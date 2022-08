Les dauphins héros SAUVENT le nageur britannique d’un requin de 6 pieds alignant une attaque mortelle en l’entourant et en effrayant la bête

Un groupe de dauphins PLUCKY a sauvé un nageur britannique d’un requin de 6 pieds alignant une attaque mortelle.

Adam Walker affirme que les créatures héroïques ont formé un cercle protecteur autour de lui pour repousser la bête sous-marine en Nouvelle-Zélande.

Adam Walker dit que le groupe de créatures majestueuses l’a protégé du requin de 6 pieds Crédit : Adam Walker/Facebook

Des images incroyables ont capturé le moment où les dauphins l’ont entouré dans l’eau Crédit : Adam Walker/Facebook

Le type déconcerté, de Nottingham, s’était dirigé vers l’eau libre dans l’espoir de réaliser son rêve de nager avec les dauphins en 2014.

Les mammifères majestueux ont réussi à dépasser même les attentes d’Adam après avoir effrayé un grand requin blanc qui se dirigeait vers lui.

Il prétend qu’un copain lui a dit qu’il n’avait pas à s’inquiéter des requins dans la région, lui promettant une baignade sans peur.

Mais caché dans les profondeurs du détroit de Cook se trouvait une bête de 6 pieds, tirant sur un Adam inconscient qui planait au-dessus.

Il luttait déjà contre des vagues féroces, décrivant le plongeon comme “comme nager dans une machine à laver”.

Le Britannique pouvait alors à peine en croire ses yeux lorsqu’un groupe de dauphins a surgi et a commencé à nager autour de lui en cercles.

Il pense que les animaux intuitifs ont remarqué le prédateur mortel et ont choisi de le protéger lors de sa baignade en eau libre.

Dans un post sur Facebook détaillant son expérience extraordinaire à l’époque, Adam a écrit : “Le rêve devient réalité de nager avec les dauphins pendant plus d’une heure… la nage en eau libre ne va pas mieux que ça !

“J’aimerais penser qu’ils me protégeaient et me guidaient vers la maison. Cette baignade restera avec moi pour toujours.”

Il a admis qu’il n’avait même pas remarqué l’énorme requin dans l’eau et qu’il n’en avait pris conscience qu’à sa sortie.

Le nageur a déclaré au Marlborough Express qu’il n’était pas le plus satisfait de son copain après avoir affronté la mort, admettant qu’il “l’avait attaqué quand je suis sorti”.

Les dauphins sont souvent ciblés par les requins dans l’océan et dépendent les uns des autres pour se protéger.

Ils ont tendance à riposter contre les attaques en utilisant leur gros museau pour pousser les prédateurs, en frappant leur ventre ou leurs branchies.

L’organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) a déclaré: “Le principal avantage des dauphins contre les attaques de requins est la sécurité du nombre; ils se serrent les coudes en groupes et se défendent contre l’attaque d’un requin en le poursuivant et en le percutant.

“Les dauphins sont capables de protéger les membres vulnérables de leurs groupes et de leurs familles élargies, tels que les jeunes dauphins et les dauphins blessés ou malades.”