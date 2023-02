Les danseurs gonflés de la mi-temps du Super Bowl de Rihanna sont maintenant un mème

Qu’est-ce que le Super Bowl sans tenues surdimensionnées ?

Dimanche, les téléspectateurs se sont connectés pour voir Rihanna fait son truc pendant le spectacle de la mi-temps et est parti avec du matériel de mème du Super Bowl – des danseurs vêtus d’énormes tenues blanc poudre.

Les danseurs de secours bien habillés ont accompagné la pop star alors qu’elle interprétait des extraits de chansons comme We Found Love, Rude Boy et Wild Thoughts. Pour certains utilisateurs de Twitter, les ajustements audacieux évoqués l’homme michelin, Stay Puft Guimauve Homme et même Oompa Loompas.

Quand il était temps pour Rihanna de chanter All of the Lights, davantage d’artistes habillés de façon conservatrice ont couru sur le terrain avec les bras tendus.

Internet a rapidement sauté sur le clip, que vous pouvez regarder à 8:13 de cette vidéo de mi-temps. “Les moutons sont parqués”, a plaisanté un utilisateur de Twitter.

Les interprètes de Rihanna, bien sûr, ne sont pas les premiers danseurs de sauvegarde du Super Bowl à se frayer un chemin vers la renommée des mèmes. Qui pourrait oublier “Left Shark”, un danseur dans une tenue de requin de dessin animé qui n’avait pas l’air de s’en soucier en dansant derrière Katy Perry pendant la mi-temps du Super Bowl en 2015 ?

Mais le spectacle de la mi-temps de 2023 a fait vibrer Internet pour une autre raison que les danseurs gonflés. Elle a conduit à la confirmation que Rihanna est enceinte de son deuxième enfant. Le Super Bowl a vu les Chiefs de Kansas City triompher des Eagles de Philadelphie et a également diverti avec publicités et Bandes annonces.