Les dates limites d’expédition des fêtes de Postes Canada approchent

La fenêtre pour envoyer des cartes et des colis via Postes Canada à temps pour les fêtes fermera bientôt.

Le site Web de Postes Canada dispose d’un outil standard de livraison en ligne pour aider les Canadiens à déterminer combien de temps la livraison du courrier peut prendre. L’outil utilise uniquement les codes postaux canadiens.

Si vous expédiez un colis localement, vous avez jusqu’au 20 décembre pour l’envoyer par courrier ordinaire et jusqu’au 22 décembre si vous choisissez les options Xpresspost ou courrier prioritaire.

À l’échelle régionale, la fenêtre pour l’affranchissement régulier se situe entre le 16 et le 20 décembre, et la date limite pour Xpresspost ou les colis prioritaires est le 21 décembre. Les régions sont définies par Postes Canada comme suit : Atlantique, Centre, Ouest, Est du Nunavut, Ouest du Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon.

Partout au Canada, la date limite pour les colis expédiés par la poste régulière se situe entre le 9 et le 19 décembre et le 21 décembre pour Xpresspost ou les colis prioritaires.

Pour envoyer des cartes, les Canadiens doivent s’assurer que l’enveloppe est envoyée localement avant le 20 décembre et régionalement avant le 19 décembre. La date limite nationale pour la carte est le 16 décembre.

Tous les délais pour envoyer des cartes avant les vacances à l’international sont passés.

La date limite d’envoi de colis aux États-Unis par courrier ordinaire est passée, mais vous pouvez toujours envoyer des colis de l’autre côté de la frontière via Xpresspost d’ici le 15 décembre ou par courrier prioritaire d’ici le 21 décembre.

Tous les autres délais d’expédition internationaux pour les colis sont passés.