MIAMI: Avec leur dernière victoire, les Dolphins de Miami ont peut-être trouvé une nouvelle voie vers les séries éliminatoires en gardant le ballon au sol.

Une attaque en cours d’exécution soudainement viable a aidé les Dolphins (9-5) à battre la Nouvelle-Angleterre et à garder le contrôle de leurs chances dans la course pour une place de wild card AFC.

Dans la victoire 22-12 de dimanche, les Dolphins ont couru pour 250 verges, leur plus haut total depuis 2016. C’était une performance inhabituellement musclée par une attaque qui est entrée dans le match classé dernier dans la NFL en verges par course.

Même certains de ceux qui regardaient depuis la ligne de touche de Miami ont été surpris.

J’étais comme, c’est fou », a déclaré le plaqueur défensif des Dolphins Raekwon Davis. «Mais félicitations pour l’infraction. C’était un grand, grand, grand pas pour eux de courir le ballon. C’est quelque chose sur lequel ils voulaient continuer à travailler, et c’était parfait.

La victoire a laissé les Dolphins à égalité pour le septième meilleur record de la course pour sept places en séries éliminatoires de l’AFC. Ils sont assurés de ne faire les séries éliminatoires que pour la troisième fois depuis 2001 s’ils remportent leurs deux derniers matchs à Las Vegas et à Buffalo, qui a déjà remporté l’AFC Est.

Sans un balayage, les dauphins sont de loin. FiveThirtyEight évalue ses chances de faire les séries éliminatoires à seulement 31%.

Nos éliminatoires ont lieu cette semaine contre les Raiders, a déclaré l’entraîneur Brian Flores lundi. Appelons cela les séries éliminatoires. C’est là que je me concentre. C’est une saison d’un match.

CE QUI FONCTIONNE

Salvon Ahmed est devenu le premier coureur de 100 verges des Dolphins en 32 matchs, totalisant 122 en 23 courses.

Ahmed est une recrue, l’un des six qui a débuté l’attaque dimanche. Miami a commencé trois recrues dans la ligne offensive, et l’unité a eu de loin son meilleur match. Les bloqueurs ont épuisé les Patriots, ouvrant la voie à 175 verges au sol après la mi-temps.

Ils me facilitent la tâche, a déclaré Ahmed. Ils sont poussés sur le terrain, et tout ce que j’ai à faire est de suivre de gros mecs.

Matt Breida a ajouté 86 verges au plus haut de la saison, et les Dolphins ont monté des entraînements de 95 et 90 verges qui les ont aidés à construire un avantage de 15 minutes en temps de possession.

Miami pourrait essayer plus de la même chose les deux prochaines semaines. Les Raiders se classent au 26e rang en défense contre la course et les Bills au 20e.

Nous voulons bâtir sur l’exécution, a déclaré Flores. Chaque semaine est un défi différent. C’est bien d’avoir du succès, mais cela ne veut vraiment rien dire dans le prochain match.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les quatre meilleurs attrapeurs de passes des Dolphins se sont assis dimanche, et ils ont été manqués. Tua Tagovailoa a lancé pour seulement 145 verges, dont 73 aux échappés.

STOCKER

Le premier choix des Dolphins lors du repêchage de 2021 est à la hausse, car ils possèdent le choix de premier tour de Houston. Les Texans (4-10) ont perdu dimanche, et seules trois équipes ont un pire bilan.

STOCK EN BAS

Tagovailoa a marqué deux touchés sur de courtes courses du quatrième trimestre, mais a déclaré que ses célébrations avaient besoin de travail.

J’ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour entrer dans la zone des buts, a-t-il déclaré. Je dois juste travailler un peu plus sur d’autres mouvements de danse.

BLESSÉ

Wideouts DeVante Parker (ischio-jambiers) et Jakeem Grant (ischio-jambiers) et l’ailier serré Mike Gesicki (épaule) étaient inactifs. C’était un appel étroit avec les trois, a déclaré Flores.

Le porteur de ballon Myles Gaskin (liste COVID-19) a également été absent. Le gardien recrue Solomon Kindley (genou) est parti au quatrième quart mais pourrait revenir cette semaine.

NUMÉRO DE CLÉ

20 matchs consécutifs pour la séquence à emporter des Dolphins, la plus longue de la NFL. Ils ont récupéré un échappé dimanche, mais le retour échappé de 86 verges de Xavien Howard pour un score a été effacé par une revue de relecture parce que l’ailier défensif Christian Wilkins avait un pied hors des limites lorsque le ballon lâche l’a touché.

Je ressens vraiment pour X à ce sujet », a déclaré Wilkins. J’ai fait de mon mieux. Lorsque vous obtenez 310 livres à pleine vitesse, il est difficile de s’arrêter, de sauter et de s’éloigner.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Dolphins joueront samedi soir aux Raiders (7-7), dont les espoirs en séries éliminatoires se sont estompés en raison de pertes dans quatre des cinq derniers matchs.

