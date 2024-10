Les dauphins échangent de longs vivaneaux et mettent Blake Ferguson de côté

Les Dolphins de Miami ont placé le long vivaneau Blake Ferguson sur la liste des maladies de réserve/non liées au football samedi et ont recruté le vétéran long vivaneau Matt Overton pour prendre sa place sur la liste.

La raison du départ soudain de Ferguson de la liste active n’est pas encore claire, mais le vivaneau de cinquième année des Dolphins est apparu vendredi dans le rapport de blessure avec ce que l’équipe a appelé un problème personnel.

Overton, 39 ans, a rebondi dans les rangs du football professionnel depuis sa première signature avec les Seahawks de Seattle en 2007. Il n’a disputé son premier match dans la NFL que cinq ans plus tard avec les Colts d’Indianapolis et a réussi à remporter les honneurs du Pro Bowl avec l’équipe en 2013. Il a ensuite joué avec les Jaguars de Jacksonville, les Chargers de Los Angeles, les Titans du Tennessee, les Rams de Los Angeles, les Cowboys de Dallas et les Bears de Chicago.

En supposant qu’il soit actif dimanche contre les Colts, Overton disputera son premier match depuis la saison 2022 lorsqu’il était membre des Cowboys.

Ferguson était un choix de sixième ronde lors du repêchage de la NFL 2020 et n’a raté aucun match avec les Dolphins jusqu’à présent. Il doit rater au moins quatre matchs avant de pouvoir revenir à l’action.