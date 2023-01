Les dates de sortie de Varisu, Thunivu, Waltair Veeraya OTT et les détails des plates-formes sont connus

Les superstars tamoules Chiranjeevi, Thalapathy Vijay et Ajith Kumar dominent le box-office. Leur film Waltair Veeraya, Varisu et Thunivu respectivement est sorti la semaine dernière et a déjà franchi la barre des 100 crores. Alors que ces films tournent avec succès dans les salles, leurs dates de sortie OTT sont annoncées.

Selon les informations, Varisu et Thunivu sortiront sur l’espace numérique à la même date, mais la date de sortie de Waltair Veeraya est attendue. Apparemment, Amazon Prime Video a acheté les droits numériques de Varisu tandis que les droits de Waltair Veeraya et Thunivu ont été vendus à Netflix pour un montant énorme de Rs 20 crores.

La vedette de Chiranjeevi devrait être diffusée sur le géant du streaming à la mi-février. D’autre part, les créateurs de Vijay et Thunivu starrer envisagent de sortir leurs films à la même date. Les deux sont sortis en salles le même jour le 11 janvier 2022, tandis que Waltair Veeraya est sorti sur grand écran le 13 janvier. Varisu et Thunivu devraient provisoirement être diffusés en ligne le 10 février 2023. La date de sortie numérique de la dernière sortie de Chiranjeevi est toujours attendue, les fabricants ne l’ont pas encore confirmée.

En parlant de ces films, Varisu est un thriller d’action mettant en vedette Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna. C’est l’histoire d’un homme insouciant dont la vie bascule après la mort subite de son père. Réalisé par Vamshi Paidipally, le film est produit par Dil Raju. L’action dramatique met également en vedette Prabhu, Jayasudha, Sarathkumar, Khushbu, Srikanth, Shaam, Sangeetha Krish, Samyuktha, Prakash Raj et Yogi Babu.

Thunivu avec la superstar du sud Ajith Kumar est sorti le 11 janvier 2023 dans le monde entier. Le film est un thriller de braquage mettant en vedette Kumar dans le rôle d’un braqueur de banque. Le film met également en vedette Manju Warrier, John Kokken et Samuthirakani. Thunivu est réalisé par H. Vinoth et distribué par Red Giant Movies.

Waltair Veeraya est un film de comédie d’action mettant en vedette Chiranjeevi, Ravi Teja et Shruti Haasan dans le rôle principal. L’histoire tourne autour d’un pêcheur et de son ami IPS qui l’empêche de faire de la contrebande. Dirigé par Bobby Kolli, le film est produit par Mythri Movie Makers.