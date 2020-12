Dans un bâtiment d’usine reconverti au centre-ville de Wuhan, Xiong Feng, 22 ans, surnommé Daiki, se pavane et tourne dans un costume noir à paillettes et des bottes à talons aiguilles.

Dansant derrière lui en imprimé zèbre et streetwear rose sont ses élèves, claquant des doigts et agitant leurs cheveux vers un caméraman qui filme une vidéo promotionnelle.

Daiki est le seul professeur de vogue de Wuhan, une forme de danse hautement stylisée qui a été popularisée par les communautés gays et transgenres de New York dans les années 1980.

Ses numéros de classe sont passés de quelques personnes à environ 10 depuis la COVID-19[feminine Le verrouillage a pris fin, alors que les étudiants, dont beaucoup sont de jeunes hommes homosexuels, se disent désireux de vivre une vie plus authentique après une année traumatisante.

« Je pense qu’après l’épidémie, tout le monde s’amuse davantage. Les gens ne travailleront plus aussi dur qu’avant, il est donc évident que de plus en plus de gens viennent danser », a déclaré Daiki.

À partir du 23 janvier, Wuhan a subi un verrouillage exténuant de 76 jours qui a empêché les gens de quitter leurs maisons et a fermé la ville au reste du pays. Il a également connu le plus COVID-19[feminine décès en Chine avec 3869 morts,

Wuhan n’a pas enregistré de nouveau cas depuis mai et est en grande partie revenue à la normale, mais les jeunes de la ville disent que la période perturbatrice et mentalement difficile a définitivement modifié leur vision de la vie.

«Je pense que la vogue m’a apporté beaucoup de soutien spirituel pendant cette période», a déclaré Crisp, une étudiante de 23 ans au visage de bébé en fard à paupières rose vif.

Alors que Crisp danse, il montre une série de mouvements rapides de la main chorégraphiés et dans la finale d’une routine, il claque son corps vers l’arrière dans le sol dans une demi-division pratiquée appelée « goutte de mort » dans les cercles de dragsters.

« Nous devons saisir chaque minute et chaque seconde pour être qui nous sommes. Nous devons nous chérir. » il a dit.

La Chine a une culture LGBT florissante, malgré une forte censure dans les médias grand public et un cadre juridique strict qui rejette largement les familles non traditionnelles. Cela dit, Daiki note que toutes les personnes LGBT de Wuhan n’approuvent pas le voguing, car certains soutiennent que les hommes devraient agir plus virilement.

Pendant le verrouillage, Daiki, ses élèves et amis se sont entraînés chez eux dans leurs chambres, restant en contact en partageant des vidéos de nouvelles routines de danse.

Maintenant, ils espèrent que plus de gens l’essayeront et rêveront de créer la première communauté de salles de bal vogue de Wuhan.

« À cause de l’épidémie, tout le monde était enfermé chez lui … mais notre situation est bien meilleure maintenant », a déclaré Daiki. « C’est un bonheur perdu depuis longtemps. »