Les dates et le lieu du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani dévoilés ; savoir quand le couple se mariera [Watch Video]

Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani : Le couple bollywoodien Kiara Advani et Sidharth Malhotra se mariera enfin ce week-end à Jaisalmer, selon des sources. Malgré les rumeurs selon lesquelles ils se fréquenteraient depuis plusieurs années, ils ont toujours évité de confirmer leur relation. Kiara a récemment été aperçue à la résidence de Manish Malhotra pour un essayage de dernière minute, tandis que Sidharth s’est envolé pour Delhi pour s’occuper des derniers préparatifs du mariage. La cérémonie de mariage aura lieu à l’hôtel Suryagarh, une luxueuse propriété au cœur du désert du Thar, les 4 et 5 février. Seuls la famille proche et les amis de l’industrie cinématographique sont attendus, comme pour le mariage exclusif dans le désert de Katrina Kaif et Vicky Kaushal en 2021. Préparez-vous pour le mariage de l’année !