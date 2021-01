MIAMI (10-5) à BUFFALO (12-3)

Dimanche, 13 h HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Factures par 5 1/2

ENREGISTRER VS. SPREAD – Dauphins 11-4; Projets de loi 10-5

SÉRIE RECORD – Les dauphins mènent 61-51-1

DERNIÈRE RÉUNION – Les Bills ont battu les Dolphins 31-28 le 20 septembre à Miami

SEMAINE DERNIÈRE – Les dauphins ont battu les Raiders 26-25; Les projets de loi battent les Patriots 38-9

CLASSEMENT AP PRO32 – Dauphins n ° 11, projets de loi n ° 3

OFFENSE DES DAUPHINS – GLOBAL (23), RUSH (22), PASS (25).

DAUPHINS DEFENSE – GLOBAL (20), RUSH (17), PASS (19).

BILLS OFFENSE – GLOBAL (4), RUSH (19), PASS (2).

BILLS DEFENSE – GLOBAL (10), RUSH (20), PASS (8).

STREAKS, STATS ET NOTES Les Bills ont remporté les quatre dernières rencontres pour égaler leur plus longue séquence de victoires contre les Dolphins depuis une série de six matchs parmi les meilleures de l’équipe couvrant les saisons 1987-89. … Avec une victoire, Miami ne décrocherait que sa troisième place en séries éliminatoires depuis 2001.… Les Dolphins joueront à Buffalo en janvier pour la première fois depuis 1991. En décembre, ils y ont perdu trois de suite par un score combiné de 85-33 . … Les Dolphins ont remporté neuf de leurs 11 derniers matchs. … Les Dolphins ont accordé le moins de points dans la NFL à 18,8 par match, et pourraient terminer la saison en tête de cette catégorie pour la première fois depuis 1998.… Ils mènent également en troisième défensive avec 31% et sont à égalité au premier avec 27 plats à emporter. … Tua Tagovailoa a une fiche de 6-2 en tant que quart partant de Miamis, mais pour la deuxième fois cette saison, il a été mis au banc au quatrième quart la semaine dernière. … La plus longue réalisation de Tagovailoas toute l’année a été de 35 verges. Quelque 52 joueurs ont lancé un achèvement plus long, dont trois receveurs. … Tagovailoa a le taux d’interceptions le plus bas de la NFL, avec deux tentatives sur 232 passes. … Ryan Fitzpatrick est sorti du banc la semaine dernière à Las Vegas pour lancer 182 verges et un score dans les 10 dernières minutes alors que Miami se ralliait pour une improbable victoire de dernière seconde. … La semaine dernière, le LB Andrew Van Ginkel est devenu le cinquième joueur de Miami à disputer un match à plusieurs sacs cette saison. … CB Xavien Howard mène la ligue avec neuf interceptions et 19 passes défendues. … La semaine dernière, le RB Myles Gaskin a récolté 169 verges de la mêlée, le plus par un joueur des Dolphins depuis 2017.… Mike Gesickis reçoit 656 verges par un TE des Dolphins depuis Randy McMichael en 2004.… Buffalo a déjà décroché sa troisième place en séries éliminatoires. en quatre saisons et premier titre de l’AFC Est depuis 1995.… Les Bills ne peuvent chuter plus bas que les têtes de série n ° 3 des AFC et remporteraient la deuxième place avec une victoire ou une défaite des Steelers. … Buffalos 12 victoires est un de moins égaler un record d’équipe d’une seule saison établi en 1990 et 1991, les deux saisons de titre AFC. … Les Buffalos 445 points marqués, c’est 13 de moins que le record d’équipe en une saison établi en 1991.… Avec quatre touchés passés lundi, le quart Josh Allen a porté son total à 34 pour battre le record d’équipe en une saison établi par le Hall of Famer Jim Kelly en 1991.… Avec 4 320 verges par la passe, Allen a besoin de 30 pour briser la marque de l’équipe par Drew Bledsoe en 2002.… Les Bills ont abandonné 78 verges par la passe à la Nouvelle-Angleterre, marquant le moins depuis avoir accordé 69 dans une victoire de 13-7 en prolongation. Indianapolis le 10 décembre 2017, dans un match joué dans un blizzard. … Astuce fantastique: L’entraîneur des Bills Sean McDermott refusant de révéler si l’enfer repose sur certains ou la plupart de ses partants, le meilleur pari pour la production serait le Gaskin de Miami face à une défense qui a permis à 140 verges ou plus de se précipiter au cours des deux dernières semaines et six fois cette saison.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL