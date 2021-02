La danse du lion et du dragon est normalement considérée comme une poursuite masculine au Vietnam, mais les jeunes interprètes féminines remettent en question cette hypothèse.

Au sein de la troupe Tu Anh Duong dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong au Vietnam, les jeunes femmes s’entraînent dur chaque jour alors que le groupe se prépare pour le Têt, les vacances du Nouvel An vietnamien qui tombent pour 2021 le vendredi 12 février, le même jour que le Nouvel An chinois.

C’est une grande fête nationale et la plupart des Vietnamiens retournent au domicile familial pour passer du temps avec des proches.