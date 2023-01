Les dauphins doivent “crier” pour communiquer par-dessus les bruits produits par l’homme, selon une étude

CNN

—



Une étude a révélé que les dauphins sont incapables de communiquer aussi efficacement lorsqu’ils sont exposés à des bruits générés par l’homme, ce qui les oblige à changer leurs sons comme le font les gens lorsqu’ils crient.

Une équipe internationale de chercheurs de l’Université de Bristol, du Dolphin Research Center, de l’Université de Syracuse, de la Woods Hole Oceanographic Institution, de l’Université d’Aarhus et de l’Université de St. Andrews a collaboré à l’étude, qui a été publiée jeudi dans Current Biology.

“Nous voulions étudier l’impact du bruit sur les animaux travaillant ensemble”, a déclaré Pernille Sørensen, première auteure de l’article et doctorante à l’Université de Bristol, dans une interview avec CNN. “Donc, en gros, regarder l’ensemble du réseau de communication, d’un expéditeur à un récepteur et s’il y a un impact sur cette transmission.”

Des études antérieures ont documenté l’impact néfaste que la pollution sonore peut avoir sur d’autres mammifères aquatiques, comme les baleines. Le vacarme constant des bruits des moteurs de navires et des sonars militaires rend difficile la communication entre les mammifères marins et a été lié à l’augmentation des collisions entre les baleines et les navires.

Les chercheurs se sont concentrés sur les dauphins parce que les animaux aquatiques sont très sociaux et intelligents, utilisant des sifflets pour communiquer entre eux et des clics pour écholocaliser et chasser. Et la communication sonore est particulièrement cruciale pour les animaux sous-marins car sous la surface de l’eau, “le son voyage très loin et très vite”, a déclaré Sørensen.

De plus, les dauphins ont un “large répertoire vocal” qu’ils utilisent “pour pratiquement tous les aspects de leur vie, y compris pour coordonner les comportements coopératifs”.

Pour comprendre comment la pollution sonore affecte la capacité des dauphins à coopérer, les scientifiques ont travaillé avec deux dauphins spécifiques nommés Delta et Reese vivant au Dolphin Research Center en Floride. Les dauphins avaient une mission : ils devaient appuyer chacun sur un bouton sous-marin en même temps. Les dauphins ont été invités à effectuer la tâche à la fois dans des conditions de bruit ambiant et sous quatre “traitements de bruit” destinés à simuler la pollution sonore sous-marine d’origine humaine. Au total, 200 essais ont été menés avec le couple de dauphins, chaque dauphin portant une étiquette acoustique qui enregistrait sa production sonore.

Les résultats étaient doubles, a déclaré Sørensen. Premièrement, ils ont découvert que les dauphins utilisaient des “mécanismes compensatoires” pour compenser leur communication vocale entravée. Au fur et à mesure que le bruit sous-marin augmentait, ils produisaient des sons plus forts et plus longs et modifiaient leur langage corporel pour se faire face.

Mais la découverte la plus importante, selon Sørensen, était que malgré leurs tentatives pour compenser la pollution sonore, les dauphins réussissaient toujours moins bien à accomplir la tâche. Leur taux de réussite est passé de 85 % à 62,5 % du niveau de bruit le plus faible au plus élevé.

« Nous montrons, à notre connaissance pour la première fois, que les animaux qui travaillent ensemble sont impactés et que les mécanismes de compensation sont insuffisants pour surmonter les impacts du bruit », explique-t-elle.

Cela pourrait avoir des impacts réels sur les dauphins à l’état sauvage, qui dépendent de la coopération pour se nourrir et se reproduire. “Ils ont besoin de son pour se connecter”, a-t-elle déclaré.

Sørensen a ajouté que les chercheurs auraient “absolument adoré introduire ou inclure plus de dauphins dans notre expérience” et que les futures expériences pourraient étendre la taille de l’échantillon à un plus grand groupe de dauphins.

De plus, des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les types spécifiques de sifflets et de sons que les dauphins utilisent pour les tâches coopératives.

“Cette recherche contribue définitivement en tant que partie du puzzle à notre connaissance de l’impact de la pollution sonore sur les animaux”, a déclaré Sørensen.

Elle a dit qu’elle espérait que la recherche contribuerait à soutenir “des solutions pour mieux gérer le bruit dans nos océans”.