MIAMI: Les Dolphins avaient célébré leur victoire sur les Bengals pendant trois heures, ce qui pourrait être une victoire sur les mérites des Bengals, lorsque la fin défensive a porté Emmanuel Ogbah à l’attention de son équipe.

Les yeux rivés sur les chefs, a-t-il tweeté.

Peut-être que les champions en titre du Super Bowl méritent une capitale, mais Ogbah avait raison: les Dolphins voudront peut-être commencer à penser au match à domicile de dimanche contre Kansas City. Ce sera également un test de la progression de Miamis de éternel à prétendant aux séries éliminatoires.

La mauvaise victoire 19-7 de dimanche contre Cincinnati a laissé les Dolphins (8-4) avec des victoires dans sept des huit derniers matchs. Les Dolphins ont leur meilleur bilan en 12 matchs depuis 2003, mais le dernier tronçon est difficile. Leurs quatre derniers adversaires ont été combinés 32-15 jusqu’à dimanche, y compris le leader de l’AFC Western Kansas City (11-1).

Nous étions en mesure de jouer des matchs significatifs », a déclaré l’entraîneur Brian Flores lundi. Et c’est bien.

CE QUI FONCTIONNE

Pour la première fois depuis 2002, les Dolphins ont accordé 10 points ou moins lors de matchs consécutifs. Leur moyenne de 17,7 points se classe au deuxième rang de la NFL et représente deux touchés étonnants par rapport aux 30,9 de l’année dernière, les pires de l’histoire de la franchise.

Kyle Van Noy a mené l’attaque avec trois sacs dimanche, et Xavien Howard a eu sa huitième interception dans la NFL avant d’être éjecté pour avoir lancé un coup de poing.

Miami n’a accordé que 25 verges en seconde période, terminant avec six sacs.

Quand vous voyez un coéquipier jouer un match, nourrissez-le simplement, a déclaré le but défensif Shaq Lawson. Et tu veux jouer le morceau suivant, et ensuite on se nourrit mutuellement, mec.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les dauphins occupent la quatrième place lors des incursions dans la zone rouge, mais seulement 14e du score. Ils se sont contentés des buts après avoir été arrêtés trois fois dans la ligne des 10 verges dimanche.

STOCK

Pour la première fois en trois semaines, Tua Tagovailoa a lancé un match complet.

Le premier choix des Dolphins était au quatrième quart de son départ précédent et était absent la semaine dernière en raison d’un pouce endolori. Il est revenu contre les Bengals et a réussi 26 passes pour 296 verges, les deux sommets de la saison, sans revirements ni sacs.

Tagovailoa a été particulièrement efficace en seconde période lorsque les Dolphins ne se sont pas serrés les bras, marquant trois possessions consécutives.

« Les choses accélérées que nous avons faites en seconde période nous ont vraiment aidés à lancer le bal », a déclaré Tagovailoa.

La recrue s’est améliorée à 4-1 en tant que partant pour devenir le troisième quart-arrière de l’ère du Super Bowl pour ne lancer aucune interception lors de ses cinq premières opportunités de carrière, rejoignant Dak Prescott et Kyle Allen.

STOCK EN BAS

Howard et les receveurs DeVante Parker et Mack Hollins pourraient faire face à des pénalités supplémentaires après avoir été expulsés dimanche.

Howard et un joueur des Bengals ont été lancés après avoir échangé des swings à la fin de la première période. Parker, Hollins et un joueur des Bengals ont été disqualifiés après une confrontation de compensation au quatrième quart.

Nous devons garder notre sang-froid, a déclaré Flores. Ce sera un point d’attention ce week-end, restez-en là.

BLESSÉ

LB Elandon Roberts (blessure à la poitrine) et G Ereck Flowers (cheville) étaient hors-jeu en première période. L’agent de Flowers a déclaré que sa blessure n’était pas grave.

NUMÉRO DE CLÉ

3 Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les Dolphins ont commencé avec trois joueurs de ligne offensive. La protection contre les passes était solide et le total hâtif de 110 verges de Miami correspondait au troisième plus haut total cette année.

PROCHAINES ÉTAPES

La dernière ligne droite comprend des matchs contre des équipes qui ont battu Miami plus tôt cette saison: la Nouvelle-Angleterre (20 décembre) et Buffalo (3 janvier).

___

Suivez Steven Wine sur Twitter: http://twitter.com/Steve_Wine

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL