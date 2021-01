Le lancement de Sony PlayStation 5 en Inde est l’un des lancements de produits les plus attendus de ces derniers mois. Désormais, il semble que Sony attendait que le calendrier revienne à 2021 pour annoncer les dates de lancement officielles de sa console de dernière génération en Inde. Sony a annoncé que les précommandes de PlayStation 5 en Inde commenceront le 12 janvier à midi (midi), les ventes commençant le 2 février. Sony a lancé la console PlayStation 5 nouvelle génération le 12 novembre 2020 dans certaines régions et le 19 novembre en certains domaines, l’année dernière. La PlayStation 5 sera vendue chez tous les principaux détaillants, notamment Amazon, Flipkart, Croma, Reliance Digital, Games The Shop, Shop at Sony Center, Vijay Sales et certains autres partenaires autorisés.

Le Sony PlayStation 5 a été vendu en Inde à Rs 49 990 pour l’édition standard avec un lecteur de disque, et Rs 39 990 pour l’édition numérique. La Sony PlayStation 5 régulière et l’édition numérique sont identiques en termes de performances et de spécifications, à l’exception de la présence ou de l’absence du lecteur de disque. Les deux sont alimentés par un processeur octa-core basé sur AMD Zen 2 à 3,5 GHz, associé à 16 Go de RAM GDDR6 et 825 Go de stockage SSD NVMe et sont livrés avec un tas d’accessoires comme une plate-forme de chargement pour les contrôleurs DualSense, une télécommande, un HD l’appareil photo et les écouteurs PULSE 3D de Sony.

La PlayStation 5 prend en charge les jeux jusqu’à 120 FPS en résolution 4K et 60 FPS en résolution 8K. Voici une image de la PS5 par rapport à son prédécesseur. Les tâches graphiques sur la PS5 sont effectuées par un GPU RDNA 2 personnalisé teraFLOPS 10.28 cadencé à 2,2 GHz.

Les consoles Sony PlayStation 5 entreront en concurrence directe avec les consoles Xbox Series X | S lancées en Inde le 10 novembre de l’année dernière. La Xbox Series X est au prix de Rs 49 990 en Inde, tandis que la série S est au prix de Rs 34 990.