Les danseurs de St. Charles, Genève joueront dans la production de Beth Fowler de « West Side Story and More » – Shaw Local

La Beth Fowler Dance Company et la Beth Fowler School of Dance clôtureront leur saison 2022-23 avec une représentation de « West Side Story and More ». Deux danseurs des Tri-Cities dépeignent les amants maudits.

Les représentations débuteront à 19 h les 9 et 10 juin et à 14 h les 10 et 11 juin au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb, selon un communiqué de presse.

Le spectacle à haute énergie et familial, inspiré de « Roméo et Juliette » de Shakespeare, emmènera le public dans les rues de New York dans les années 1950, dans ce récit de gangs de rue rivaux, les Sharks et les Jets. L’ancien membre des Jets, Tony, tombe amoureux de Maria, la sœur du leader des Sharks, Bernardo. Au milieu des tensions entre gangs, les deux se battent pour trouver un moyen d’être ensemble alors même que leurs proches menacent de les déchirer.

Les rôles principaux de Maria et Tony seront dansés par deux vétérans de longue date de la Beth Fowler Dance Company, qui tireront leurs derniers arcs en tant que seniors diplômés du lycée et de la compagnie.

Clara Owen, de St. Charles, incarnera Maria. Au cours de son mandat avec la Fowler Dance Company, Owen a assumé un certain nombre de rôles emblématiques, notamment Clara et la reine des neiges dans « Casse-Noisette » et la princesse Jasmine de « Aladdin » dans « A Storybook Ballet ».

« Obtenir Maria est incroyable », a déclaré Owen. « Je pense que c’est assez excitant, car Maria est un excellent rôle en dernière année. »

Owen sera partenaire sur scène avec Brady McCue, de Genève, qui dansera le rôle de Tony.

L’année dernière, McCue a brillé sur scène, jouant des rôles principaux dans « Casse-Noisette » et dans « A Storybook Ballet », y compris le rôle d’Aladdin.

McCue a déclaré qu’il était « reconnaissant » de recevoir le rôle de Tony, qu’il a décrit comme un « héros imparfait ».

« Quand j’ai découvert que j’étais choisi pour le rôle de Tony, j’ai regardé la production du film, ce qui m’a rendu encore plus enthousiaste à l’idée de jouer le rôle », a déclaré McCue. « Il y avait toujours un drame autour de lui. »

Owen et McCue ont tous deux déclaré que le public devrait s’attendre à des performances exceptionnelles et passionnées.

« Je suis excité pour l’avenir, mais je sais que les spectacles seront pleins d’émotions, car c’est la dernière fois que je vois tout le monde », a déclaré Owen.

« Cela me permet d’être sur scène une dernière fois avec la compagnie, de faire ce que j’aime », a déclaré McCue. « J’ai hâte que tout le monde voie le spectacle. »

La production de Beth Fowler présente la musique de l’adaptation cinématographique de 1961 du spectacle de Broadway. La performance est chorégraphiée par Anna Nolazco, Rachael Kollins-Merchut, Jennifer Flatland, Brooke Fowler et Tamera Newquist.

Les billets coûtent 24 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants de 4 à 12 ans; ils sont gratuits pour les enfants de 3 ans et moins. Les billets pour enfants comprennent une invitation à rencontrer les danseurs après le spectacle.

Pour acheter des billets, rendez-vous sur EgyptianTheatre.org ou visitez ou appelez la billetterie au 815-758-1225.