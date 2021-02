The Weeknd a explosé pendant le concert de mi-temps du Super Bowl 55 dans une performance appelée « capable et charismatique » par Patrick Ryan des USA AUJOURD’HUI.

La star de la pop / R & B n’a pas enfilé les bandages faciaux qui ont fait les gros titres aux American Music Awards de novembre lors de la série effrénée de 13 minutes qui comprenait les succès «Blinding Lights» et «Save Your Tears».

Mais le défilé des danseurs de sauvegarde qui ont suivi The Weeknd a définitivement montré les masques.

Cela a été remarqué sur Twitter. L’ancien chirurgien général Jerome Adams a salué la performance partiellement basée sur les masques.

« J’ai aimé le port du masque et la distanciation sociale lors du spectacle de mi-temps #SuperBowl. Bravo! » Adams tweeté, en ajoutant en plaisantant dans un tweet séparé que le look n’était pas efficace pour prévenir le COVID-19. « Je ne suis pas trop sûr des masques faciaux Jock Strap. »

Le look soi-disant « After Hours » de The Weeknd, nommé d’après son dernier album, a commencé avec un visage ensanglanté, inspiré de la pochette de l’album. Cela a ensuite évolué vers des bandages couvrant tout son visage, comme quelqu’un pourrait apparaître après une chirurgie plastique dramatique. Il a récemment déclaré à Variety que les bandages étaient le reflet de «la culture absurde de la célébrité hollywoodienne et des gens se manipulant pour des raisons superficielles pour plaire et être validé».

Plus d’une célébrité hollywoodienne a validé les masques avec une réponse.

« Les danseurs de sauvegarde du Weeknd … » acteur / comédien tweeté Bob Saget, ajoutant plusieurs emojis masqués et bandés.

Utilisateur de Twitter Julian Bass a comparé les danseurs de sauvegarde à l’enfant effrayant attaché Jason du film d’horreur de Jordan Peele « Us ». Universal Pictures, le studio qui a distribué « Us », a même retweeté l’idée.

Super Bowl 55: Jazmine Sullivan brille dans un doux hymne national avec Eric Church

The Weeknd propose un spectacle charismatique à la mi-temps du Super Bowl, mais il n’était ni JLo, ni Shakira, ni Beyoncé, ni Prince

Dionne Warwick a adoré toute la série, faisant connaître ses pensées sur Twitter.

« Bien joué @theweeknd. J’ai adoré le décor et les pyros. Vous aviez l’air et vous sonniez bien! Un gros câlin et de vifs applaudissements !! », a tweeté Warwick.

Olivia Munn a écrit sur Twitter, « Ce spectacle à la mi-temps #SuperBowl me donne envie d’aller à nouveau aux concerts. »

Le comédien David Spade était plus critique, appelant The Weeknd «Kayne light» par rapport à Kanye West.

Un autre mème a été créé alors que les utilisateurs de Twitter commentaient The Weeknd fonctionnant avec une expression confuse à travers un labyrinthe de lumières, suivi d’une caméra tremblante.

« J’essaye de suivre l’hôtesse à ma table à la Cheesecake Factory, » journaliste sportif tweeté Conor Ryan.

Un autre Utilisateur Twitter appelé il « moi de 6 ans à la recherche de ma mère dans Walmart. »