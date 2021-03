Les dauphins disent à LB Van Noy qu’il sera libéré

MIAMI: Les Dolphins de Miami ont déclaré au secondeur Kyle Van Noy qu’il serait libéré, deux personnes proches de la discussion ont confirmé mardi à l’Associated Press.

Les gens ont confirmé la divulgation à l’AP sous couvert d’anonymat car les Dolphins n’ont pas commenté.

Miami dégagera près de 10 millions de dollars d’espace de plafond avec le déménagement. Van Noy a signé un contrat de 51 millions de dollars sur quatre ans en tant qu’agent libre il y a un an.

Van Noy a été blessé la saison dernière, mais a récolté six sacs et 69 plaqués en 14 matchs pour une défense qui s’est classée sixième pour les points accordés. Il a également joué pour les Lions et les Patriots.

Cette décision indique que les Dolphins manœuvrent pour être agressifs en agence libre après avoir été 10-6 et avoir raté les séries éliminatoires lors de leur deuxième saison sous l’entraîneur Brian Flores.

