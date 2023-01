Les dates exactes des grèves des enseignants en Angleterre et au Pays de Galles ont été révélées – alors que sept jours de débrayages ont été annoncés

Les ENSEIGNANTS se mettront en grève pendant SEPT jours à partir du mois prochain – avec des milliers d’écoles risquant de fermer.

Plus de 300 000 membres du Syndicat national de l’éducation se retireront en février et mars d’affilée pour cause de salaire.

Les enseignants vont faire grève pendant sept jours Crédit : Getty

Le syndicat militant a étalé les dates de grève pour un maximum de perturbations.

Les dates exactes sont :

Mercredi 1er février 2023 : tous les membres éligibles en Angleterre et au Pays de Galles.

Mardi 14 février 2023 : tous les membres éligibles au Pays de Galles.

Mardi 28 février 2023 : tous les membres éligibles dans les régions anglaises suivantes : Northern, North West, Yorkshire & The Humber.

Mercredi 1er mars 2023 : tous les membres éligibles dans les régions anglaises suivantes : East Midlands, West Midlands, Eastern.

Jeudi 2 mars 2023 : tous les membres éligibles dans les régions anglaises suivantes : Londres, Sud-Est, Sud-Ouest.

Mercredi 15 mars 2023 : tous les membres éligibles en Angleterre et au Pays de Galles.

Jeudi 16 mars 2023 : tous les membres éligibles en Angleterre et au Pays de Galles.

Les enseignants sont les derniers travailleurs du secteur public à avoir menacé de faire grève en raison d’un conflit majeur sur les salaires.

Les ministres ont offert au personnel expérimenté une augmentation de 5 % et aux nouveaux enseignants une augmentation de 8,9 % pour cette année.

Mais les chefs syndicaux veulent que les salaires augmentent d’une inflation de 12 %.

Les grèves de la semaine dernière ont été évitées après qu’un nombre insuffisant d’enseignants appartenant au syndicat NASWUT aient voté pour une action revendicative.

Alors que 88,5% ont voté pour, seuls 42% des adhérents se sont rendus aux urnes – en dessous du seuil légal de 50%.

Hier soir, les patrons syndicaux ont donné au gouvernement deux semaines pour augmenter leur offre salariale ou faire face à d’énormes perturbations le mois prochain.

Mais ils ont été critiqués pour avoir blessé des élèves qui s’efforçaient toujours de rattraper leur retard après le verrouillage.