Les dates de la Copa America 2024 annoncées par la CONMEBOL

La CONMEBOL a confirmé les dates du tournoi de la Copa America 2024. Traditionnellement, la compétition implique des nations sud-américaines. Cependant, pour la deuxième fois, les États-Unis sont l’hôte. Les États-Unis ont également accueilli le tournoi 2016. L’USMNT a joué et atteint les demi-finales.

La CONMEBOL a révélé mardi que la compétition de l’été prochain commencera le 20 juin. La finale aura lieu le 14 juillet. Malgré l’organisation du tournoi, l’USMNT n’a pas de place garantie pour participer. Les 10 équipes sud-américaines se sont déjà qualifiées pour la Copa America 2024. Cela comprend l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela.

Six équipes supplémentaires de la CONCACAF rempliront alors les places restantes. Quatre de ces places seront déterminées en fonction des demi-finalistes de la Ligue des Nations A de la CONCACAF 2023/24. Les deux places de qualification restantes se résumeraient alors à des matchs de qualification.

Les instances dirigeantes du football s’unissent pour aider à faire progresser les deux régions

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, s’est exprimé sur la décision d’organiser la prochaine Copa America aux États-Unis. « Notre unité n’est pas seulement basée sur des liens historiques et émotionnels, mais aussi sur notre enthousiasme commun pour le football », a déclaré Dominguez. « Nous aspirons à continuer à développer nos projets et initiatives collaboratifs, en nourrissant cette passion partagée dans des compétitions plus significatives. »

Victor Montagliani, président de la CONCACAF, a fait écho à ces sentiments. « Cette collaboration offrira plus d’opportunités à nos fédérations et répondra aux demandes de nos fans passionnés », a déclaré Montagliani. « Nous visons à travailler main dans la main avec la CONMEBOL pour assurer la prospérité continue du football dans les deux régions. »

La Copa America 2024 rejoint d’autres dates importantes du calendrier du football américain

La Copa America 2024 est le premier de deux tournois importants aux États-Unis dans un avenir proche. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont remporté la candidature pour accueillir la Coupe du monde 2026. En 2022, les organisateurs ont officiellement sélectionné des villes et des stades. Il est possible que les États-Unis accueillent également la Coupe du monde féminine de 2027.

PHOTO: IMAGO / Action Plus