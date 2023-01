Les dauphins au Brésil aident les pêcheurs à attraper des mulets, mais peut-être pas pour longtemps

Commentez cette histoire Commenter

Dans une ville côtière pittoresque du sud du Brésil, les gens coopèrent avec des dauphins sauvages depuis plus de 140 ans pour attraper des mulets, les poissons argentés qui servent de source de revenus aux citadins et de repas aux sympathiques mammifères marins. Ces pêcheurs artisanaux ont des opérations à petite échelle, impliquant des familles qui pratiquent la pratique depuis des générations.

Les pêcheurs pataugeaient dans l’eau de mer jusqu’à la taille près des plages de Laguna, au Brésil, guettant patiemment l’apparition de grands dauphins et envoyant des signaux indiquant où se trouvaient les mulets. Ces signaux impliquent que les dauphins effectuent des retournements en forme d’arc, sautant rapidement dans l’eau. Au signal, les pêcheurs jettent leurs filets.

En retour, les dauphins gagnent un déjeuner facile, en avalant une partie des rougets qui s’échappent des filets. Les dauphins qui participent à ce rituel ont 13% de chances de survie en plus que les dauphins qui ne le font pas, selon une nouvelle étude réalisée par une équipe internationale de chercheurs et publiée lundi dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

Pour la recherche, les scientifiques ont utilisé des drones et des enregistrements sonores sous-marins pour documenter le déroulement de la pratique.

Les dauphins au Brésil agissent comme des chiens de berger, aidant les pêcheurs à attraper des mulets

Mais cette tradition, un exemple rare d’une relation mutuellement bénéfique entre les humains et les animaux non domestiqués, pourrait bientôt disparaître en raison du déclin des populations de mulets provoqué par le changement climatique et la pêche commerciale excessive, selon l’étude évaluée par des pairs.

Cela, à son tour, pourrait entraîner des baisses importantes des populations locales de dauphins, ont déclaré des chercheurs.

“Une sous-population de 60 dauphins pourrait facilement chuter à une douzaine ou plus en quelques années, dans le pire des cas”, a déclaré Damien Farine, professeur d’écologie à l’Université nationale australienne et l’un des trois chercheurs qui ont co-écrit l’étude. , a déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Les dauphins qui participent à cette symbiose inhabituelle sont plus susceptibles de vivre plus longtemps, en partie parce qu’ils n’ont pas à rencontrer d’engins de pêche dangereux, où ils peuvent devenir la prise accessoire de méthodes de pêche commerciales souvent illégales comme la dérive ou le filet maillant, qui peuvent emmêler les dauphins. et les noyer.

Pendant ce temps, l’évolution de la surface de la mer les températures n’entraînent pas seulement moins de mulets; ils conduisent également des bancs de mulets vers différentes parties du rivage. Cela signifie que le nombre de mulets disponibles pour les pêcheurs locaux est également en baisse, a déclaré Farine.

Bien que les scientifiques ne parviennent pas à s’entendre sur des chiffres qui montrent à quelle vitesse les températures de l’eau de mer changent, “le plus souvent, elles augmentent, ce qui rend moins probable que le mulet vienne vers les côtes”. dit Farine.

Cela signifie que les pêcheurs attrapent moins de poissons et que les dauphins reçoivent de plus en plus de déjeuners.

La pratique a fonctionné pendant des générations car elle profite à la fois aux humains et aux dauphins, a déclaré Farine. Les pêcheurs peuvent attraper jusqu’à une demi-tonne de mulets dans un seul bon filet, tandis que les dauphins n’ont besoin que de trois ou quatre mulets, qui peuvent atteindre 9 livres ou plus, pour être rassasiés.

“Ce qui rend cette interaction si inhabituelle, c’est le fait qu’elle est mutuellement bénéfique plutôt que compétitive”, a déclaré Farine dans un communiqué.