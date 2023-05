Les dauphins de l’Amazone mettent en garde contre la menace du mercure pour l’homme

PUERTO CARREÑO, Colombie – Les scientifiques avaient voyagé pendant des heures sur la rivière boueuse de l’Orénoque, leur bateau monomoteur cerné par des rochers de la taille de petites montagnes, lorsque le biologiste en chef a poussé un cri.

« Les dauphins! » Fernando Trujillo s’est exclamé, surprenant l’équipe. « Ils sont juste là ! »

Les 15 passagers ont tourné la tête et le capitaine s’est précipité sur place. C’était un spectacle rare, une espèce menacée emblématique de l’Amazonie colombienne, considérée comme sacrée par les communautés indigènes de la région : les dauphins roses.

Et voici six d’entre eux – toutes les femelles, dont quatre veaux. Ces dauphins particuliers n’avaient pas la teinte rose clair que l’on trouve chez certains membres de l’espèce. Mais quand même, ils ont hypnotisé.

L’équipe est passée à l’action : les membres ont couvert les yeux de chaque dauphin pour réduire le stress à venir. Ils faisaient très attention à leur respiration. Ils gardaient leur corps humide en tout temps, à l’exception de leurs évents, que Trujillo surveillerait et protégerait.

Trujillo, qui a consacré des décennies à la recherche sur ces dauphins, avait amené son équipe ici au confluent des rivières Meta et Orinoco pour prélever des échantillons de sang et de tissus. Ils étudieraient leur santé physique. Mais grâce à eux, ils espéraient en apprendre beaucoup plus, notamment sur la façon dont l’or et d’autres mines menacent la vie humaine ici.

Fernando Trujillo, à droite, a étudié les dauphins de l’Amazone depuis qu’il était étudiant dans les années 1980. En 1993, il a cofondé la Fondation Omacha, qui se concentre sur la conservation des animaux et des écosystèmes. (Andrés Cardona pour le Washington Post)

En Amazonie, les dauphins de rivière sont les canaris de la mine de charbon – «les sentinelles des écosystèmes aquatiques», a déclaré Jimena Valderrama, 27 ans, vétérinaire qui travaille avec Trujillo depuis trois ans: «Ils accumulent ce que nous rejetons dans les rivières .”

Parmi les plus grandes préoccupations des scientifiques figurait l’exposition du dauphin au mercure, un métal lourd utilisé dans l’exploitation minière qui peut causer des dommages mortels au cerveau, au cœur et aux reins, et ce que cela pourrait suggérer sur l’exposition des personnes, proches et lointaines, qui mangent poisson de la rivière.

Des tests ont révélé que trois des dauphins avaient une moyenne de 3,45 microgrammes de mercure par litre de sang – un niveau que Trujillo a qualifié d' »alarmant ».

« Si nous trouvons un poisson avec 1,2 microgrammes … nous ne devrions pas le manger », a-t-il déclaré. Mais il a vu pire : les niveaux de mercure les plus élevés chez les dauphins de rivière de toute l’Amérique du Sud ont été trouvés ici dans le bassin de l’Orénoque, a-t-il dit, où ils peuvent dépasser 30 microgrammes.

Il n’y a pas que la Colombie. Des niveaux élevés de mercure ont été notés chez les dauphins des Everglades en Floride et dans la ville de chasse aux dauphins de Taiji, au Japon.

Le fleuve Orénoque, qui divise le Venezuela et la Colombie en Amazonie, a été pollué par l’extraction de l’or et du coltan dans l’arc minier de l’Orénoque. La région a été désignée pour l’extraction de l’or par le président vénézuélien Nicolás Maduro mais est largement contrôlée par des groupes armés illégaux. Pour extraire l’or, les mineurs utilisent souvent du mercure. L’Organisation mondiale de la santé identifie le mercure comme l’un des 10 produits chimiques « préoccupants majeurs pour la santé publique ».

« Si l’arc minier doit continuer, il vaudrait mieux que tout soit fait légalement, contrôlé et surveillé », a déclaré Leonardo Sánchez, chercheur au projet Sotalia au Venezuela. Autour du lac Maracaibo au Venezuela, les dauphins sont un plat traditionnel. Les habitants, déplore Sánchez, ont commencé à les cuisiner avec de la noix de coco pour réduire la saveur de fer.

Lorsque le mercure atteint les rivières, il est ingéré par les poissons qui sont mangés par les humains jusqu’à Bogotá.

Les études sur les niveaux de mercure dans les populations humaines près du fleuve Orénoque ont été limitées, a déclaré Trujillo. Lorsque le Washington Post a posé des questions sur son propre niveau, il a été testé – et a découvert qu’il était plus de 10 fois supérieur à celui des dauphins : 36,25 microgrammes.

Après 30 ans d’étude des dauphins dans ces eaux, Trujillo a également été empoisonné.

Trujillo, 55 ans, étudie les dauphins du fleuve Amazone depuis qu’il était étudiant dans les années 1980. En 1993, il a cofondé la Fondation Omacha, qui se concentre sur la conservation des animaux et des écosystèmes. (Dans la langue du peuple indigène Tikuna, « Omacha » signifie le dauphin qui s’est transformé en une personne.)

Il a travaillé avec des organisations telles que le World Wildlife Fund, le Whitley Fund for Nature et, avec d’autres scientifiques des régions de l’Orénoque et de l’Amazonie, la South American River Dolphin Initiative. Reconnu comme l’une des rares autorités mondiales sur les dauphins de rivière, il est devenu un visage familier dans les documentaires et les longs métrages sur la région amazonienne.

