ensemble, et maintenant nous avons la possibilité de continuer”, a-t-il déclaré.

On avait le sentiment que les Chargers de Los Angeles et les 49ers de San Francisco avaient compris les Dolphins au cours des semaines 13 et 14. Et cela a conduit à cette glissade de fin de saison. Cela signifiait que McDaniel devait réinventer son attaque – même légèrement – ​​pour recommencer à gagner. Je ne sais pas si c’est exactement ce qu’il a fait, en boitant sur la ligne d’arrivée contre une équipe de Jets à l’air pathétique.

“Vous ne voulez pas que ce soit toujours aussi difficile dans le jeu ou dans la saison, mais en même temps, pour faire quelque chose de spécial, vous devez traverser l’adversité”, a déclaré McDaniel. “Vous devez en tirer des leçons et vous devez vous améliorer.”

Si c’est ce qu’ils ont fait, alors les Dolphins peuvent participer aux séries éliminatoires. J’espère qu’ils ont étudié le film, diagnostiqué leurs faiblesses et fait les ajustements appropriés. Si vous louchez sur le film de la semaine 16 – avant les coûteuses interceptions tardives de Tua – vous pouvez voir une équipe changée. Si vous recherchez les aspects positifs de cette victoire de la semaine 18, vous pouvez voir les traces d’un candidat aux séries éliminatoires.

Mais soyons réalistes. Thompson ne bat pas Josh Allen. Même Bridgewater ne sera pas un match équitable pour les Bills. Et il ne semblait pas que McDaniel était optimiste quant au fait que Tagovailoa jouerait. Le QB a subi deux commotions cérébrales documentées cette année et pourrait mettre en péril sa santé à long terme s’il renoue avec le contact.

Deux choses peuvent être vraies.

1) Tua ne devrait pas jouer s’il n’est pas en bonne santé.

2) Les Dolphins vont être renversés sans lui.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .