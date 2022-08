Les “Darlings” d’Alia Bhatt ont eu un SRK Shoutout et Twitter devient “le même”

Darlings, avec un casting stellaire comprenant Alia Bhatt, Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew dans les rôles principaux, est tombé sur Netflix au milieu des critiques positives des critiques et du public. Le film est une comédie noire qui met en lumière la violence domestique et comment une mère et sa fille se défendent, quoique à leur manière tordue. Le jeu d’Alia était par excellence, et Shefali et Vijay étaient de dignes personnages complémentaires.

Darlings, même s’il a la tâche difficile de traiter des sujets de grave préoccupation d’une manière qui doit être humoristique sans minimiser le sujet à portée de main, a réussi à crier à Shah Rukh Khan, et qui pourrait dire non à cela ?

49 secondes après #chéris et que dire à part SAME ❤️ pic.twitter.com/Ttj3w2WW4T – Netflix Inde (@NetflixIndia) 5 août 2022

Il y avait quelques autres petites allusions à SRK dans le film. Un utilisateur de Twitter passant par @dilse_srk les a soulignés : « Tellement sympa les références aux films de @iamsrk dans #Darlings. Le charmant “Aankhon Mein Teri”. chanson ramenant la mémoire du KK✨ toujours aimé; la sonnerie avec “Main Agar Kahoon” d’OSO. Quand Hamza dit “Dil se”, l’affiche de Zero à la fin & une vieille chanson que je ne peux pas situer.

SRK a également lancé un mot gentil pour Darlings, en tweetant: “J’ai travaillé ces derniers jours sans arrêt… j’avais tellement besoin de me livrer à mon passe-temps préféré… ‘l’amour de ma propre personne’ et de me faire dorloter, passera le jour avec Prabhuji / Thums up et #DARLINGS (ce n’est pas une approbation, juste ‘mees spoilss mees on a day offs pleaj….’).

Darlings a été produit par Red Chillies Entertainment et Eternal Sunshine Productions.