L’équipe se prépare à capturer des dauphins dans le fleuve Orénoque pour évaluation. (Andrés Cardona pour le Washington Post) Un dauphin est libéré après prélèvement de sang et de tissus. (Andrés Cardona pour le Washington Post)

Fernando Trujillo détient un dauphin que le reste de l’équipe de médecins et de biologistes doit évaluer. (Andrés Cardona pour le Washington Post)

Trujillo a commencé à enquêter sur les niveaux de mercure dans cette région il y a environ 15 ans. Ses premiers tests, sur des poissons destinés à la consommation humaine du Trapèze amazonien, l’embranchement de la Colombie qui s’étend au sud entre le Pérou et le Brésil, ont montré des niveaux élevés. Les poissons du bassin de l’Orénoque ont donné des résultats similaires. Puis ce fut le tour des dauphins.

Les efforts de Trujillo pour sonner l’alarme ont parfois mis sa propre vie en danger. Son avertissement sur les niveaux élevés de mercure dans le poisson-chat à la télévision colombienne en 2021 a suscité des menaces de mort. Il a commencé à porter un gilet pare-balles et à engager un garde du corps lorsqu’il voyageait en Amazonie.

Trujillo dit qu’un politicien lui a dit un jour qu’il serait impossible de protéger l’ensemble du fleuve. « Alors dites-nous quelles parties nous devons protéger pour préserver les dauphins », a déclaré le politicien.

Trujillo a refusé d’identifier le politicien. Mais il espérait que son voyage dans les fleuves Orinoco et Meta pourrait aider à répondre à la question. Si les six dauphins que l’équipe a capturés en toute sécurité sont apparentés – la Fondation Omacha attend les résultats des tests génétiques – les planificateurs pourraient être en mesure de développer des efforts de conservation destinés aux dauphins femelles.

Les dauphins de rivière sont « les sentinelles des écosystèmes aquatiques », a déclaré Jimena Valderrama, une vétérinaire qui travaille avec Trujillo depuis trois ans : « Ils accumulent ce que nous rejetons dans les rivières ». (Andrés Cardona pour le Washington Post)

Les femelles individuelles ne sont pas aussi étendues que les mâles – elles s’attardent dans des endroits où elles peuvent garder leur nourriture et leur progéniture en sécurité. Il est particulièrement important, a déclaré Trujillo, d’identifier et de protéger ces zones : « Si ces endroits se détériorent, les veaux pourraient ne pas survivre.

Trujillo a mené plus de 40 expéditions dans le monde. Il s’agissait de la cinquième expédition binationale — il était accompagné de responsables gouvernementaux colombiens et vénézuéliens. Son espoir était d’amener les deux gouvernements à travailler ensemble pour protéger les rivières.

Les dauphins, a déclaré Trujillo, font de bons « ambassadeurs ». L’affection humaine pour les animaux peut amener les responsables gouvernementaux et le grand public à prêter attention aux problèmes plus larges auxquels l’Amazonie est confrontée.

« Si nous arrêtons la déforestation, qui libère le mercure naturel dans le sol amazonien, et que nous travaillons sur des technologies minières propres, nous pouvons avoir un avenir meilleur », a-t-il déclaré. « Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des actions politiques déterminées.

« Le problème du mercure a une solution, et c’est ce qui est triste. »

Avant ce voyage, dit Trujillo, il avait peur de mesurer ses propres niveaux de mercure.

Il n’y a pas de consensus sur la quantité excessive d’exposition au mercure pour les humains. Certaines autorités pensent que des niveaux supérieurs à 5 microgrammes par litre devraient déclencher des alarmes ; d’autres disent que des niveaux inférieurs à 20 peuvent être considérés comme normaux. Mais dans tous les cas, les résultats de Trujillo sont préoccupants.

À la réception de son rapport, Trujillo craignait pour les gens, en particulier dans les communautés autochtones, qui vivent le long de la rive. Puis il a pensé aux gens de toute la Colombie et d’ailleurs qui mangent du poisson de l’Orénoque ou de l’Amazone. « Tout le monde devrait connaître son taux de mercure », a-t-il déclaré.

Mais à Puerto Carreño, la petite ville au confluent des fleuves Meta et Orinoco, il n’y a pas de laboratoire pour effectuer des analyses de sang pour le mercure. Les échantillons de dauphins ont été transportés sur des centaines de kilomètres pour être traités. En Colombie, seules quelques entités sont certifiées pour effectuer le test.

Le fleuve Orénoque, qui divise le Venezuela et la Colombie en Amazonie, a été pollué par l’extraction de l’or et du coltan dans l’arc minier de l’Orénoque. (Andrés Cardona pour le Washington Post)

Trujillo a mené une expédition binationale, accompagné de responsables gouvernementaux de Colombie et du Venezuela. Son espoir était d’amener les deux gouvernements à travailler ensemble pour protéger les rivières. (Andrés Cardona pour le Washington Post) Trujillo craint pour les gens, en particulier dans les communautés autochtones, qui vivent le long des berges et mangent du poisson de l’Orénoque ou de l’Amazone. « Tout le monde devrait connaître son taux de mercure », a-t-il déclaré. (Andrés Cardona pour le Washington Post)

Trujillo essaie maintenant de diminuer l’impact du mercure dans son corps. Il a rencontré un toxicologue et a commencé à suivre un régime strict riche en sélénium, qui peut inverser ses effets toxiques. Il évite de manger du poisson et des crustacés.

Mais il sait que le métal dans son sang pourrait un jour causer de graves dommages à son système nerveux.

« Je sais que je détiens une bombe à retardement en moi qui peut exploser à tout moment. »