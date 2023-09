Les dauphins ont accumulé 70 points

Qu’est-ce qui fonctionne dans le manuel de jeu des Dolphins de Miami cette année ? Et tout.

Personne n’a les mots adéquats pour décrire le démantèlement 70-20 de Denver par Miami dimanche, mais nous allons essayer. C’était de la poésie. C’était une compétition d’athlétisme. C’était le nirvana fantastique. C’était ailettes à gaucheles nageoires à droite, et les Broncos étaient le seul appât de la ville.

Le porteur de ballon recrue de Miami, De’Von Achane, a été la star surprenante de la journée, cumulant 233 verges au total et quatre touchés. Le partant nominal Raheem Mostert n’était pas loin derrière, avec quatre touchés (et 142 verges au total). Achane a totalisé 49,3 points dans le score par défaut de la ligue Yahoo (un demi-point par réception), avec Mostert à 41,7 points. C’est le jeu en tandem le plus dynamique de tous les temps..

Le favori MVP Tua Tagovailia a joué un match presque parfait, complétant 23 des 26 passes pour 309 verges et quatre touchés en environ trois quarts de travail. Il n’a pas été limogé ni intercepté ; bon sang, sa chemise n’a peut-être pas besoin d’être lavée. Tyreek Hill a été laissé à découvert lors d’un touché précoce, tremplin vers un après-midi ho-hum 9-157-1.

Et dire que les Dolphins ont fait cela sans Jaylen Waddle (commotion cérébrale).

Tagovailoa n’avait pas besoin de ses receveurs secondaires pour ce rire, c’est pourquoi les joueurs fantastiques de Hail Mary comme Durham Smythe (1-15-0) et Braxton Berrios (2-33-0) ne sont pas entrés. Le quart suppléant Mike White avait le signe de ponctuation, une passe de touché de 68 verges à Robbie Chosen dans les temps poubelles. Tagovailoa n’a joué qu’un seul snap au quatrième quart.

Un jour comme celui-ci met une gomme dans le livre des records. Miami n’est qu’à deux points du record de la NFL de 72, et selon Football-Référenceles 726 verges nettes totales en attaque constituent un nouveau record (les Rams de 1951 avait 735 verges brutes et 722 verges nettes lors d’une journée d’ouverture contre les Yankees de New York). C’est le plus grand nombre de points que la NFL a enregistré depuis 1966.

La fête des dauphins ne s’arrêtera pas là

D’accord, vous voulez des plats à emporter fantastiques. C’était toute une révélation pour Achane, qui n’a eu que deux touches lors des deux premiers matchs. Il a naturellement débuté dans seulement 2% des ligues Yahoo dimanche, mais son effectif est de 40%. Il sera un joueur emblématique du FAB dans quelques jours. Des sensations fortes.

Mostert est généralement un bon joueur – et parfois un joueur dynamique – lorsqu’il est en bonne santé. Pour le moment, ce n’est pas un problème. Tu peux tourner son parcours professionnel dans les deux sens – bien qu’il ait déjà 31 ans et qu’il ait un historique complet de blessures, son compteur kilométrique est également assez modeste. Personne ne sait combien de temps durera la fête de Mostert, mais c’est un bon début lorsqu’il est actif.

Jeff Wilson Jr. est attendu en octobre, ajoutant de la profondeur et peut-être une impasse. Mais peut-être que le sorcier offensif Mike McDaniel pourra trouver un moyen de satisfaire tout le monde.

Tagovailoa ressemble à un vainqueur de la ligue Fantasy, l’une des bonnes réponses, même sans élément précipité dans son jeu. McDaniel complote les gars à grande échelle. Hill et Waddle sont presque impossibles à couvrir, les monstres YAC et Tagovailoa sont rapides à traiter et très précis. Les arrières de Miami étaient également électriques en tant que receveurs de passes aujourd’hui. Bonne chance pour retenir ces gars.

Si vous êtes dans une ligue Superflex ou particulièrement profonde, les Blancs doivent également être mentionnés. De toute évidence, il n’est pas dans la même classe de talents que Tagovailoa, mais si Tua devait subir une autre blessure, White assumerait probablement le rôle de capitaine de la meilleure attaque de la ligue. Hill, McDaniel et leurs amis peuvent donner une belle apparence à de nombreux joueurs. Dans ces formats spécialisés plus profonds, assurez-vous que le blanc n’est pas non réclamé.

Les Dolphins se rendront à Buffalo dimanche prochain pour un match de fenêtre anticipée. C’est dommage qu’il ne soit pas diffusé en prime time. (Quelqu’un se plaindrait-il si tous les matchs des Jets aux heures de grande écoute étaient transférés à Miami, avec effet immédiat ?) Les Dolphins sont devenus l’un des billets les plus exclusifs de Fantasy. Et ils ont été le bouton ultime et facile de la semaine 3.

Quand vous pensez aux bons bouts serrés, vous pensez au n°87. Rob Gronkowski, bien sûr. Travis Kelce, accompagné de son nouvel ami qui l’encourage. Si vous êtes d’une génération plus âgée, vous vous souviendrez peut-être David Casperun membre du Temple de la renommée.

Peut-être que dans quelques années, Sam LaPorta exigera un siège à la Table 87.

LaPorta a réussi huit attrapés, 84 verges et un touché lors de la victoire de Détroit contre Atlanta, son troisième match consécutif. Bien sûr, les Falcons n’ont pas bien couvert LaPorta sur le score des 45 yardsmais ils comptent tous – et il est encourageant que les Lions planifient des tirs vers le bas pour leur nouvelle arme.

LaPorta passe facilement le test de la vue, une combinaison de puissance et de finesse. Parfois, il écrase les défenseurs, parfois il les fuit. Il possède désormais une juteuse ligne de 18-186-1 pour l’année, qui s’élève à 42,6 points en PPR complet.

Mettez le nom de LaPorta dans le livre des records – c’est le plus grand nombre de points PPR de n’importe quelle aile rapprochée au cours de leurs trois premiers matchs.

Pendant des années, la règle empirique du fantasme a été d’ignorer les recrues du côté rapproché ; ils ont besoin de temps pour apprendre, se développer et être dignes de confiance. Apparemment, ces règles ne s’appliquent pas à LaPorta.

Jim Schwartz et la méchante défense des Browns

Peut-être que cela ne fait pas la une des journaux lorsque l’offensive du Tennessee est en difficulté ; c’est une unité avec des problèmes. Mais les statistiques finales étaient absurdes. Les Titans ont réussi six premiers essais à Cleveland dimanche et seulement 94 verges en attaque totale. Un étouffement total.

Jim Schwartz est l’un des meilleurs esprits défensifs du jeu et il a beaucoup de pièces avec lesquelles travailler à Cleveland. Les Browns devraient probablement avoir une fiche de 3-0 ; l’offensive a donné le match de la semaine 2 à Pittsburgh. Du bon côté, Deshaun Watson a mieux joué au cours de la semaine 3, à l’exception d’une erreur hilarante.

Les Browns sont à nouveau intéressants, rythmés par une défense avec laquelle vous ne voulez pas jouer.

Baltimore présente un défi intéressant à Cleveland la semaine prochaine, et les Niners viennent pour une visite de la semaine 6. Les Browns prennent congé lors de la semaine 5.

Remarque : cette histoire sera mise à jour avec davantage de points à retenir sur la fantasy de la semaine 3.