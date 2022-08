Les dates « meilleur avant » des aliments sont essentielles pour les Canadiens : étude

Après que certains épiciers britanniques aient supprimé les dates de péremption sur certains produits alimentaires, une nouvelle étude a révélé que la majorité des Canadiens préfèrent conserver ces étiquettes, même si s’en débarrasser pourrait réduire le gaspillage alimentaire.

L’étude, menée par l’Université Dalhousie en partenariat avec l’Institut Angus Reid, a révélé que seulement 27 % des Canadiens étaient d’accord avec l’idée de retirer ces étiquettes des produits alimentaires.

Les principales chaînes d’épiceries du Royaume-Uni, dont Morrisons et Waitrose, ont commencé à supprimer leurs étiquettes « à utiliser avant » sur les produits laitiers et les produits frais. Morrisons a annoncé plus tôt cette année sa décision de retirer l’étiquette de ses produits laitiers dans le but de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire de ses magasins d’ici 2030.

Sur les 1 508 Canadiens interrogés, l’étude a révélé que seulement 15 % ont déclaré qu’ils seraient prêts à acheter des produits laitiers sans date de péremption. De plus, 73 % des Canadiens ont déclaré qu’ils regardaient toujours la date « meilleur avant » sur les produits laitiers, tandis que 32 % ont déclaré qu’ils faisaient de même pour les aliments emballés et les denrées non périssables.

Selon le National Zero Waste Council, en moyenne 63 % des ménages canadiens jettent des aliments qui auraient pu être consommés, ce qui représente 2,2 millions de tonnes de nourriture gaspillée en une seule année.

Bien que les dates de péremption puissent aider à réduire le gaspillage alimentaire évitable, Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, affirme que des facteurs tels que la qualité et les économies sont trop importants pour les Canadiens qui se fient à ces étiquettes.

« Les Canadiens ne sont pas nécessairement disposés à voir les dates de péremption être supprimées. Ils comptent sur eux pour faire des choix à l’épicerie, que ce soit pour la fraîcheur, la qualité et les économies », a déclaré Charlebois à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique jeudi.

Charlebois a déclaré qu’une grande partie du gaspillage alimentaire est liée au fait que les acheteurs oublient de manger les aliments qu’ils achètent ou jettent des aliments qu’ils jugent dangereux à manger s’ils ont dépassé la date de péremption, plutôt que d’inspecter le produit. L’étude a révélé que 28 % des Canadiens vérifieront la présence de moisissures dans leurs produits, tandis que 25 % se fieront uniquement à la date « meilleur avant ».

De plus, Charlebois a déclaré que les Canadiens préfèrent les étiquettes «meilleur avant» afin qu’ils puissent économiser de l’argent sur les articles à prix réduits qui sont sur le point d’atteindre la date de péremption.

“Les dates de péremption sont souvent utilisées pour avoir accès à de meilleures offres, surtout en ce moment [with] l’inflation étant de 10 pour cent. Tout le monde recherche ces offres “Profitez de ce soir” », a-t-il déclaré.

Charlebois a déclaré que les Canadiens devraient considérer les dates de péremption comme une règle générale plutôt que comme un facteur décisif ultime pour tous les produits alimentaires.

«Essentiellement, l’éducation n’existe pas au Canada», a-t-il déclaré.

“Les dates de péremption ne signifient pas nécessairement ‘mauvais après’, car ce n’est pas le cas. Le produit est en fait toujours bon même si la date de péremption est passée.”