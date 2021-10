Les danseurs en colère de Strictly font appel à leur syndicat alors que la dispute sur les pros non vaccinés s’aggrave

PLUSIEURS danseurs professionnels ont appelé leur syndicat dans la rangée Strictly vacinnes – alors que l’ancien juge en chef Len Goodman a fustigé la «folie» d’aller de l’avant sans jabs obligatoires.

Les danseurs ont demandé des conseils et du soutien dans une confrontation tendue avec les patrons de spectacle qui pourrait même conduire à une action revendicative.

Le hit de BBC1 de samedi soir est en crise depuis qu’au moins trois danseurs professionnels ont déclaré qu’ils ne voulaient pas être vaccinés.

L’un d’eux est allé plus tard pour leur jab. Mais les maquilleurs et coiffeurs des coulisses de « Glam Squad » – qui entrent en contact étroit avec les stars et leurs partenaires de danse – ont déclaré qu’ils n’étaient pas non plus vaccinés.

Len, juge en chef depuis 14 ans, a déclaré dimanche au Sun: «Je ne comprends pas pourquoi tout le monde sur Strictly n’était pas obligé d’être complètement vacciné avant le début de l’émission.

« C’est de la folie, d’autant plus que vous dansez si près l’un de l’autre.

«Je peux imaginer que cela devienne assez conflictuel si quelqu’un découvrait que son partenaire n’était pas vacciné.

« Les gens doivent réaliser qu’il ne s’agit pas seulement d’eux, mais qu’il s’agit de respecter les autres et en particulier les personnes âgées qui se sont révélées plus vulnérables.





Len, 77 ans et ambassadeur d’Age UK, a ajouté : « Je pense qu’il est si important d’être vacciné et j’y suis très attaché. Je m’inquiète vraiment pour l’ancienne génération.

Len juge actuellement la version américaine, Dancing With The Stars. Tous les acteurs devaient être complètement vaccinés.

Pendant ce temps, les danseurs professionnels de Strictly, chacun avec environ 50 000 £ par série, ont fait monter les enchères en allant au syndicat des arts du divertissement Equity.

Une source a déclaré: «Les danseurs vaccinés et non vaccinés sont allés au syndicat. Ils veulent savoir comment gérer leurs droits avec les patrons de la BBC. »

Ils ont poursuivi : « Naturellement, les danseurs ne connaissent pas bien les relations industrielles et commencent à ressentir la pression.

« Alors que certains sont contre le vaccin, d’autres sont rigides quant à ne pas attraper Covid car ils doivent travailler.

« Tout devient de plus en plus tendu et pourrait même amener le syndicat à recommander une sorte d’action à ceux qui se sentent lésés.

« Certains membres de l’équipe de coiffure et de maquillage ont décidé de ne pas se faire piquer également, ce qui a fait sourciller car ils sont évidemment en contact très étroit avec le casting.

«Ils portent des masques faciaux pendant qu’ils travaillent, mais il y a toujours un risque. C’est comme une catastrophe qui attend de se produire.

Une porte-parole de la BBC a déclaré: « Selon notre déclaration de la BBC: il n’est pas vrai que des danseurs ou des célébrités aient soulevé des inquiétudes auprès de la BBC ou de l’équipe de production Strictly au sujet de la vaccination, ou qu’ils aient menacé d’arrêter.

« Nous ne commentons pas les spéculations sur le statut vaccinal COVID de quelqu’un. La production de Strictly Come Dancing continue de suivre les directives strictes du gouvernement et de l’industrie pour assurer la sécurité de tous dans l’émission. »

Les pro Amy Dowden et Tom Fletcher, qui ont eu des tests positifs, reviendront la semaine prochaine après des contrôles négatifs.

Mais des sources ont déclaré que des questions se posaient sur les raisons pour lesquelles le chanteur et guitariste Tom avait été autorisé à participer à la tournée des arènes de McFly.

L’un d’eux a déclaré : « Il est bien connu que les concerts peuvent être des » événements de diffusion « , alors pourquoi a-t-il été jugé sûr de l’impliquer dans les deux en même temps ? »